Юных самарцев приглашают к участию в новогоднем конкурсе "Спасибо-открытки"

До 25 декабря каждый маленький читатель может отправить письмо сказочному хранителю города Самарику и получить от него ответную открытку. Для этого нужно смастерить новогоднюю открытку и написать в ней, какие добрые дела по отношению к семье и родному краю сделал участник в уходящем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В течение последних шести лет ежегодно Самарик принимает несколько сотен писем, и их количество только растет.

"Конкурс приобрел статус всероссийского. В прошлом году, например, Самарику написали ребята из Бурятии, ранее мы получали открытки из Забайкальского края", - говорит автор сказок о Самарике, член Союза журналистов России Мария Пашинина.

Творческие работы с приложенными заявками можно отправить до 25 декабря 2023 года. Лично открытки принимаются: в Самарской областной детской библиотеке; в Центральной городской детской библиотеке; в Библиотеке № 8 СМИБС.

Итоги будут подведены до 30 декабря.