Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с руководителем самарского обкома КПРФ Алексеем Лескиным

Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с первым секретарем Самарского обкома КПРФ, заместителем председателя областного парламента, руководителем фракции в Самарской губернской думе Алексеем Лескиным.

Стороны обсудили направления взаимодействия региональных властей с местным отделением партии, а также вопросы, которые поступают в адрес депутатов от жителей области.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что совместная работа по решению задач, которые обозначают люди, крайне важна и будет продолжена.