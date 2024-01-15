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Губернатор Власть и политика

В Самаре определили места купелей для Крещенских купаний

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание с участием членов регионального правительства, а также глав муниципалитетов. Один из вопросов повестки касался подготовки купелей и обеспечения безопасности граждан во время Крещенских купаний.

Фото: Вячеслав СМИРНОВ

Всего на территории области будут оборудованы 70 купелей (25 на водоемах, 45 при храмах) и 75 пунктов обогрева. В том числе в Самаре одна купель на Волге на Полевом спуске и 4 - при храмах.

О том, как организовано межведомственное взаимодействие для обеспечения безопасности жителей на этих точках, доложил врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александр Винников

В муниципалитетах проведены соответствующие организационные совещания с участием представителей епархий Русской Православной церкви, спасательных формирований Самарской области, органов внутренних дел. Места Крещенских купаний оборудуются в соответствии с методическими рекомендациями, которые утверждены МЧС России, обеспечено взаимодействие с местными пожарно-спасательными гарнизонами и подразделениями полиции, департаментом назначены ответственные должностные лица.

Безопасность граждан на водных объектах и на территориях православных храмов будет обеспечиваться силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС, сотрудников ОВД, администраций муниципальных образований, добровольных народных дружин, частных охранных предприятий, представителей казачества. Также проводится разъяснительная профилактическая работа среди населения об опасности выхода на лед, о порядке и правилах поведения на льду, доводится информация о местах нахождения организованных купелей для Крещенских купаний.

Дмитрий Азаров подчеркнул необходимость обеспечить дежурство медиков в местах массового пребывания людей на время Крещенских купаний. Соответствующее поручение глава региона дал врио министра здравоохранения области Армену Беняну. Губернатор напомнил, что, исходя из практики, основной поток жителей наблюдается в вечернее время. "Поэтому в этот период бригады должны работать постоянно", - отметил Дмитрий Азаров.

Также губернатор акцентировал внимание на информировании жителей региона о соблюдении мер безопасности и рисках для здоровья, связанных с купанием в купелях, особенно для людей, у которых есть симптомы респираторных заболеваний, повышенная температура, кашель.

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