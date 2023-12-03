Дмитрий Азаров вручил именные премии людям с ограничениями по здоровью и обсудил вопросы дополнительной поддержки

В воскресенье, 3 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в международный День инвалида встретился с представителями общественных и молодежных объединений губернии, куда входят люди с ограничениями по здоровью. Глава региона обсудил вопросы доступной среды для инвалидов, возможности для занятий спортом, дополнительные меры социальной поддержки и трудоустройства. Кроме того, Дмитрий Азаров вручил именные премии людям с ограничениями по здоровью и родителям, воспитывающим двух и более детей-инвалидов, а также награды победителям и призерам национального чемпионата по профмастерству "Абилимпикс".

"Ежегодно мы отмечаем Международный день инвалидов не только праздничными мероприятиями, но самое главное — обсуждением полезных вопросов сообщества людей самоотверженных, готовых прийти на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Он поблагодарил всех собравшихся за активную работу, поддержку людей. Отдельные слова признательности глава региона выразил за оказание помощи семьям военнослужащих, российской армии и бойцам: "Я знаю: то, что вы делаете — дело святое. Мы готовы в этом помогать".

Губернатор поздравил победителей и лауреатов, поблагодарив за доброе сердце и помощь людям. "Своими успехами и достижениями вы вдохновляете тысячи людей. Я вас искренне благодарю и рад, что в нашей Самарской области выдающихся людей становится все больше и больше — молодых, целеустремленных, с добрым сердцем", — отметил Дмитрий Азаров.

После награждения состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов, которые, как отметил губернатор, касаются тысяч людей. "Каждая такая встреча дает новый толчок новым проектам, дополнительным мерам поддержки. А самое главное — дает возможность людям, невзирая на возраст, состояние здоровья, жить полной жизнью, чувствовать и любить", — подчеркнул руководитель региона. Дмитрий Азаров рассказал о том, как прошел инклюзивный бал в День Самарской области на международной выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве.

Напомним, идея проведения инклюзивного бала — совместного мероприятия, во время которого люди с ограничениями по здоровью и их сверстники без инвалидности могли бы вместе танцевать и веселиться, не чувствуя ограничений, зародилась в Самарской области в 2014 году. Благодаря поддержке главы региона Дмитрия Азарова проект вырос в целое движение российской инклюзивной бальной культуры.

По словам губернатора, мероприятие стало изюминкой, ярким и заметным событием. "Это красивое, вдохновляющее зрелище, уверен вдохновило многих людей из разных регионов нашей страны. Я уверен, что проведение такого бала на выставке "Россия" создаст дополнительные условия, чтобы в разных регионах такие мероприятия проводились, а значит люди чувствовали себя включенными, способными творить, наслаждаться красотой замечательного танца", — отметил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров обратил внимание на решение первостепенной задачи в период проведения специальной военной операции, которая касается оказания помощи и внимания семьям участников боевых действий и самим защитникам, возвращающимся домой. "Зачастую мужчине нужно заново адаптироваться, обрести новые навыки, получив ранение на передовой. Это, конечно, непросто. Но я рассчитываю на вашу помощь. Мы должны подставить свое плечо и вдохновить этих сильных духом людей, показать, что в любой ситуации есть возможность в нашей стране жить полной жизнью", — отметил губернатор.

Он добавил, что все ранее запущенные проекты и программы будут обязательно продолжены несмотря ни на какие вызовы и сложности. "Нужно брать и делать, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Поэтому мы все преодолеем и обязательно победим, запустим и новые проекты. На наш регион равняются другие субъекты страны по многим направлениям, потому что в нашем регионе другое отношение к людям". Например, глядя на количество людей с ОВЗ, вовлеченных в чемпионаты профмастерства, побеждающих на всероссийских соревнованиях. Также примером для других регионов служат меры поддержки, реализуемые в нашей губернии. "Надо послушать то, что предлагается. Это очень простой подход. Мы стараемся ему следовать не только во взаимодействии с различными сообществами, но и в целом в своей работе. Стараемся по всем важным направлениям развития региона советоваться с людьми. И именно поэтому нам многое удается", — считает глава региона.

