16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона в Международный день инвалидов Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня Неизвестного солдата Накануне Дня юриста губернатор Дмитрий Азаров наградил работников и ветеранов юридической сферы Дмитрий Азаров выступил на заседании экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обратился к жителям региона в Международный день инвалидов

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря.

"Дорогие земляки! Международный день инвалидов посвящен тем, кто, несмотря на ограниченные возможности здоровья, находит в себе силы для преодоления трудностей, обретения смысла и радости жизни, кто подает другим пример подлинного мужества и силы духа.

Создание единой системы социальной защиты людей с ограничениями по здоровью является важнейшим направлением работы государства. Повышению ее эффективности способствует реализация национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, ввод на территории региона новых социальных объектов и современных общественных пространств, подъем волонтерского движения.

У нас внедряются современные стационарозамещающие технологии и социальные сервисы, в числе которых система центров дневного пребывания — дневных пансионов для граждан, имеющих инвалидность, а также для пожилых людей.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек с ограниченными возможностями здоровья мог реализовать свои способности, интегрироваться в культурную и спортивную жизнь региона.

Приоритетное внимание сегодня мы также уделяем тем нашим землякам, которые, получив ранение или контузию в зоне специальной военной операции, возвращаются к мирной жизни. Сегодня для нас нет задачи более святой и важной, чем подставить плечо нашим воинам — участникам СВО.

Дорогие друзья! Хочу выразить самую искреннюю благодарность всем, кто способствует созданию доступной среды для людей с инвалидностью, проявляет заботу и внимание к их нуждам и потребностям.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!", — говорится в сообщении. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31