В Самаре обманутые дольщики дома на ул. Черемшанской получили ключи от квартир

В пятницу, 19 января, губернатор Дмитрий Азаров в Самаре вручил ключи от квартир обманутым дольщикам дома по ул. Черемшанской, 162. Это один из самых проблемных самарских недостроев, поиск решения по которому был наиболее трудным.

Для того чтобы достроить этот дом и ввести его в эксплуатацию, была проведена большая работа со стороны областных властей, прокуратуры региона, Фонда развития территорий. Строительство дома фактически было остановлено недобросовестным застройщиком ООО "Горос" в 2010 году.

Как напомнил губернатор, на тот момент готовность объекта составляла около 15%, и порядка 400 семей тогда почти потеряли надежду получить свое жилье.

"Я вспоминаю совещание, которое проводил со всеми обманутыми дольщиками в начале своей работы в должности тогда еще исполняющего обязанности губернатора, которое длилось девять часов. Конечно, выслушал тогда всех людей по всем объектам и взял на себя обязательство решить эти вопросы, понимая, что это многомиллиардные затраты и колоссальные усилия, сложность юридических процедур. И очень рад, что мы решили все вопросы. Сегодня можно отфиксировать, что ни одного объекта обманутых дольщиков Самарской области в федеральном реестре нет. Мы справились с этой задачей", - сказал глава региона. Дмитрий Азаров отметил, что за последние годы в регионе были решены проблемы восьми тысяч обманутых дольщиков.

Дом на ул. Черемшанской был одним из самых капиталоемких проблемных объектов, долгое время не удавалось найти инвестора для завершения его строительства. Однако благодаря усилиям областных властей и ведомств, эффективному взаимодействию с Фондом развития территорий было привлечено федеральное финансирование, а также предусмотрены региональные средства. В 2021 году работы на объекте возобновились и были завершены в декабре 2023 года.

"В первую очередь хочу поблагодарить президента РФ Владимира Владимировича Путина. Именно его решение помочь каждой семье обманутых дольщиков в нашей стране сфокусировало работу и региональной, и федеральной, и местных властей на решении этой задачи. Наверное, и по половине объектов мы не решили бы проблем без прямой поддержки президента страны", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он также выразил благодарность Фонду развития территорий и заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину за содействие региону в решении задачи достройки объектов и выплат. Особо губернатор отметил работу прокуратуры Самарской области: "Коллеги помогли нам вместе разобраться с ворохом юридических проблем, найти, выработать верный алгоритм решения задачи".

"Вас отдельно хочу поблагодарить - и за ваше терпение, и за конструктивный настрой. Искренне вас благодарю и поздравляю с тем, что вы сегодня получаете долгожданное жилье", - обратился он к дольщикам.

В числе тех, кто сегодня получил ключи от собственной двухкомнатной квартиры, - пенсионерка Мария Паршина. Вместе с дочерью они поблагодарили Дмитрия Азарова и пригласили его посмотреть новое жилье.

"Теперь буду жить в своей квартире, это великое счастье", - радуется женщина. Они с дочерью 40 лет мечтали вернуться в Самару из Дзержинска, где жили раньше. Но, вложившись в новостройку, Мария Паршина лишилась и денег, и жилья, и поначалу ее приютили бывшие соседи. Когда в Самару переехала дочь, женщина жила у нее. Обе очень рады, что дождались счастливого момента. "Действительно счастье - жить наконец-то там, где мечтали", - говорят они.

В семье Юрия и Александры Галактионовых две дочки, теперь у них будет отдельная комната - сегодня семья тоже получила ключи от собственной двухкомнатной квартиры. "Мы очень долго ждали. Сейчас - счастье, что мы наконец-то увидим нашу квартиру", - поделилась Александра.

"Брат здесь участвовал в строительстве, он каменщик. Я с ним связь поддерживал, спрашивал, как что движется. Он говорил: строят хорошо, быстро, качественно, каждый этаж принимают, все проверяют. Так что у нас сомнений не было. Только счастье, ожидание. Дождались", - рассказал Юрий.

Несмотря на то что из федерального реестра проблемных объектов долевого строительства исключены все самарские "долевки", министерство строительства и правоохранительные органы продолжают работу по восстановлению прав дольщиков. Это необходимо в тех случаях, когда люди совершали покупки в объектах, которые не имели разрешения на строительство. Также регион продолжает помогать получить положенные компенсации дольщикам исключенных из федерального реестра проблемных объектов там, где требуется судебное решение.

Дмитрий Азаров заверил: Самарская область продолжит наращивать темпы жилищного строительства, чтобы люди получали новые квартиры, дома.

"Эти темпы у нас с каждым годом растут. Мы и за прошлый год все плановые показатели по вводу жилья на территории региона выполнили, а дальше идем только с приростом. Целый ряд регионов с аналогичными показателями по численности населения строят на 300-500 тыс. кв. м жилья меньше. Мы стараемся с каждым годом наращивать темпы строительства, - сказал губернатор. - И по итогам прошлого года президент Владимир Владимирович Путин, подводя итоги, отметил рекордные показатели по вводу жилья в целом в стране. Мы тоже вносим существенный вклад в эти достижения нашей прекрасной Родины".