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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с руководителем самарского обкома КПРФ Алексеем Лескиным

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с первым секретарем Самарского обкома КПРФ, заместителем председателя областного парламента, руководителем фракции в Самарской губернской думе Алексеем Лескиным.

Фото: Светлана Осьмачкина

Стороны обсудили направления взаимодействия региональных властей с местным отделением партии, а также вопросы, которые поступают в адрес депутатов от жителей области.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что совместная работа по решению задач, которые обозначают люди, крайне важна и будет продолжена.

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