В Самарской области продолжают устранять последствия снегопадов

В понедельник, 22 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Одним из вопросов повестки стала ситуация на автомобильных дорогах региона в связи с критически сложными погодными условиями.

Как доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, с 19 по 21 января в большинстве районах региона наблюдались снегопад, сильная метель, порывистый ветер, снег с дождем.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с отсутствием возможности для работы снегоуборочной техники было закрыто 63 автомобильные дороги регионального значения в 15 районах Самарской области, - сообщил министр. - В настоящее время закрытыми остаются 26 дорог в 11 районах, которые ведут к 18 населенным пунктам. ГКУ "АСАДО" на данный момент ведет работы по расчистке дорог, график представлен, по возможности двигаем его влево, будем ускорять открытие движения до населенных пунктов".

Иван Пивкин сообщил, что проезд к семи населенным пунктам закрыт более суток. Региональные службы находятся на связи с главами муниципальных образований, вопросов, требующих экстренного решения, за этот период не возникало.

Глава региона поставил министру задачу - в приоритетном порядке расчистить дороги там, где движение закрыто дольше всего.

"Иван Иванович, не годится! Ситуация требует решения в кратчайшие сроки. Значит, перебрасывайте технику, - дал поручение Дмитрий Азаров. - Если не хватает сил муниципальных служб, АСАДО - продумывайте привлечение дополнительных сил и средств. С муниципалитетами отрабатывайте сменность личного состава - задача должна быть решена!" - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Иван Пивкин доложил, что движение по всем дорогам, которые остаются закрытыми, будет возобновлено до конца дня. "Там, где ситуация наиболее сложная, - сегодня до 20:00", - доложил министр.

Губернатор поручил министру предпринять все усилия для того, чтобы обозначенные сроки были выдержаны, и представить доклад по результатам выполнения работ.