С 15 декабря увеличится число авиарейсов из Самары в Санкт-Петербург

В канун Нового года рейсов в Санкт-Петербург из международного аэропорта "Курумоч" станет больше.

С 15 декабря частоту полетов на данном направлении увеличит авиакомпания "Россия".

Полеты запланированы с частотой четыре раза в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время вылета из Самары — 18.10, прибытие в Пулково — в 19.40. Продолжительность полета — два с половиной часа.

Полеты на данном направлении также осуществляют авиакомпании Nordwind, Smartavia,

и "Победа"

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчиков.