Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам

В четверг, 21 декабря, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В нем приняли участие члены Правительства РФ, руководители министерств и ведомств, главы субъектов страны. Самарскую область представлял губернатор Дмитрий Азаров, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура".

На встреча обсуждались итоги исполнения поручений, данных главой государства на заседании Совета год назад. Как считает президент, прежде всего это важно для принятия конкретных управленческих решений по направлениям, которые требуют особого внимания, концентрации дополнительных сил, средств, ресурсов как на федеральном уровне, так и в регионах.

"При этом ключевой критерий эффективности нашей работы - это оценка граждан, мы с вами об этом многократно уже говорили, как они воспринимают динамику, темп, качество изменений в их жизни, - обратился он к участникам заседания. - Результаты, которых мы добиваемся вместе, должны стать основой для долгосрочных планов".

По мнению главы государства, накопленный потенциал позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны.

С учетом того, что в следующем году нацпроекты, сформированные в 2018 году, завершаются, предстоит расширить горизонт планирования до 2036 года и своевременно запустить обновленные нацпроекты, которые будут соответствовать и возросшим возможностям, и более высоким запросам общества.

Владимир Путин напомнил об установленных задачах по обеспечению экономического суверенитета, структурных изменений внешнеэкономической деятельности, развитию городов и поселков, социальной сферы, решению вопросов демографии, поддержки материнства и детства, системы здравоохранения и образования.

"Все наши планы в развитии инфраструктуры, социальной сферы, в поддержке демографии предельно реалистичны, - подчеркнул президент. - Они опираются на экономические возможности страны, учитывают динамику ее отраслей, индустриальный рост".

Как сообщил глава государства, российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям, отечественные компании сохранили ритмичную работу, укрепили логистику, заменили ряд иностранных материалов на отечественные аналоги, на продукцию российских предприятий.

"Нужно обязательно закрепить позитивную динамику инвестиций, экономики в целом. За счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров. Имею в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса - машины, станки, технологическое оборудование", - отметил Владимир Путин. Такая экономика предложения в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары.

"Отмечу, что сегодня в России сложились уникальные рыночные возможности для открытия современных производств и модернизации действующих предприятий, для создания новых - и хочу это особо отметить - хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал президент.

Глава государства отметил необходимость формирования новых требований к системе профессионального образования, к подготовке и переподготовке рабочих и инженерных кадров, управленцев. По поручению президента Правительство России разработает пятилетний прогноз кадровой потребности экономики - в разрезе отраслей и профессиональных квалификаций.

"Такой прогноз должен не только регулярно обновляться с учетом состояния рынка труда, но - что принципиально важно - он должен учитываться при установлении контрольных цифр приема в колледжи и техникумы, училища и вузы, при формировании и расширении программ профессиональной переподготовки", - добавил президент.

Напомним, темпы развития экономики Самарской области опережают среднероссийские. Так, индекс промышленного производства в губернии уже превышает 108%, валовой региональный продукт составит по итогам года более 105%.Самарская область входит в топ-3 субъектов России по уровню инновационной активности организаций, в топ-10 - по объему ВРП, в топ-10 национального рейтинга инвестклимата Агентства стратегических инициатив. За 9 месяцев текущего года инвесторы вложили в Самарскую область более 300 млрд рублей, это больше, чем в прошлом году. В целом за 2023 год инвестиции в основной капитал могут превысить 500 млрд рублей.

Благодаря федеральной и региональной поддержке крупнейшему автопроизводителю - АвтоВАЗу - в условиях давления санкций и нарушенных логистических цепочек удалось сохранить производственный и кадровый потенциал, провести колоссальную работу по локализации автомобильных компонентов и выйти на путь развития. В регионе обеспечивается стабильная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса. В этом году были открыты 17 новых производств, в частности состоялся запуск первой очереди производства масла на Тольяттинском комбинате пищевых продуктов, центр конструкторских разработок ПАО "Кузнецов", новая установка гранулирования и выпарки нитрата аммония на "Куйбышевазоте".

