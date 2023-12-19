В Самаре открылся молодежный многофункциональный центр

Во вторник, 19 декабря, в Самаре на пр. Масленникова открылся молодежный многофункциональный центр. Он станет местом притяжения активной и творческой молодежи региона, платформой для реализации их потенциала и возможностей.
Участие в церемонии приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" - руководитель аппарата Марат Закиров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, а также представители молодежных организаций региона.
"Очень рад, что все получилось. Сегодня, сразу зайдя сюда, почувствовал, что здесь живет молодость, энергия, креатив и, уверен, добрые дела", - подчеркнул глава региона.
Он напомнил, что ранее уже была создана основа благодаря тому, что построенное 60 лет назад здание вернули к жизни и организовали центр поддержки добровольчества.
"Вдохнули жизнь молодые небезразличные люди - волонтеры, активисты студенческих отрядов и других объединений. Это ребята, которые творят добро, трудятся на благо нашей прекрасной Самарской области и всей России, помогают жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, получают первые навыки профессионального мастерства, созидая на родной земле", - обратился Дмитрий Азаров к участникам церемонии открытия.
Открытие молодежного центра стало возможным благодаря победе самарского региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ "Регион для молодых" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
"Секрет нашего успеха был в том, что этот проект был сгенерирован молодыми людьми - настоящими патриотами своей страны, которые делают добро каждый день, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я очень рад, что такой многофункциональный центр, Дом молодежи, который станет региональным, появился в Самаре. Здесь будет аккумулироваться энергия молодых, самые креативные проекты, важные и добрые дела, которые будут распространяться по всей территории Самарской области и далеко за ее пределами. Поскольку много идей, которые когда-то родились на самарской земле, сегодня смело шагают по разным регионам нашей Родины. И мы рады делиться опытом".
В качестве примера руководитель области привел волонтерский проект "Том Сойер Фест", который известен во всей стране. Участники этого движения помогают восстанавливать здания и сооружения, представляющие архитектурную и историческую ценность.
Губернатор добавил, что Самарская область неоднократно становилась центром проведения крупнейший всероссийских молодежных событий в стране. Так, в прошлом году в регионе прошла 30 юбилейная всероссийская студенческая весна, которая запомнилась многим участникам на долгие годы. Еще одно из масштабных мероприятий - "Добро.Конференция", участие в котором приняли представители 75 регионов страны.
"Самарская область стала центром этого замечательного события, которое непосредственно связано с подведением итогов года добровольчества, на котором традиционно присутствует Президент страны Владимир Владимирович Путин, - отметил Дмитрий Азаров. - Само создание этого центра было бы невозможно без нацпроекта "Образование", который инициировал наш национальный лидер. И у нас появилась возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и нужные идеи".
Руководитель области поблагодарил всех, кто приложил руку к тому, чтобы это здание преобразилось и стало центром молодежной энергии. "Уверен, что на этом мы не остановимся. У нас вместе с вами большие планы. А объединив усилия, мы обязательно добьемся их реализации, потому что вместе мы можем больше. Добровольцы, которых в нашем регионе больше 200 тысяч человек, - это люди неравнодушные с горящим сердцем, с умением творить добро, преображая наш мир к лучшему, созидая на родной земле", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
В преддверии Нового года для молодых людей региона открытие молодежного центра стало настоящим подарком. Для активной и творческой молодежи он станет местом притяжения, платформой для реализации потенциала.
"Открытие молодежного многофункционального центра - это важное событие не только для Самарской области, но и для всей нашей страны, - подчеркнул заместитель председателя правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" - руководитель аппарата Марат Закиров, обращаясь к молодежи. - Этот центр является образцом того, как правильно нужно созидать наши общественные пространства. Мы не могли создать его без вашего участия и активной поддержки региона. Сегодня это 4 тыс. кв. м креатива, доброты и творчества".
Победа самарского региона во Всероссийском конкурсе позволила в текущем году провести капитальный ремонт здания: полностью укрепили фундамент, заменили кровлю и коммуникации, обновили входную группу, сделали современными внутренние помещения. Преобразился и фасад.
От имени Федерального агентства по делам молодежи участникам свое приветствие направил заместитель руководителя Дамир Фаттахов: "Открытие молодежного многофункционального центра стало возможным благодаря нашей федеральной программе комплексного развития "Регион для молодых", реализуемой по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Всего в этом году мы открываем 67 молодежных центров по всей стране - это масштабная работа большой команды. Миссия Росмолодежи - это создавать среду для самореализации. А что может быть важнее, чем свой дом молодежи?! - говорится в видеообращении. - Желаю, чтобы в стенах молодежного центра всегда кипела жизнь. Ребята, мечтайте, создавайте на благо своей малой и большой Родины. И, как говорится, вместе сможем!"
В молодежном центре для ребят открыты новые пространства, оснащенные современным оборудованием, - коворкинг и зоны гостеприимства, кабинет психологической разгрузки, лектории, актовые залы, рабочие кабинеты и др. Появилась также медиастудия и студия звукозаписи с полным набором оборудования, где молодежные медиа смогут развивать свои навыки и умения в создании контента, проявлять свою креативность, экспериментировать с новаторскими идеями и делиться ими с остальным миром.
Настоящим подарком для патриотов стал многофункциональный кабинет с тренажерами "Оператор БПЛА мультироторного типа", лазерным тиром и комплектом лазертаг оборудования. Тематическое пространство поможет бойцам военно-патриотических клубов в полной мере овладеть необходимыми навыками и знаниями, понять военные технологии и тактики.
По-прежнему в обновленном здании продолжат работать региональный Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, который является современной площадкой волонтерского корпуса всей губернии, штаб Самарского регионального отделения "Российские студенческие отряды" и Кванториум. А на четвертом этаже разместится штаб движения детей и молодежи "Движение первых".
В день открытия Дмитрий Азаров вместе с Маратом Закировым и молодыми активистами приняли участие в благотворительной акции "Елка желаний" и сняли с нее открытки с детскими пожеланиями в адрес Деда Мороза. В преддверии Нового года заветные мечты ребят будут исполнены.
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