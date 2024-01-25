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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем российского студенчества

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 января, губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем российского студенчества.

"Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником — Днем российского студенчества!

Наша студенческая молодежь настойчиво овладевает знаниями в учебных аудиториях, активно участвует в волонтерском и студотрядовском движении, общественной, культурной, спортивной жизни региона и страны.

Именно сегодняшним студентам в недалеком будущем предстоит взять на себя ответственность за судьбу Отечества.

И наша задача — раскрыть способности каждого молодого человека, помочь ему получить востребованную на рынке труда профессию, стать настоящим гражданином нашей прекрасной Родины — великой России.

С каждым годом поддержка молодежи в нашей стране выходит на совершенно новый уровень и охватывает практически все сферы. Сегодня это — государственная политика. Символично, что создание возможностей для самореализации и развития талантов является одной из национальных целей, определенных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Современная Россия — это страна возможностей. А Самарская область — регион реализации этих возможностей.

Наш регион обладает колоссальным образовательным потенциалом. Наши университеты обеспечивают кадрами стратегически важные отрасли и являются драйверами инновационного развития региона. Благодаря поддержке Президента, Правительства РФ мировой статус получил научно-образовательный центр "Инженерия будущего", последовательно реализуется крупный проект по строительству международного межвузовского кампуса IT-направления.

Мы стараемся сделать так, чтобы наша губерния была настоящим магнитом для людей, которые хотят развиваться и добиваться новых высот, создаем максимум возможностей для их самореализации.

Самарские студенты — постоянные участники мероприятий президентской платформы "Россия — страна возможностей", молодежного форума ПФО "iВолга", Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", многих других значимых проектов и начинаний.

Особо я хочу поблагодарить всех, кто работает на скорейшее достижение Победы в специальной военной операции. Наших волонтеров, членов студотрядов, поисковиков, участников патриотических движений. Всех, кто сегодня душой и сердцем с теми, кто на передовой. Ваша помощь очень разная, но вся она очень важна для наших защитников и их семей. Спасибо за то, что вы всегда вместе со своим регионом и страной.

Дорогие друзья! Студенчество — это не просто очередной этап в жизни, это очень ответственный и значимый период, когда вы должны выбрать свою дорогу в жизнь.

Только от вас зависит, каким будет ваше будущее. И важно создавать его уже сейчас. Для региона, для России исключительно важно, чтобы каждый из вас получил достойное образование, научился воплощать в жизнь самые смелые идеи и планы, творить и менять мир к лучшему. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в учебе и в избранной вами профессии!", - говорится в сообщении. 

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