Для подготовки кадров в Самаре продолжается создание кампуса среднего профессионального образования на базе строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева, ведется работа над реализацией проекта международного межвузовского кампуса it-направления.

В рамках заседания Владимир Путин обозначил безусловный приоритет - развитие ключевых транспортных коридоров: "Север - Юг", железнодорожных магистралей в Восточном и Азово-Черноморском направлениях.

"Эти масштабные проекты обеспечат мощный позитивный эффект для нашей экономики, для нашей страны в целом, для наших граждан. Сформируют огромное пространство для долгосрочного роста отраслей и регионов, для многих предприятий, трудовых коллективов, которые заняты в сфере транспорта, строительства, в смежных секторах. Это даст хороший эффект для всех", - отметил президент.

Увеличению логистических возможностей региона будет способствовать запуск в 2024 году движения в обход Тольятти - это 100 км федеральной трассы и мост через Волгу.Также Правительство региона занимается развитием проекта по созданию федерального портово-логистического хаба на территории области. Дмитрий Азаров уже провел несколько встреч по дальнейшему сотрудничеству в этом направлении с представителями Республики Иран.

Президент на заседании затронул тему инфраструктурного развития и на уровне регионов. Как отметил глава государства, на 1 декабря в нормативное состояние приведено 83% дорожной сети в крупнейших городских агломерациях.

"Подчеркну: работы идут с опережением графика. Очень рассчитываю, что так же раньше намеченного срока, то есть уже в следующем году, мы выйдем на целевой показатель, а именно 85% дорог в крупнейших агломерациях должны быть в нормативном состоянии. Это высокая планка, не простая, но вполне реалистичная для достижения", - заявил Владимир Путин.

Президент также напомнил о главной цели, объединяющей все направления работы, - это сбережение народа, повышение благополучия российских семей. Владимир Путин добавил: при реализации долгосрочной стратегии развития страны первостепенное значение нужно уделять вопросам поддержки семьи: "Такие вопросы должны быть, что называется, сквозными во всех наших планах и программах. Наступающий 2024 год объявлен в России, как мы знаем, мы сделали это сознательно с вами, Годом семьи. Прошу коллег из Правительства, из регионов самым внимательным образом проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей".

В бюджете Самарской области на следующий год дополнительно предусмотрено почти 15 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Общий объем финансирования по этому направлению - почти 50 млрд рублей. В целом на социальную сферу (соцзащита, образование, здравоохранение, культура и спорт) в 2024 году предусмотрено почти 61% расходов бюджета.

Глава региона не раз подчеркивал, что национальные проекты, которые реализуются по решению президента, служат хорошим подспорьем для развития не только Самарской области, но и всей страны. Благодаря им происходят положительные изменения в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры, благоустройства. И эти результаты заметны жителям. Так, за время реализации нацпроекта "Здравоохранение" в Самарской области был введен в эксплуатацию 151 новый объект. В их числе - госпитали, больницы, офисы врачей общей практики, ФАПы.

Улучшается сфера образования: благодаря нацпроектам введено 13 новых школ на 12,6 тысячи мест, создано 56 детских садов на 15 тысяч мест, отремонтировано 586 зданий образовательных учреждений. Запланировано строительство еще пяти новых школ - в Самаре, Тольятти, Сызрани.

Нацпроект "Жилье и городская среда" помогает преображаться городам и селам Самарской области. Благоустроено 790 общественных пространств и 1586 дворов, реализовано 14 проектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

"Мы сделаем все для того, чтобы семьи Самарской области эту поддержку чувствовали. И чувствовали уверенность в завтрашнем дне, гордость за свою страну, ее достижения и заботу о каждом гражданине. Важно знать, что все мы преодолеем. Безусловно, у нашей страны, а значит, у каждой семьи - светлое и успешное будущее", - отметил в этой связи Дмитрий Азаров.