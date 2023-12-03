Дмитрий Азаров обратился к жителям региона в Международный день инвалидов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря.

"Дорогие земляки! Международный день инвалидов посвящен тем, кто, несмотря на ограниченные возможности здоровья, находит в себе силы для преодоления трудностей, обретения смысла и радости жизни, кто подает другим пример подлинного мужества и силы духа.

Создание единой системы социальной защиты людей с ограничениями по здоровью является важнейшим направлением работы государства. Повышению ее эффективности способствует реализация национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, ввод на территории региона новых социальных объектов и современных общественных пространств, подъем волонтерского движения.

У нас внедряются современные стационарозамещающие технологии и социальные сервисы, в числе которых система центров дневного пребывания — дневных пансионов для граждан, имеющих инвалидность, а также для пожилых людей.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек с ограниченными возможностями здоровья мог реализовать свои способности, интегрироваться в культурную и спортивную жизнь региона.

Приоритетное внимание сегодня мы также уделяем тем нашим землякам, которые, получив ранение или контузию в зоне специальной военной операции, возвращаются к мирной жизни. Сегодня для нас нет задачи более святой и важной, чем подставить плечо нашим воинам — участникам СВО.

Дорогие друзья! Хочу выразить самую искреннюю благодарность всем, кто способствует созданию доступной среды для людей с инвалидностью, проявляет заботу и внимание к их нуждам и потребностям.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!", — говорится в сообщении.