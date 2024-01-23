Дмитрий Азаров обсудил с руководством промышленных предприятий Тольятти развитие производства в 2024 году

Во вторник, 23 января, на площадке АвтоВАЗа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями крупнейших промышленных предприятий Тольятти. В рамках встречи обсудили итоги работы в 2023 году, развитие деятельности компаний в 2024 году в соответствии с госзадачами, продолжение поддержки военнослужащих-участников СВО и их семей.

Глава региона, приветствуя участников, отметил уникальность объединения руководителей, небезразличных к судьбе города - городской совет директоров предприятий, - и поблагодарил их за системную работу.

"Несмотря на все вызовы, жесточайшие санкции, террористические действия в отношении нашей страны и граждан Российской Федерации, информационные атаки, мы с вами сделали все, чтобы это преодолеть и справиться, - подчеркнул Дмитрий Азаров, говоря об итогах 2023 года. - Хочу сказать, что именно в этом году мы почувствовали еще большее сплочение людей вокруг Президента страны Владимира Владимировича Путина. И 2023 год показал, что мы смогли мобилизоваться, направить все силы и ресурсы и для достижения поставленных Главой государства целей как в зоне СВО, так и здесь, в тылу, обеспечивая в том числе и технологический суверенитет, обеспечивая все, что необходимо для наших Вооруженных Сил, оказывая всемерную поддержку семьям военнослужащих".

Как сообщил губернатор, предварительные данные по итогам года показывают, что Самарская область держит санкционный удар. По валовому региональному продукту отмечается рост в 5,3%. По итогам 11 месяцев индекс промышленного производства по всем предприятиям приближается к 109%, в обрабатывающих производствах по региону - около 116%, по Тольятти –129%.

"Выросли и инвестиции в основной капитал. Мы рассчитываем в целом по 2023 году, что выйдем на цифру 500 млрд рублей, это значительно превышает показатели прошлого года и в разы - показатели в сравнении с 2018 годом. Очень важно, что и новые производства открываются, и задача, которую ставит президент по развитию беспилотной авиации, исполняется на территории нашего субъекта", - отметил глава региона.

В конце прошлого года в экономической зоне Тольятти в соответствии с планами, несмотря на сжатые сроки, было запущено новое производство беспилотных авиационных систем.

"Важнейший инвестиционный проект, там суммарный объем инвестиций превышает 20 млрд рублей, но не менее важно и то, что это наш вклад в технологическое будущее и настоящее нашей страны, - добавил губернатор. - Наш проект по беспилотным авиационным системам получил поддержку президента Владимира Владимировича Путина. В рамках вновь сформированного национального проекта эта работа будет вестись системно по всей стране, но совершенно очевидно, что Самарская область здесь находится на передовых позициях".

Это, по мнению главы региона, послужит развитию экономики, внедрению современных технологий на всех предприятиях региона, в том числе в Тольятти.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил работу крупнейших предприятий химического комплекса, в основном сосредоточенных в Тольятти. Укрепить производство, сделать работу, в частности "Тольяттиазота", более устойчивой поможет поддержанный Президентом проект строительства портового терминала.

Благодаря личному вниманию Президента страны, усилиям руководства и коллектива удалось создать условия для укрепления крупнейшего градообразующего предприятия Тольятти – АвтоВАЗа.

"Целый комплекс работ и по локализации узлов и агрегатов, и внедрение новых моделей, и создание новых современных технологий, - все это сегодня нам позволяет уверенно смотреть в будущее не только автозавода, но и города Тольятти. Знаю, что успех и многих иных предприятий в городе во многом зависит от успешной работы АвтоВАЗа", - отметил Дмитрий Азаров.

Как подчеркнул президент АО "АвтоВАЗ", председатель городского совета директоров предприятий Максим Соколов, главный актив завода - это люди. "В прошлом году, несмотря на то, что наша экономика в целом перешла к серьезному дефициту кадровому, нами было принято на работу 5700 человек. И это максимальные показатели приема на работу за последние 15 лет. 90% принятых на работу - это жители Тольятти и Самарской области. Своевременно были выполнены все запланированные мероприятия коллективного договора, а он считается в области автопрома эталонным, лучшим коллективным договором", - сообщил он.

В связи с обновлением коллектива была усилена наставническая работа. Кроме того, на предприятии за год на 40% выросла средняя заработная плата, очередная индексация произойдет с 1 февраля текущего года. Также были выделены средства на проведение работ по улучшению условий труда, реконструкции социальных объектов, организована помощь семьям мобилизованных сотрудников завода.

"Благодарю руководство предприятий, что смогли в этих непростых условиях найти верные, оптимальные, я бы сказал, решения, позволяющие предприятиям успешно развиваться, строить свои планы на будущее", - обратился Дмитрий Азаров к членам совета директоров предприятий.

Также в рамках встречи обсудили вопрос подготовки и проведения предстоящих выборов президента страны. "Очень важна включенность руководителей в подготовку этого процесса - главных выборов, судьбоносных для России, - считает глава региона. - Наша задача - обеспечить людям возможность для свободного волеизъявления".

Так, речь шла об организации возможности для тружеников, в том числе предприятий непрерывного цикла, проголосовать в удобное для них время. "Здесь было бы крайне важно ваше мнение по этому вопросу, для того чтобы выборы прошли организованно и безопасно", - отметил глава региона, обращаясь к руководителям предприятий.