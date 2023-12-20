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Молодежная политика Общество

Юных самарцев приглашают к участию в новогоднем конкурсе "Спасибо-открытки"

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 25 декабря каждый маленький читатель может отправить письмо сказочному хранителю города Самарику и получить от него ответную открытку. Для этого нужно смастерить новогоднюю открытку и написать в ней, какие добрые дела по отношению к семье и родному краю сделал участник в уходящем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В течение последних шести лет ежегодно Самарик принимает несколько сотен писем, и их количество только растет.

"Конкурс приобрел статус всероссийского. В прошлом году, например, Самарику написали ребята из Бурятии, ранее мы получали открытки из Забайкальского края", - говорит автор сказок о Самарике, член Союза журналистов России Мария Пашинина.

Творческие работы с приложенными заявками можно отправить до 25 декабря 2023 года. Лично открытки принимаются: в Самарской областной детской библиотеке; в Центральной городской детской библиотеке; в Библиотеке № 8 СМИБС.

Итоги будут подведены до 30 декабря.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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