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Платформа "Интегра 4D-Планета Земля" установлена в Координационном центре правительства РФ

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Интеграционная платформа "Интегра 4D-Планета Земля" позволяет объединить региональные системы безопасности с федеральным уровнем и выводит информацию, видеоизображение и "цифровой двойник" объектов региона в Координационный центр правительства РФ.

Фото: предоставлено ЗАО "Интегра-С"

В настоящее время система установлена на базе Ситуационного центра губернатора Тульской области, объединяя системы "Умного и Безопасного региона" с выводом их на федеральный уровень. Об этом сообщили в пресс-службе Консорциума "Интегра-С" — разработчика интеграционной платформы.

Ситуационный центр губернатора Тульской области был открыт в январе 2022 года. Сюда поступает информация по социально-экономической ситуации и комплексной безопасности из Тулы и всех районов области. Техническое оснащение позволяет выстроить взаимодействие с органами власти всех уровней в режиме реального времени, то есть не только анализировать социально-экономическую ситуацию, но и прогнозировать сценарии ее развития в регионе.

В Центре применена цифровая интеграционная платформа "Интегра 4D-Планета Земля", разработанная ЗАО "ИНТЕГРА-С" (Консорциумом "Интегра-С"). Здесь создано более 150 информационно-аналитических панелей по сферам деятельности, где отображаются данные более чем по 30 тысячам показателей. Данные поступают из 10 федеральных и 30 региональных систем. Глубокий анализ позволяет обеспечить высокое качество работы при минимальных человеческих ресурсах.

Координационный центр правительства РФ является постоянно действующим органом, образованным в целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций), проработки приоритетных задач правительства РФ и выполнения выделенных проектов.

Созданный здесь полный цикл анализа данных — от планирования до контроля исполнения — делает центр современным рабочим инструментом для непрерывного управления субъектом, позволяет выстроить эффективное взаимодействие всех уровней власти, что сокращает время реагирования на инциденты в регионе, а также время ответа на запросы его жителей.

Напомним, что "Интегра 4D-Планета Земля" работает на объектах любого масштаба — это интеграционная платформа, которая является комплексной системой безопасности. Благодаря масштабируемости, она может использоваться на объектах любого размера: от отдельно стоящих зданий или одиночных транспортных средств, до крупных промышленных предприятий или муниципальных единиц.

На данный момент платформа 4D-ГИС — единственная система, которая позволяет привязывать ко времени и геопозиции любые объекты, в том числе различное оборудование, датчики, объекты и даже видеопоток. Таким образом, объект получает полный цифровой клон, находящийся в виртуальном 4Д-мире с объективной реальностью.

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