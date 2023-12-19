Дмитрий Азаров принял участие в заключительном в 2023 году заседании Самарской губернской думы

Во вторник, 19 декабря, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заключительном, 34-м пленарном заседании Самарской губернской думы в 2023 году. В повестку вынесены 23 вопроса, в том числе по 14 законопроектам.

Губернатор поблагодарил депутатов за работу в интересах Самарской области и ее жителей, проведенную в уходящем году, и обозначил основные приоритеты на будущий год.

"Как подчеркнул совсем недавно в ходе прямой линии наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, главное - это укрепление суверенитета, без которого наша страна, Россия, существовать не может", - отметил Дмитрий Азаров.

Это и укрепление внешнего суверенитета - обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, и обеспечение прав, свобод граждан, развитие политической системы страны, парламентаризма, а также обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета.

Губернатор подчеркнул: главная задача - всемерное содействие победе России в специальной военной операции.

"От исхода этого противостояния зависит будущее нашей страны, жизнь не только каждого из сегодняшних жителей, но и детей и внуков. Вот поэтому любое свое решение, любое действие мы должны оценивать с позиции приближения победы", - сказал Дмитрий Азаров.

В связи с этим приоритетными направлениями по-прежнему остаются обеспечение стабильной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, продовольственная безопасность, поддержка военнослужащих и их семей. Губернатор призвал депутатов в преддверии новогодних праздников присоединиться к поздравлениям семей защитников Отечества, организованным в регионе.

"Крайне важная задача нашей работы - укрепление общественного суверенитета. Победить нас на поле боя невозможно. Совсем недавно президент об этом вновь говорил. Это признают и наши недруги. Но расслабляться здесь нельзя. Всеми силами мы должны способствовать тому, чтобы сохранить и упрочить наше единство, вековые традиции нашего народа, защитить героическую историю, многонациональную культуру, незыблемые духовные ценности", - отметил глава региона.

В опоре на эти ценности заключается, по убеждению губернатора, залог стабильности и дальнейшего успешного развития Самарской области.

"Вместе, в тесном взаимодействии мы должны и в дальнейшем способствовать развитию целостной системы областного законодательства, укреплению гражданского общества и лучших традиций парламентаризма", - обратился Дмитрий Азаров к депутатам.

Одним из гарантов стабильности служит выполнение социальных обязательств перед гражданами. Губернатор напомнил, что при разработке бюджета 2024 года именно эти цели поставлены во главу угла и на них предусмотрены значительные средства.

"Рассчитываю, что по итогам финансового года мы вновь вернемся к этим вопросам при рассмотрении поправок в бюджет", - отметил он.

В ходе заседания в числе других был рассмотрен ряд законопроектов, касающихся социальной сферы. Во-первых, это законопроект, который совершенствует механизм предоставления социальной помощи на основании социального контракта, а также приводит закон "О социальной помощи в Самарской области" в соответствие с федеральным законодательством. Благодаря переходу на принцип "социального казначейства" процесс оформления соцконтракта станет проще и быстрее.

Подать заявление на социальный контракт можно будет в электронном виде через Единый портал государственных услуг, а сбор сведений будет происходить путем электронного межведомственного взаимодействия. При оценке права на предоставление соцконтракта вместо прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам будет использоваться другой критерий - прожиточный минимум на душу населения.

При расчете нуждаемости в состав семьи не будут включаться все родственники, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство с заявителем, а только супруги и его несовершеннолетние дети. В доходах будет учитываться только сумма, получаемая в денежной форме, а положения, касающиеся получения доходов в натуральной форме, исключены.

Важное изменение в законопроекте - проведение тестирования для определения уровня предпринимательских компетенций при заключении социального контракта на открытие своего дела или развитие личного подсобного хозяйства.

Еще один рассмотренный законопроект приводит в соответствие с бюджетом на будущий год норматив финансирования деятельности по опеке и попечительству, которое выделяется из областного бюджета местным бюджетам.

Также депутаты рассмотрели законопроект, который направлен на защиту прав ветеранов труда, тружеников тыла, репрессированных, получающих ежемесячные денежные выплаты. В связи с индексацией пенсий с января 2024 года предлагается соответственно увеличить размер критерия нуждаемости, что позволит сохранить выплату за всеми жителями региона, кто ее получает.

Губернатор подчеркнул особую важность данной работы. Также он отметил, что в следующем году продолжится работа по исполнению национальных проектов, развитию экономики, созданию новых рабочих мест.

Глава региона привел пример положительной динамики в этой сфере. Так, валовый региональный продукт, по предварительной оценке, составит 105,3% по отношению к прошлому году, индекс промышленного производства - 108,1%. За девять месяцев текущего года инвесторы вложили в Самарскую область более 300 млрд рублей, это больше, чем в прошлом году. В целом за 2023 год инвестиции в основной капитал могут превысить 500 млрд рублей (в 2018 году - 265 млрд рублей).

Главный итог усилий по совершенствованию законодательства, созданию благоприятного инвестиционного климата - это новые производства, в том числе высокотехнологичные, новые рабочие места, повышение уровня заработной платы.

"Не рейтинги служат итогами работы, а повышение уровня благосостояния наших граждан и укрепление мощи, промышленности и экономики нашего региона, а значит внесение своего вклада в укрепление и обороноспособности страны, и ее экономической мощи", - акцентировал внимание собравшихся Дмитрий Азаров.

"Сегодня от нашей слаженной, скоординированной работы зависит эффективность реализации задач, которые ставят перед нами жители Самарской области и глава государства, - обратился губернатор к депутатскому корпусу. - Рассчитываю, что все депутаты, независимо от партийной принадлежности, и впредь будут едины в решении этих задач".

Также на заседании думы подвели итоги работы за 2023 год. Проведено 14 заседаний, принято 124 закона Самарской области. Совместно с губернатором и правительством Самарской области проведена большая работа по разработке и принятию бюджета, сохранившего социальную ориентированность и направленного на развитие. В нем сохранены все принятые меры поддержки, которыми охвачен 1 млн жителей губернии.

Кроме того, дополнительные 14,8 млрд запланированы на поддержку семей с детьми (всего на это направление напрявляется почти 50 млрд рублей). В целом на социальную сферу (соцзащита, образование, здравоохранение, культура и спорт) в 2024 году предусмотрено почти 61% расходов бюджета.