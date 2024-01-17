Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с руководителем самарского обкома КПРФ Алексеем Лескиным

Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с первым секретарем Самарского обкома КПРФ, заместителем председателя областного парламента, руководителем фракции в Самарской губернской думе Алексеем Лескиным.
Стороны обсудили направления взаимодействия региональных властей с местным отделением партии, а также вопросы, которые поступают в адрес депутатов от жителей области.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что совместная работа по решению задач, которые обозначают люди, крайне важна и будет продолжена.
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