Во время разговора лауреат именной премии губернатора Самарской области в номинации "Образование и наука" Дмитрий Барышов рассказал о приложении SlumpINS для Android. Оно создано для пациентов с сахарным диабетом первого типа и позволяет рассчитать необходимую дозу инсулина. "Пациент заходит в приложение, выбирает свое состояние, продукты, которые съел, вводит свой целевой уровень сахара в крови и результаты замера текущего уровня сахара с помощью глюкометра. После чего приложение рассчитывает необходимую дозу инсулина", — рассказал алгоритм работы Дмитрий и обратился к руководителю области с просьбой помочь в продвижении этого приложения, которое уже прошло первоначальную апробацию. Но здесь нужна экспертная оценка и заключение со стороны врачей. Дмитрий Азаров поручил министерству здравоохранения Самарской области оказать все необходимое содействие.

"Очень важное приложение для многих людей, потому что оно облегчает решение задачи, с которой люди сталкиваются несколько раз в день, позволяя сэкономить время", — отметил губернатор.

"Этот проект обязательно нужно поддержать. Отправляя, например, в садик или школу ребенка, не всегда можно просчитать необходимую дозу инсулина. А приложение поможет ребенку, подростку, особенно на первых этапах, когда только поставлен диагноз диабет", — отметили родители детей-инвалидов из Тольятти, поддержав разработчиков.

Сергей Свиридов рассказал Дмитрию Азарову о проекте, которым он занимается с командой кафедры факультетской педиатрии Самарского государственного медицинского университета. В настоящее время ими разрабатываются алгоритмы расчета риска развития гиперлипидемии у детей и подростков, основываясь на данных клинико-лабораторной диагностики. "На данный момент мы провели обследования около тысячи маленьких пациентов. Сейчас дорабатываем алгоритмы и в ближайшее время подадим заявку на патент, — рассказал он. — Затем хотим сделать приложение на основе алгоритмов для автоматизации расчетов в помощь врачам-педиатрам, детским кардиологам, чтобы вести профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы".

"Давайте посмотрим условия внедрения этих приложений как подхода на территории региона. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему представляют одну из угроз для жизни и здоровья населения. И с раннего возраста, особенно зная предрасположенность, эту профилактическую работу вести. Возможно, на основе имеющихся данных, разработаем новые стандарты, которые доведем до наших детских больниц, чтобы это стало еще одним надежным заслоном от угрозы жизни людей", — поручил Дмитрий Азаров.

Директор АНО Детский футбольный клуб "Крылья Мечты" Александр Тишин поблагодарил главу региона за поддержку юных спортсменов. Участник команды Матвей Бруяк стал лауреатом именной премии губернатора в номинации "Физическая культура и спорт". Руководитель организации отметил, что проект "Крылья Мечты" при поддержке ФК "Крылья Советов" за 9 лет своего существования добился значимых успехов. На сегодняшний день воспитанниками являются более 200 людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в возрасте от 6 до 35 лет.

"У команды есть значимые победы — в 2021 году проект "Крылья Мечты" стал победителем Национального этапа конкурса "Россия-футбольная страна", проводимого Российским футбольным союзом в номинации "Лучший проект массового футбола для лиц с ОВЗ", а в 2022–2023 годах проект "Крылья Мечты" победил на региональном этапе Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в номинации "Здоровье нации". Мы помогаем особенным ребятам жить активной, полноценной жизнью и радоваться ярким победам", — рассказал Александр Тишин.

Важно отметить, что проект "Крылья Мечты" третий раз подряд поддержан Фондом президентских грантов. В 2023 году размер гранта составил более 6,5 млн рублей. "В 2023 году при поддержке ФК "Крылья Советов" и Всероссийского общества инвалидов с ампутациями конечностей "Опора" мы организовали тренировки по футболу для команды людей с ампутациями конечностей, среди которых есть и участники специальной военной операции. У нас есть большое желание развивать это направление, понимая особую социальную значимость, и просим поддержать нас в развитии футбольной команды для людей с ампутациями конечностей, — обратился к Дмитрию Азарову руководитель проекта. — Мы хотим создать отделения "Крылья Мечты" в Тольятти и других городах Самарской области, чтобы охватить всех желающих попасть к нам в проект".

