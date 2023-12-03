Дмитрий Азаров обратился к жителям региона в Международный день инвалидов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря.
"Дорогие земляки! Международный день инвалидов посвящен тем, кто, несмотря на ограниченные возможности здоровья, находит в себе силы для преодоления трудностей, обретения смысла и радости жизни, кто подает другим пример подлинного мужества и силы духа.
Создание единой системы социальной защиты людей с ограничениями по здоровью является важнейшим направлением работы государства. Повышению ее эффективности способствует реализация национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, ввод на территории региона новых социальных объектов и современных общественных пространств, подъем волонтерского движения.
У нас внедряются современные стационарозамещающие технологии и социальные сервисы, в числе которых система центров дневного пребывания — дневных пансионов для граждан, имеющих инвалидность, а также для пожилых людей.
Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек с ограниченными возможностями здоровья мог реализовать свои способности, интегрироваться в культурную и спортивную жизнь региона.
Приоритетное внимание сегодня мы также уделяем тем нашим землякам, которые, получив ранение или контузию в зоне специальной военной операции, возвращаются к мирной жизни. Сегодня для нас нет задачи более святой и важной, чем подставить плечо нашим воинам — участникам СВО.
Дорогие друзья! Хочу выразить самую искреннюю благодарность всем, кто способствует созданию доступной среды для людей с инвалидностью, проявляет заботу и внимание к их нуждам и потребностям.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!