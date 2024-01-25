Студенты области отметили праздник на площадке ПГУТИ в Самаре

В четверг, 25 января, в День российского студенчества губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с учащимися вузов и ссузов региона - лидерами студенческих общественных объединений, активистами молодежных общественных организаций.

Встреча состоялась на площадке Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Приветствуя собравшихся - студентов, преподавателей и ректорский состав, губернатор подчеркнул, что встречи с молодежью стали традиционными и регулярно проходят и вне студенческого праздника.

"Для меня такие встречи очень важны. Я бываю в университетах, в техникумах и колледжах, встречаю ребят на различных площадках - таких, например, как наш замечательный фестиваль "iВолга", который стал федеральным. Это самая высокая оценка, какая только может быть у молодежного форума: когда он, будучи региональным, а потом межрегиональным, становится федеральным, - сказал губернатор. - На таких встречах для меня всегда важна обратная связь. У нас большое количество проектов, которые были озвучены и предложены на таких встречах, реализованы на самарской земле, большое количество идей получили поддержку в том или ином направлении. И конечно, все это дает заметный эффект".

В регионе активно развивается волонтерское движение, к которому присоединяется все больше молодежи. Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил активистов этого направления: "Спасибо большое этим молодым, иной раз совсем юным, но небезразличным людям с большим горячим сердцем, которые готовы прийти на помощь каждому, кому она нужна. Я очень горд тем, что у нас прошла "Добро.Конференция", что наш регион на протяжении уже значительного количества лет всегда является победителем конкурса как регион добрых дел. Спасибо вам, ребята. Многое что делается в регионе, делается благодаря вам".

Губернатор отметил студентов-волонтеров, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни на Донбассе, в том числе в городе-побратиме Снежное, отправляют гуманитарную помощь, помогают восстанавливать школы, больницы, детские сады, дороги, общественные пространства.

"Наш регион чувствует здесь колоссальную ответственность. Мы многое делаем на земле Донбасса для того, чтобы люди почувствовали мирную жизнь. Очень рад слышать добрые слова и благодарности от жителей Снежного, но не только в Снежном работали наши волонтеры. Они работали и в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожье и Херсонщине. Ребята, спасибо вам большое. Это просто неоценимый вклад в укрепление нашего единства и поддержку героического народа Донбасса, - поблагодарил глава региона. - То, что наши самарские студенты имеют мужество и желание помочь людям в трудной ситуации, для меня очень дорого".

Дмитрий Азаров подчеркнул: все направления студенческой жизни - учеба, научные разработки, творчество, спорт - все это находится в фокусе внимания регионального правительства. Создаются новые и развиваются существующие общественные организации. Чтобы у студентов была возможность уже во время учебы вносить вклад в развитие нашей страны, ее экономику, образовательную сферу, вводятся новые гранты, поддерживаются студенческие разработки и проекты, научная деятельность.

"Очень рад, что активно работает наш молодежный НОЦ. Научно-образовательный центр мирового уровня, который был создан в Самаре, а потом получил статус межрегионального, сегодня входит в лидирующую группу по оценкам федеральных экспертов", - отметил губернатор. Он напомнил, что молодежное подразделение НОЦ "Инженерия будущего" было создано именно после обсуждения с молодыми учеными.

Также в регионе уже приступили к проектированию межвузовского кампуса. "Этот проект будет реализован в непосредственной близости от нашего стадиона "Солидарность Самара Арена". Площадка выбрана неслучайно - это одна из самых перспективных площадок развития нашего региона в целом и с точки зрения перспектив крупнейшей нестоличной агломерации в стране - Самарско-Тольяттинской", - сообщил Дмитрий Азаров.

Губернатор выразил уверенность, что новые идеи, проекты и предложения, высказанные студентами на сегодняшней встрече, также впоследствии будут реализованы на самарской земле.