"Спасибо вам за то, что вы делаете для всех нас, а не только для мальчишек и девчонок и взрослых людей, которые занимаются в "Крыльях Мечты", потому что это важно для всего общества", — отметил Дмитрий Азаров и поручил областному министерству спорта совместно с ветеранскими организациями и Госфондом "Защитники Отечества" оказать все необходимое содействие. Кроме того, губернатор предложил сменить статус организации на региональный, создавая филиалы или отделения во всех населенных пунктах. "Ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом, обязательно вас поддержим", — обратился Дмитрий Азаров к руководителю проекта.

Председатель Самарской областной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Александр Дорофеев, продолжая тему развития инклюзивного спорта в регионе, попросил губернатора определить бассейны для регулярных занятий плаванием инвалидов по зрению на льготных условиях в Самаре, а также создать площадку для спортивной игры "Городки" для инвалидов по зрению.

"Я попрошу встретиться, определить потребность абонементов для людей, которые готовы ходить на постоянной основе, подобрать специальных инструкторов и врачей. Давайте сделаем и площадку", — поручил губернатор минспорту.

Депутат сызранской думы Радик Шафеев поблагодарил губернатора за встречу и предметный диалог, отметив, что такие обсуждения "позволяют принимать важные для каждого человека с ограничениями по здоровью и эффективные решения". Он рассказал о муниципальной программе, благодаря которой людям с ОВЗ предоставляют абонементы для занятия спортом, в том числе в бассейне. "Большой хорошей возможностью для организации этой работы являются различного рода гранты. Нужно только оформить соответствующий проект", — поделился он опытом и отметил, что готовы на одной из очередей сызранской набережной создать площадку для проведения игры "Городки".

Победитель чемпионата "Абилимпикс" в номинации "Сборка — разборка электронного оборудования" Денис Гарах поблагодарил руководителя региона за поддержку движения. Отдельные слова признательности молодой человек выразил губернатору за предоставление сертификатов на обучение победителям регионального чемпионата "Абилимпикс". "Большое Вам спасибо за решение этого вопроса. В этом году наши ребята, победившие в соревнованиях, в том числе и я, получили такие сертификаты, и теперь, каждый из них может выбрать направление и пройти дополнительное обучение", — обратился Денис Гарах.

Парень отметил, что участие в соревнованиях может стать отличной мотивацией для дальнейшего развития и достижения новых высот. Важно тщательно готовиться к состязаниям, улучшая и совершенствуя свои навыки, необходимые для успешного выступления. "И еще более важно — преодолеть нервозность и стресс. Помимо поддержки от близких людей, важна помощь квалифицированного специалиста, психолога, способного профессионально успокоить и поддержать во время соревнований. Возможно ли организовать сопровождение сборной команды Самарской области в поездках для участия в Национальных чемпионатах "Абилимпикс" специалистом в области психологии", — спросил Денис Гарах.

"Очень правильное предложение. Мы внимательно относимся к подготовке команды по различным направлениям, — отметил Дмитрий Азаров. — Согласен с вами, что психологическая подготовка гораздо важнее накануне проведения соревнований. Все знаем, все умеем, но иной раз волнение мешает показать хороший результат. Давайте отработаем это хорошее предложение".

Руководитель Самарской общественной организации инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница" Евгений Печерских поднял вопрос о доступной среде. Речь зашла о транспорте. По его словам, отсутствует доступная среда в салоне подвижного транспорта, в том числе аппарели для маломобильных пассажиров, а там, где они имеются, не осуществляется своевременная проверка технической исправности. Руководитель организации также отметил на остановочные павильоны, некоторые из которых не доступны для людей на инвалидных колясках.

"Спасибо, что занимаетесь этими вопросами. Обязательно нужно продолжить эту работу, в том числе по обучению водителей на постоянной основе. Давайте усилиями министерства социальной и семейной политики, а также минтранса, муниципалитетов отработаем. Эта работа должна вестись постоянно, ежемесячно, на постоянной основе, вплоть до приемки экзаменов. Это должно включаться при оценке профмастерства в различных конкурсах водителей, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Необходимо усилить контроль за техническим состоянием транспорта".

