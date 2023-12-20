В День работника органов безопасности РФ Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ведомства

В среду, 20 декабря, в Управлении ФСБ России по Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника органов безопасности Российской Федерации. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Сегодня же на территории Управления был открыт комплекс, посвященный сотрудникам службы - участникам СВО.

"Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Этот день в знак благодарности сотрудникам органов безопасности всех времен до сих пор считается всенародным. Это праздник настоящих патриотов, людей, беззаветно преданных Родине, стоящих на страже защиты интересов нашего государства, государственности России, защиты прав наших граждан, в первую очередь, прав на мирную жизнь на родной земле, - сказал Дмитрий Азаров. - Конечно, в этот особый период для нашей Родины мы благодарим и преклоняемся перед подвигом сотрудников органов безопасности в зоне специальной военной операции и, конечно, отдельно отмечаем сотрудников, которые получили этот боевой опыт, прошли службу и проходят службу в настоящее время".

Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников Управления ФСБ России по Самарской области за возможность жителям Самарской области чувствовать себя спокойно и под защитой на родной земле, быть уверенными в завтрашнем дне.

"Сердечно благодарю вас за ваше мужество и самоотверженность, профессионализм, высочайший интеллект, который позволяет просчитывать ситуацию наперед, действовать на опережение. Во многом именно благодаря федеральной службе безопасности сегодня есть спокойствие и сплоченность в обществе, - сказал Дмитрий Азаров. - Благодаря тому, что люди чувствуют себя защищенными, мы созидаем на родной земле, наша экономика показывает рост. И здесь, конечно же, есть ваш колоссальный вклад. Вы создаете условия для созидания на родной земле, возможности трудиться под мирным самарским небом".

Глава региона отметил, что специалисты ведомства предотвращают на территории региона различного рода угрозы, в том числе совершения террористических актов. Так, в этом году сотрудники управления ФСБ по Самарской области пресекли подготовку теракта на площади Куйбышева в Самаре во время проведения международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю".

"Искренне благодарю всех сотрудников, которые непосредственно участвовали в разработке плана предотвращения этого террористического акта. Трудно представить, сколько жизней этот теракт мог бы унести. К чести и профессиональной гордости всего управления, врагу не удалось на территории Самарской области добиться своих целей", - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что проведение международного антифашистского фестиваля сильно задело западные страны.

"Крупнейшие англосаксонские издания несколько дней писали об этом фестивале, пишут и сейчас. Когда они объявили нашу страну как страну отмененной культуры, объявили, что Россия находится в изоляции, сюда, на самарскую землю, на берега Волги приехали солидарные с позицией нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, о чем они прямо заявили, представители Испании, Италии, Франции, Великобритании, США, Никарагуа, наших дружественных стран. Это говорит о том, что Россия никогда не будет в изоляции. Большое количество людей в разных странах на самом деле понимают, какому злу мы противостоим, с чем мы боремся, - сказал Дмитрий Азаров. - К сожалению, вновь идеи нацизма проросли у самых границ нашей Родины. Что ж, не впервой нам противостоять этому злу, идеологии, которая нанесла наибольший урон человечеству и цивилизации. И сегодня каждый сотрудник Федеральной службы безопасности и там, в зоне СВО, и здесь, на родной земле, Родину защищает".

Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил ветеранов Управления ФСБ России по Самарской области.

"Нам есть на кого равняться. Традиции управления, заложенные ветеранами службы, их имена навсегда золотыми буквами вписаны в историю и летопись Федеральной службы безопасности, - сказал губернатор. - Благодарю сердечно всех присутствующих ветеранов, низкий вам поклон за то, что вы делитесь своим опытом, передаете свои знания. Надеюсь, что ваше наставничество и впредь будет создавать условия для достижения самых высоких результатов и показателей деятельности управления. Доброго вам здоровья!"

Преданность стране, профессионализм, верность традициям, высокие нравственные качества сотрудников службы были отмечены в поздравлении директора ФСБ России генерала армии Александра Бортникова, директора службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, директора федеральной службы охраны России генерала армии Дмитрия Кочнева, начальника главного управления специальных программ президента РФ генерал-полковника Александра Линеца. Поздравительный адрес от их имени зачитал начальник управления ФСБ России по Самарской области Андрей Акулинин.

"В этот день мы с особой гордостью вспоминаем тех, кто проявил безграничную силу духа, доблесть, мужество, отвагу и любовь к родине, внес достойный вклад в укрепление безопасности и процветания России, преклоняемся перед героизмом и подвигами наших боевых товарищей, погибших при исполнении служебного долга, - сказано в поздравительном адресе. - Мы равняемся на наших легендарных предшественников в борьбе с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств, которая многократно усилилась с началом специальной военной операции. Сегодня антироссийская политика Запада и его многочисленных сателлитов приобрела беспрецедентные масштабы. Враг уже не скрывает свою причастность к различного рода диверсиям, прибегает к самым вероломным методам агрессии, пытается расколоть и ослабить наше общество. В этих условиях крайне важно не терять бдительности, эффективно использовать все имеющиеся оперативные, технические, аналитические, информационные ресурсы для выявления и пресечения угроз безопасности Российской Федерации".

Свои поздравления сотрудникам ведомства передал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

"Подвиги и география наших героев являются примером беззаветной преданности Отечеству, они способствуют формированию истинных патриотических ценностей и правильному воспитанию подрастающего поколения. Желаю ветеранам управления крепкого здоровья, всем сотрудникам - успехов на службе, а семьям - спокойствия и благополучия", - отмечено в поздравительном адресе, который от лица Игоря Комарова зачитал главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов.