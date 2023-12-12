В Самарской области подвели предварительные итоги Года педагога и наставника

Во вторник, 12 декабря, в Тольятти в новом образовательном центре "Галактика" состоялась торжественная церемония, посвященная завершению Года педагога и наставника, который в 2023 году был объявлен президентом России Владимиром Путиным.

Педагогические работники образовательных организаций Самарской области, председатели окружных родительских собраний, ректоры вузов, главы муниципальных образований собрались, чтобы подвести предварительные итоги.

Со словами приветствия к присутствующим обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поздравил собравшихся с Днем Конституции: "Нормы, которые определены Конституцией, закладывают основы нашей государственности, духовный, правовой, демократический фундамент наших новых успехов и побед по всем фронтам и всем направлениям". Важная роль в этом принадлежит учителям, наставникам.

"Чтобы побеждать в сфере технологического суверенитета, научных открытий, чтобы одерживать военные победы, нам нужно, чтобы учитель чувствовал себя настоящим героем, человеком, который пользуется заслуженным уважением и авторитетом каждый день, - отметил глава региона. - Чтобы нам еще на более высокий уровень поднять уважение к учителю, систему образования, президентом нашей страны, национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным и принято решение о проведении Года педагога и наставника".

Губернатор подчеркнул, что с именем президента связан подъем и развитие нашей страны, и поздравил собравшихся с решением Владимира Путина принять участие в выборах президента.

За последние пять лет благодаря национальным проектам, инициированным главой государства, совершен значительный шаг в развитии образовательной инфраструктуры. В регионе построено 13 школ, 56 дошкольных учреждений, большое внимание уделяется ремонту школ - им охвачено 586 зданий образовательных организаций.

Губернатор подчеркнул важность укрепления существующей образовательной базы. "Мы продолжим строить школы, но нам крайне важно привести в порядок те образовательные учреждения, которые уже имеют многолетнюю историю. Мы каждый год добавляем бюджетные средства и на эти цели. И в этом году при принятии бюджета на 2024 год между первым и вторым чтением мы добавили дополнительно порядка 300 млн руб. на ремонт образовательных учреждений. Совершенно точно, к этому вопросу мы будем возвращаться. Прекрасно понимаем, что работы здесь еще очень много. И на этом будем концентрировать свои усилия все-таки в первую очередь", - сообщил губернатор. На ближайшие три года запланированы средства на ремонт более 350 образовательных учреждений.

Говоря об итогах Года педагога и наставника, глава региона выразил уверенность в том, что системная работа по повышению престижа педагогической профессии будет продолжена. В этом году на этом был сделан особый акцент - в регионе проведено 750 мероприятий по развитию наставничества, в них приняли участие более 2/3 педагогов области.

Во второй раз был проведен конкурс педагогических династий. По словам Дмитрия Азарова, это мероприятие стало традицией и продолжится. "Этот опыт уже заинтересовал другие регионы, заинтересовал наших коллег на федеральном уровне", - заметил глава региона.

Совместно с Самарским социально-педагогическим университетом разработан проект годичной оплачиваемой практики для студентов последних курсов, направленный на привлечение в сферу образования молодых специалистов. Продолжится реализация проекта по созданию в регионе профильных педагогических классов, сегодня они есть уже в 180 школах.

В Год педагога и наставника работникам сферы образования Самарской области было вручено 11 611 различных наград. "Но, конечно, для нас важно не только отмечать успехи наших педагогов, но и заботиться о повышении уровня оплаты труда, материальном благополучии. Обязательно к этому вопросу будем возвращаться", - сообщил губернатор.

Напомним, что вчера на заседании правительства принято решение о дополнительном направлении в следующем году более 3,5 млрд руб. на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.

Как сообщил Дмитрий Азаров, Самарская область вошла в ТОП-5 в стране по развитию системы образования. Комплексная оценка складывается по более 60 параметрам, в числе которых исполнение учебных планов и образовательных программ, успехи научных проектов, победы в олимпиадах, успешная сдача государственных экзаменов, развитие школьных музеев и театров, спортивных клубов, молодежных движений, патриотического воспитания.

"Спасибо, что не останавливаетесь на достигнутом, стремитесь к новым высотам и вдохновляете самых юных граждан страны на достижения и успехи во имя нашей прекрасной великой Родины", - обратился губернатор к учителям и наставникам. Он также подчеркнул их важную роль в воспитании гражданского самосознания - не только детей, но и их родителей, разъяснении важности участия в выборах.

В ходе торжественной церемонии состоялось награждение лучших педагогов. Пять педагогов получили почетное звание "Заслуженный работник образования Самарской области", двум учителям было присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Самарской области", ряд педагогов отмечены Почетной грамотой и благодарностью губернатора Самарской области.