Также во время встречи был поднят вопрос организации доступа для людей на инвалидных колясках на различного рода мероприятия, в том числе на Парад Победы. "Это должен быть стандарт, обязательным требованием во время проведения любого мероприятия", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Лауреат именной премии губернатора Самарской области в номинации "Общественная деятельность", председатель региональной общественной организации инвалидов стомированных больных "Вместе" Татьяна Борисова обратила внимание губернатора на важности обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, которые делают маломобильного человека более самостоятельным и уверенным в общении и жизни. Вопрос, который требует внимания, федерального уровня — это внесение дополнений в федеральный приказ о показаниях и противопоказаниях для обеспечения инвалидов ТСР из федерального перечня.

Руководитель РО "Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов" Екатерина Сеницкая обратилась с вопросом об освобождении от уплаты транспортного налога законных представителей детей-инвалидов, а также законных представителей совершеннолетних недееспособных инвалидов с детства, проживающих на территории Самарской области.

Действующим законодательством предусмотрено, что установленной льготой могут воспользоваться семьи, имеющие совершеннолетних недееспособных инвалидов с детства только в том случае, когда транспортное средство зарегистрировано на самого инвалида с детства. Использование автомобиля является одним из важнейших условий обеспечения жизнедеятельности как семей, воспитывающих детей-инвалидов, так и семей, воспитывающих совершеннолетних недееспособных инвалидов с детства.

Дмитрий Азаров согласился с предложением Екатерины Сеницкой, отметив, что на последнем заседании Самарской губернской думы был принят закон, благодаря которому от уплаты транспортного налога освобождены не только сами участники СВО, но и члены их семей. "Совершенно очевидно, что законный представитель ребенка с инвалидностью должен иметь такую льготу. Прошу в ближайшее время рассмотреть это предложение и выйти с инициативой о внесении поправки в региональное законодательство. Сделаем обязательно, спасибо, что подсказали, вы абсолютно вы правы", — обратился Дмитрий Азаров.

Социальный координатор Госфонда "Защитники Отечества", участник специальной военной операции Антон Ястребков предложил Дмитрию Азарову ввести дополнительную номинацию именных премий Губернатора Самарской области, направленную на признание заслуг в сфере единства гражданского общества и национальностей, поддержания мира и согласия в обществе, патриотического воспитания молодежи.

"Хотел бы поблагодарить всех присутствующих за помощь и поддержку", — отметил ветеран боевых действий и призвал представителей всех общественных организаций оказывать постоянное внимание участникам СВО, которые возвращаются с ранениями, чтобы они не оставались один на один со своими переживаниями, а социализировались в обществе. "Без вашей поддержки, Дмитрий Игоревич, было бы непросто бойцам", — обратился Антон Ястребков к губернатору.

Дмитрий Азаров отметил, что люди, которые прошли тяготы должны быть в первую очередь охвачены вниманием, вовлечены в общественную и спортивную жизнь. "Очень надеюсь, что многое сообща еще сделаем", — отметил губернатор.

В завершении встречи руководитель региона поблагодарил участников за работу, а также серьезный и обстоятельный, открытый и доверительный диалог. "Я с удовольствием встречаюсь каждый раз, потому что предложения очень содержательные. Это самое главное, когда мы идем и делаем, а не просто размышляем. Важно в сегодняшнее непростое время говорить друг другу и слова поддержки и благодарности, — отметил Дмитрий Азаров. — И я вас сердечно благодарю за то, что вы делаете для всех нас, для всего общества и конкретных людей. Без вас с этими задачами мы просто не справились бы. Вместе мы можем больше. И то как сообщество работает по разным направлениям, является ярким примером. Количество людей, включенных в активную гражданскую повестку, растет, увеличивается число занимающихся спортом. Возможности создаем и будем это делать несмотря ни на что, чего бы враги еще не придумали. Будем побеждать и осваивать новые компетенции и направления. Нам многое еще сделать предстоит. Вопросов еще много. Без прямой поддержки Президента России Владимира Владимировича Путина, национальных проектов, которые реализуются по всей стране, и половины бы не сделали по обустройству родной земли. Уверен, нам любая задача по плечу и победа будет очень близкой".