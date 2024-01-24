На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов

Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по развитию общественного транспорта и пассажирских перевозок в Самаре.

Вопрос ритмичности работы автобусов, трамваев и троллейбусов в последнее время - один из самых животрепещущих для жителей региональной столицы.

"Убедился в этом в ходе своей прямой линии, которую проводил в конце прошлого года. Наибольшее количество жалоб у нас по двум крупнейшим муниципалитетам - по городским округам Самара и Тольятти, - отметил глава региона. - Жалоб по транспортному обслуживанию очень много".

При этом губернатор отметил, что из числа самых острых тем ушли вопросы строительства и ремонта дорог, новых социальных объектов - школ, детских садов, поликлиник и больниц.

"Все эти вопросы в основном активно решаются благодаря национальным проектам, которые реализуются в нашем регионе и по всей стране по решению президента РФ Владимира Владимировича Путина. Люди своими обращениями показывают ту сферу, где проблемы решаются не так эффективно, как по другим направлениям", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

За последние годы на региональном уровне принят целый решений по обновлению парка общественного транспорта.

"В регионе уже закуплено 340 единиц транспорта, и в ближайшие месяцы планируются дополнительные поставки не только автобусного парка, но и вагонов метро, трамваев и троллейбусов", - напомнил руководитель региона.

Значительная часть от общего числа обновленного транспорта по региону (в частности, 50 автобусов) была направлена в Самару. Несмотря на это, констатировал Дмитрий Азаров, "очевидных результатов добиться пока не удается".

Губернатор подчеркнул, что региональные власти готовы подставить плечо в решении вопроса, но только в том случае, если необходимые усилия приложит руководство муниципалитета. Ведь регулирование общественных пассажирских перевозок в Самаре относится к полномочиям и зоне ответственности местного самоуправления.

"Необходимо понимать, какие усилия предпринимают городские власти, чтобы решить этот вопрос, - отметил Дмитрий Азаров во время проведения совещания. - Вне всякого сомнения, готовы помогать, но я должен видеть усилия городских властей для решения этой актуальной задачи".

Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что в последние два года число обращений граждан по вопросам транспортной сферы увеличилось почти в полтора раза. Рост нареканий жителей на работу общественного транспорта вызван рядом причин.

"Это, безусловно, очень серьезный износ подвижного состава, инфраструктуры, нехватка кадров, в первую очередь водителей и кондукторов, - доложила она. - Мы осознаем, что работа транспорта сильно влияет и на социальное настроение людей, понимаем степень своей ответственности. Поэтому из года в год на транспорт закладываем в бюджете города значительные средства. В прошлом году - около 2 млрд рублей. На 2024 год думой Самары утверждена та же сумма. Но для приведения отрасли в нормативное состояние совокупные затраты нужны на порядок больше".

Прежде всего, дополнительные затраты требуются на модернизацию городского электрического транспорта - на ремонт старых и закупку новых трамваев, на капитальный ремонт трамвайных путей, оплату транспортной работы.

"Мы предлагаем предусмотреть ежегодное дополнительное финансирование в размере 3 млрд рублей на ремонт трамвайных путей, закупку новых трехсекционных вагонов и ремонта по 10 трамвайных вагонов с учетом увеличения подвижного состава", - обратилась глава Самары к губернатору.

Не менее важны автобусные перевозки. По словам мэра города, в Самаре действуют 45 автобусных маршрутов, для ритмичности работы которых в городском бюджете заложены 883 млн рублей. Но этих средств недостаточно - дополнительно требуется 1,6 млрд. Елена Лапушкина добавила, что эффективным решением проблемы соблюдения графика работы маршрутов может стать заключение контрактов с оплатой по транспортной работе. То есть перевозчик будет получать доход не от числа перевезенных пассажиров, а по факту выхода маршрутов в рейс.

"Мы предлагаем заключать такие контракты на срок пять лет. Это нам позволит обновить за счет перевозчика весь автобусный парк с 2024 по 2026 годы", - вышла она с предложением.

