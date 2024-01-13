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Губернатор поздравил самарские СМИ с Днем российской печати

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил работников самарских СМИ с Днем российской печати.

"Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Роль СМИ в жизни нашего общества сегодня невозможно переоценить. Вы всегда находитесь в самой гуще событий, на острие информационной повестки, поднимаете самые актуальные для людей вопросы. Благодаря вашему неустанному труду наши земляки узнают о ходе и результатах реализации инициированных Главой государства национальных проектов, о перспективах дальнейшего развития нашего региона. И, конечно, о проблемах, которые мы решаем сообща.

Свой профессиональный праздник вы встречаете в особых условиях развязанной против нашей страны информационной войны. Мы видим, что враг не гнушается никакими средствами. Наши СМИ сегодня находятся на переднем крае борьбы с потоками лжи, ненависти, клеветы, которая льется в отношении России и россиян из-за рубежа.

Защищая правду, доводя до людей объективную информацию о происходящем в регионе, стране, мире и в зоне специальной военной операции, вы защищаете нашу родную землю, наши традиции, нашу историю и духовно-нравственные ценности.

Каждый из вас на своем посту вносит свою лепту в приближение Победы, защиту интересов нашей Родины. Ваша профессия позволяет трансформировать слова в дела и поступки, влиять на общественное мнение, вдохновлять самарцев на решение задач, поставленных нашим национальным лидером, Верховным Главнокомандующим, Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

В сегодняшней непростой ситуации нам крайне важно объединить усилия профессионального журналистского сообщества, государственных структур и гражданского общества, чтобы направить их во благо нашей страны и ее граждан, на поддержку армии, наших доблестных защитников Отечества, их родных и близких.

Уверен, нынешний год, объявленный нашим Президентом Годом семьи, позволит нам еще теснее сплотиться для достижения стратегических целей развития России, для обеспечения победы на всех фронтах. Ведь наш народ — это большая, дружная, многонациональная семья, сила которой — в единстве.

Хочу искренне поблагодарить всех ветеранов и действующих сотрудников прессы за служение стране, самарской земле и людям, за то, что в трудные для России времена вы достойно, с высочайшим профессионализмом и самоотдачей выполняете свою миссию — укрепляете в людях любовь к Родине, чувство ответственности за нашу прекрасную Отчизну.

От всей души желаю вам здоровья, вдохновения, неустанного творческого поиска и новых профессиональных достижений!", - говорится в сообщении. 

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