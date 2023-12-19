Дмитрий Азаров в Самаре встретился с лидерами молодежных общественных объединений

Во вторник, 19 декабря, в Самаре в открытом молодежном многофункциональном центре губернатор Дмитрий Азаров провел встречи с активистами молодежных и волонтерских сообществ, лидерами общественных объединений.

Глава региона обсудил с инициативными и неравнодушными земляками планы дальнейшей совместной работы, вопросы поддержки важных проектов, направленных на дальнейшее развитие региона.

Открывая встречу с активистами регионального отделения российского движения детей и молодежи "Движение Первых", Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области оказывается поддержка талантливым и инициативным ребятам.

"Я обещал вам встретиться в конце года, и я рад, что такая встреча сегодня проходит. Рад и тому, что "Движение Первых" у нас активно развивается, наше региональное отделение активно взаимодействует с нашими соседями, далекими и близкими регионами, - сказал губернатор, обращаясь к активистам "Движения Первых".

Глава региона отметил, что был бы рад услышать о новых проектах молодежи и о том, что удалось сделать уже в этом году, о планах на следующий год, к каким проектам нужно подключиться на региональном или муниципальном уровне.

Заместитель председателя правления "Движения Первых" - руководитель аппарата Марат Закиров, также принимавший участие во встрече, поблагодарил руководство Самарской области за постоянную поддержку молодежных инициатив, а также отметил важность того, что сегодня в Самаре открылся молодежный многофункциональный центр.

"Спасибо за такой подход. Это очень важно. Мы сегодня увидели пример, когда инициатива ребят получает отражение - открытие в Самаре многофункционального молодежного центра. Ребята выступили с инициативой, и она нашла поддержку. Открытый центр - это настоящий дом и для регионального отделения "Движения Первых". Могу сказать, что не во всех регионах есть такие пространства. Здесь созданы все условия для того, чтобы организовать работу с ребятами. Отмечу развитие регионального отделения нашего движения в Самарской области, работу в муниципалитетах", - сказал зампредседателя правления "Движение Первых".

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов по поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова поздравил ребят с открытием в Самаре молодежного многофункционального центра и подчеркнул, что на федеральном уровне развитию молодежной политики уделяется особое внимание.

"В Приволжском федеральном округе наработана огромная практика реализации общественных проектов, направленных на поддержку молодежи по различным направлениям: патриотизм, наука и образование, спорт, туризм, культура и искусство. Все общественные проекты проходят под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова", - отметил Михаил Феоктистов.

Председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Кристина Гнатюк сообщила об итогах работы организации в текущем году. Так, на данный момент участниками движения в Самарской области являются более 110 тысяч детей и наставников, открыто около 850 первичных отделений.

Проведен ряд крупных региональных, а также федеральных мероприятий. Одно из них - акция "Отважным и важным". В ходе нее юные жители региона рисовали эскизы шевронов для наших бойцов, которые защищают Родину на СВО. В результате было изготовлено 5 тыс. шевронов, которые губернатор Дмитрий Азаров передал на передовую во время одной из поездок.

Активисты "Движения Первых" представили губернатору свои идеи и инициативы. Лучшие из них войдут в план работы реготделения и будут реализованы в следующем году. Например, Никита Курушин, выпускник юнармейского отряда "Хранители памяти" предложил проводить в Самарской области ежегодные патриотические слеты для активистов Движения, где ребята научатся управлению беспилотными летательными аппаратами, тактике ведения боя, топографии, ориентированию и оказанию первой помощи.

Губернатор поблагодарил активиста за инициативу и поддержал ее, подчеркнул роль "Движения Первых" в патриотическом воспитании молодежи, приобщению ребят к истории родного края и страны, их вклад в поддержку защитников Отечества.

Варвара Миронова, студентка Самарского государственного колледж сервисных технологий и дизайна, победитель конкурса "Студент года-2023", предложила проводить региональную премию по поддержке лучших представителей "Движения Первых", предусмотрев специальную номинацию для наставников. Эта инициатива также нашла поддержку у главы региона.

Еще одну встречу губернатор провел с участниками XXII форума добровольцев. На встрече подвели итоги года, обсудили участие волонтеров региона в гуманитарных миссиях #МЫВМЕСТЕ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и подготовку к Всемирному фестивалю молодежи.

Глава региона поблагодарил добровольцев за бескорыстный труд во благо человека и вручил им государственные награды. Среди награжденных - студент Павел Желандинов. С гуманитарной миссией он выезжал в зону СВО, где вместе с командой добровольцев помогал в госпиталях, в транспортировке раненых, пунктах временного размещения, обеспечивал доставку воды для местных жителей.

Маргарита Мальцева, студентка Тольяттинского социально-экономического колледжа, победитель конкурса "Студент года-2023" в номинации "Доброволец года", сообщила, что региональное отделение "Волонтеров Победы" по итогам 2023 года вновь заняло первое место в стране.

Она рассказала, что прошедший в этом году на базе центра "Лесная сказка" областной слет активистов самарского отделения "Волонтеров Победы" вдохновил участников, и у них появилась идея собрать представителей всех профессиональных образовательных организаций Тольятти на слете "Сила в правде".

"Основная идея этого слета - обучение активных добровольцев Тольятти актуальным направлениям добровольчества и главное - практике сохранения исторической правды, ведь это основная цель "Волонтеров Победы". Мы планируем также пригласить к участию волонтеров из других регионов", - рассказала Маргарита Мальцева.

Дмитрий Азаров одобрил идею, отметив, что название, выбранное ребятами, перекликается с проектом "Сила в правде", реализованном в библиотеках региона, где сформированы стенды с информацией о событиях времен Великой Отечественной войны и о событиях настоящего времени, о воинах, защищающих Отечество.

В ходе встречи с лидерами молодежных общественных организаций Самарской области губернатору был представлен ряд социально значимых проектов. Так, председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина рассказала, что есть предложение обновить областной патриотический проект "Внутри истории", который направлен на сохранение исторической правды.

"Этот проект мы делали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас мы его хотим доработать с учетом проведения специальной военной операции", - сказала Анастасия Софьина, поблагодарив Дмитрия Азарова за колоссальный вклад в поддержку молодежных проектов. Губернатор отметил важность предложенной инициативы и поддержал идею.

Молодые архитекторы представили главе региона проекты благоустройства территории около молодежного многофункционального центра в Самаре, который был открыт 19 декабря.

"Мне представленные идеи нравятся, но необходимо проекты обсуждать с местными жителями, что им больше нравится, вместе с ними принимать решение", - отметил губернатор.