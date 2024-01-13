Губернатора Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии.
"Дорогие земляки! Сегодня мы по сложившейся традиции отмечаем значимый региональный праздник — День Самарской губернии.
В этом празднике слились воедино богатая история нашего региона, ратные и трудовые подвиги многих поколений самарцев, прославившие наш край, и достижения дня сегодняшнего.
За последние годы Самарская область, несмотря на серьезные трудности, упрочила статус опорного региона России. Главными инструментами для нашего развития стали национальные проекты, которые воплощаются в жизнь по решению Президента Владимира Владимировича Путина, стратегия долгосрочного развития региона, разработанная и актуализированная при активном участии жителей.
Благодаря этому в губернии появились сотни новых производств, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, десятки тысяч рабочих мест. При этом нам удалось добиться роста инвестиций и рекордно низкого уровня безработицы. Опережающими темпами развивается дорожно-транспортная инфраструктура, создаются перспективные отрасли специализации, такие как кластер беспилотной авиации.
Колоссальная поддержка со стороны Главы государства и Правительства Российской Федерации, усилия управленческих команд региона и муниципалитетов, трудовых коллективов области позволили нам сохранить устойчивость региональной экономики, увеличить объемы соцподдержки граждан, сделать жизнь в городах и селах региона более комфортной и благоустроенной. В нынешнем году мы обязательно продолжим эту работу.
В этот знаменательный день хочу искренне поблагодарить всех земляков за самоотверженный труд на благо России, за любовь к родной губернии, которая движет нами и в делах, и в помыслах, за понимание того, что вместе мы можем больше. Низкий поклон нашим защитникам Отечества, участникам специальной военной операции, которые мужественно сражаются за все, что для нас дорого и свято, и их семьям.
Благодарю вас, дорогие мои земляки, за сплоченность в деле помощи нашим бойцам, их родным и близким людям, за то, что каждый, ответственно трудясь на своем рабочем месте, приближает нашу Победу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а самарской земле — мира и процветания!", - говорится в сообщении.
Последние комментарии
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