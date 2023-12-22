Губернатор Дмитрий Азаров наградил лучших энергетиков Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров в пятницу, 22 декабря, поздравил энергетиков Самарской области с профессиональным праздником и вручил государственные и региональные награды заслуженным работникам отрасли.

"День энергетика празднуется в самый короткий день в году для того, чтобы у людей была возможность еще раз вспомнить, как важен труд энергетика. Невозможно сегодня представить нашу жизнь, работу предприятий без мощного энергетического комплекса. Я сердечно благодарю наших ветеранов за созданную систему, нынешнее поколение трудовых коллективов, в первую очередь за надежность функционирования энергосистемы", - обратился Дмитрий Азаров.

Он добавил, что сегодня особое внимание следует уделять безопасности и надежности работы предприятий, социальной инфраструктуры, энергетической системы.

"Мы особое внимание должны уделять этому вопросу - буквально все трудовые коллективы, не только службы безопасности, которые созданы предприятиями. Это сегодня забота каждого гражданина страны, каждого труженика", - акцентировал внимание собравшихся руководитель региона.

Губернатор отметил вклад энергетиков, которые своим трудом на родной земле защищают Родину, делают все для того, чтобы экономика работала ритмично, без сбоев.

"Это крайне важно в нынешних условиях. Благодаря надежности энергосистемы, готовности оперативно решать новые задачи, а мы каждый год открываем новые производства, новые предприятия, создавая ежегодно около 10 тысяч новых рабочих мест только на крупных и средних предприятиях, оперативной работы и генерирующих, и сетевых компаний, нам удается это делать вместе", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что в последние годы в Самарской области существенно сократились сроки подключения к сетям, что создает основу для привлечения инвестиции и создания новых производств.

"Мы рассчитываем, что по итогам года индекс промышленного производства составит 109%, а в обрабатывающих производствах - около 115%. И без обеспечения энергоресурсами организаций этого бы не удалось добиться, а значит не было бы опережающего развития нашего региона, не было бы нашего вклада в укрепление экономики и обороноспособности нашей страны. Загрузка наших предприятий оборонно-промышленного комплекса тоже возрастает, и обеспечение энергоресурсами предприятий сегодня важно, как никогда. Я благодарю вас за этот ежедневный, системный, очень профессиональный и ответственный труд", - сказал Дмитрий Азаров.

Отдельные слова признательности глава региона адресовал трудовым коллективам, которые помогают Вооруженным Силам Российской Федерации, заботятся о семьях военнослужащих. "Я знаю, что трудовые коллективы предприятий энергетического комплекса заботятся о семьях военнослужащих, которые сегодня с оружием в руках защищают мирное небо над нашей Родиной, и чем могут поддерживают, приближая столь желаний день Победы. Я сердечно за это вас благодарю и надеюсь, что эта работа продолжится и дальше", - уверен губернатор.

Дмитрий Азаров отметил вклад и те трудовые коллективы, которые помогают восстанавливать мирную жизнь в Донецкой народной республике, а также в городе-побратиме Снежное. Туда направлены дополнительные бригады для устранения сбоев в работе коммунальной инфраструктуры, которая частично вышла из строя после ледяных дождей.

"Вчера буквально я виделся с министром по чрезвычайным ситуациям Донецкой народной республики, и там еще около 300 тысяч жителей до сих пор не подключены либо к теплу, либо к электросетям. И, конечно, наши усилия здесь, наша помощь крайне важна. Надеюсь, что представители профессиональных трудовых коллективов, наши самоотверженные профессионалы справятся с этой задачей в короткие сроки и помогут нашим братьям с Донецкой народной республики в полной мере восстановить энергоснабжение, - отметил глава региона. - И, я уверен, работа будет продолжена. Мы в Снежном построили новые котельные, запитали их, постоянно работаем по ремонту инженерных коммуникаций. Я уверен, сделаем многое для того, чтобы настоящие патриоты страны, а дух патриотизма на этих территориях сегодня самый высокий, потому что люди понимают, что они сейчас только почувствовали немножко, хотя бы, что живут они не в прифронтовой зоне, чувствовали себя комфортно. Я уверен, что нашим братьям, настоящим патриотам России, которые собой заслонили нашу Родину, обязательно еще поможем".

История региональной энергосистемы насчитывает уже более девяти десятилетий. Начавшись с создания Самарского энергокомбината, в который вошли ГРЭС и одна линия электропередачи, она выросла до мощного энергокомплекса. И сегодня продолжает развиваться благодаря внедрению цифровых технологий.

Заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов рассказал, что созданный центр мониторинга качества ресурсов энергосбыта помогает сегодня контролировать процесс подачи тепла в дома и производственные объекты. "Этот объект реализован в рамках большой программы по цифровизации тепловых сетей. Его главная цель - обеспечить постоянный мониторинг качества теплоснабжения конечных потребителей: от самих источников тепла по всей цепи вплоть до дома. Коллеги в реальном времени видят, как выдерживаются параметры температуры и давления. Если где-то авария случится, мы сигнал получим моментально, а значит быстро устраним", - отметил он.

Работники энергетических компаний постоянно проходят дополнительную профессиональную подготовку и переподготовку, чтобы работать более эффективно. "Без этого невозможно, потому что современные технологии меняются и внедряются очень быстро. Это отдельное направление, которому многим отраслям нужно поучиться у энергетиков", - считает Дмитрий Азаров.

Дмитрий Смородинов подчеркнул, что за последние годы количество аварий существенно снизилось благодаря вложенным инвестициям при совместной работе с региональными и муниципальными властями. Важно отметить, что за последние годы переложено почти 713 километров тепловых сетей в городах и районах Самарской области.

За большой вклад в развитие отрасли почетного звания "Заслуженный работник энергетического комплекса Самарской области" удостоен электрогазосварщик 6 разряда группы по ремонту тепломеханического оборудования Самарской ГРЭС Вячеслав Милов. Он уже более 30 лет работает на городской тепловой электростанции.

"Моя задача - хорошо заварить котлы и трубы, чтобы все было герметично и надежно. Опыт работы достаточно большой, и я рад, что мой труд отмечен наградой губернатора", - отметил специалист со стажем.

В завершение встречи Дмитрий Азаров поздравил коллективы предприятий с профессиональным праздником, пожелав новых производственных и профессиональных высот. "Хочу пожелать вам сегодня свершений, успехов и побед по всем фронтам", - резюмировал губернатор.