Жители Самарской области создали летопись славных имен и замечательных дел педагогов и наставников

С 1 июля в регионе стартовал проект "Путевка в жизнь", посвященный 2023 году — "Году педагога и наставника".

Проект позволил жителям из разных уголков Самарской области запечатлеть — увидеть и услышать удивительные и трогательные, жизнеутверждающие и проникновенные истории о педагогах, об их профессиональном пути, тех знаниях и наставлениях, которые оказались определяющими для их учеников, и выразить им слова благодарности.

Очерки, презентации и видеорассказы раскрыли особенности работы воспитателей, тренеров, преподавателей и учителей. Они показали, насколько важна роль этих людей в судьбе каждого человека, определении жизненного пути и верном следовании целям — достижении успеха.

Все эти истории, рассказанные участниками мультимедийного проекта "Путевка в жизнь", легли в основу 6-часового телемарафона, премьера которого состоится 9 декабря в 11:00:

— на телеканале "Самара-24";

— на официальном сайте, страницах VK и OK, а аткже в telegram-канале ГТРК "Самара".