Подобная долгосрочная контрактная система уже действует в некоторых крупных городах страны (например, в Волгограде, Перми, Екатеринбурге) и доказала свою эффективность. Вместе с тем для перехода на такие контракты потребуется значительное дополнительное финансирование, с которым муниципалитет самостоятельно не справится. Глава Самары запросила поддержки из регионального бюджета.

Губернатор поручил мэрии доработать запрос по необходимым объемам финансирования с учетом информации от различных изготовителей транспорта, и представить уточненную информацию через две недели.

Серьезным негативным фактором, влияющим на ритмичность работы общественного транспорта, является нехватка водителей и кондукторов.

Руководитель департамента транспорта администрации городского округа Самара Сергей Маркин отметил: "В СамараАвтоГАЗ нехватка кадров составляет 30%, в ТТУ - 35%. Мы не выпускаем значительную часть подвижного состава исходя из нехватки водителей и кондукторов, – пояснил Сергей Маркин. - Стараемся мотивировать людей идти работать в наши предприятия. Дважды увеличили заработную плату с ноября прошлого и с января текущего года. Но это помогает только сохранить существующие кадры, но не привлечь новые".

Дмитрий Азаров отметил, что усилия в этом направлении могут существенно повлиять на работу общественного транспорта в Самаре.

"Что толку в приобретении дополнительного подвижного состава, если он не будет выходить на линию по причине отсутствия кадров? Значит, вопрос по повышению зарплат сейчас номер один. Решая его, мы сразу можем заметно увеличить выпуск подвижного состава. Это колоссальный резерв", - обозначил приоритет губернатор.

Помимо прочего, по мнению губернатора, необходимо предметно подойти и к вопросам диспетчеризации.

"Диспетчеризация, маршрутизация автобусов и других общественных перевозок - этот резерв явно еще не реализован", - уверен Дмитрий Азаров.

Сергей Маркин отметил, что в областной столице на регулярной основе ведется мониторинг работы общественного транспорта.

"Мы в реальном времени корректируем работу всех маршрутов", - добавил он. По его словам, комплексная работа на первом этапе позволила сократить два дублирующих коммерческих маршрута.

"Сокращение маршрутов не может быть целью, - акцентировал внимание городских властей Дмитрий Азаров. - Ваша цель - улучшение качества и ритмичности общественных перевозок".

Руководитель департамента транспорта Самары отметил, что сейчас идет отладка работы маршрутов в Куйбышевском районе Самары. Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что люди, проживающие на этой территории, жалуются чаще всего.

"Я просил вновь передаваемые автобусы направлять в Куйбышевский и Красноглинский районы, где больше всего жалоб. Однако острота вопроса не снижается. Появился новый мост, который разгрузил движение по старому мосту, но жалобы по Куйбышевскому району сохраняются. Для меня это главный показатель того, что решения, которые принимаются по диспетчеризации и оптимизации маршрутной сети, нужного эффекта не дают", - считает глава региона.

Так, в последние недели на работу общественного транспорта (маршруты №№ 36 и 63) вновь жалуются жители из поселка Рубежное Куйбышевского района Самары. Сергей Маркин пояснил, что в ближайшее время на линию там выйдет дополнительный транспорт. В настоящий момент перевозчик "СамараАвтоГАЗ" приобрел 30 новых машин, из них 26 уже поступили. Сейчас идет процедура постановки транспорта на учет и подбор водителей.

Новый подвижной состав будет распределен на самые востребованные маршруты, по которым чаще всего поступают жалобы.

По итогам совещания Дмитрий Азаров дал ряд протокольных поручений, которые должны быть отработаны мэрией в двухнедельный срок, а решения затем представлены на рассмотрение главе региона. Кроме того, Дмитрий Азаров поручил руководству регионального минтранса организовать аналогичное совещание по развитию общественных перевозок и в Тольятти.