"Инициатива людей для меня самое дорогое, в наше время она имеет особое значение. Все мы чувствуем сплоченность, которая сегодня происходит в обществе: вокруг Президента страны Владимира Владимировича Путина, сплоченность перед угрозой безопасности и суверенитету нашей страны, сплоченность в поддержке нашей армии", - сказал глава региона.

Именно военнослужащие, которые за тысячи километров от родной земли с оружием в руках защищают мирное небо над нашей Родиной, дают возможность собираться на такие встречи, на торжественные мероприятия, трудиться, получать образование, чувствовать себя гражданином великой страны, подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто вносит вклад в поддержку наших бойцов и их семей: "Я уверен, что такая сплоченность, которая сегодня есть в обществе, позволит нам преодолеть все сложности, все препоны, которые наши недруги пытаются поставить на пути развития".

Губернатор пожелал студентам не терять веру в себя, не опускать руки при сложностях и достигать своих целей на благо России.

Встреча в ПГУТИ прошла в формате открытого микрофона, когда каждый участник мог высказаться, задать свой вопрос.

Волонтерским опытом на освобожденных территориях Украины поделился один из участников встречи - Кирилл Бунин, студент 3 курса строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева, заместитель руководителя местного штаба "Молодой Гвардии Единой России".

Он рассказал, как в составе волонтерского десанта они вместе с другими ребятами в Запорожской области помогали местным жителям с оформлением и получением российских паспортов, доставляли адресную гуманитарную помощь многодетным семьям, пенсионерам, маломобильным людям. Также выезжали к военнослужащим, чтобы доставить им гуманитарные грузы. Самарским студентам удалось пообщаться с бойцами, выразить им слова искренней поддержки и передать письма от жителей региона.

Прошлым летом ребята ездили в Донецк, там помогали врачам в госпитале. Несмотря на то, что у студентов нет специализированного медицинского образования, учиться новому приходилось на месте и при содействии специалистов они овладели необходимыми навыками.

"Помогали с транспортировкой раненых, доставляли лекарства, ассистировали хирургам при операциях, подавали инструменты", - рассказал студент. В один из дней, по словам Кирилла, в отделение интенсивной терапии и реанимации поступил тяжелораненый боец с неразорвавшимся снарядом в плече. Ребята, облачившись в бронежилеты и каски, вместе с хирургами и сотрудниками МЧС доставили его в отделение хирургии, операция прошла успешно - снаряд изъяли и передали пиротехникам МЧС для дальнейшего уничтожения.

"Через несколько дней бойца выписали, и нам удалось с ним пообщаться. Он выразил благодарность за то, что мы находимся там, помогаем всем ребятам, которые прибывают с ранениями", - поделился волонтер.

Кирилл обратился к присутствующим в зале с призывом помогать нашим военнослужащим при любой возможности. "Каждая маскировочная сеть и каждая окопная свеча - на вес золота. Ответственно хочу заявить, что правда и Победа будут за нами!"

Глава региона поблагодарил Кирилла, его соратников и всех волонтеров. "Победа обязательно будет, потому что вот такие ребята есть и там на передовой, и здесь, в тылу, которые правильно понимают, что все наши усилия сейчас должны быть нацелены на то, чтобы каждый день делать все для приближения Победы. Сегодня эта работа ведется по всей территории Самарской области", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров особо отметил работу волонтеров по транспортировке раненых бойцов и помощь медикам. "Кирилл, я, конечно, восхищен твоим рассказом. Спасибо тебе большое. Эти действия были связаны с риском для жизни, это, очевидно, поступок. Ты всех пригласил к активной волонтерской деятельности - надеюсь, ребята откликнутся", - обратился губернатор к студенту. Глава региона также поручил министру молодежной политики региона Сергею Бурцеву отметить отличившегося героизмом волонтера.

По мнению губернатора, опыт Кирилла Бунина будет полезен другим волонтерам, неравнодушным жителям региона, которые помогают нашим бойцам. Он пригласил студента поделиться с ними опытом и навыками, в том числе на площадке недавно открытого центра общественной поддержки Самарской области: "Там тоже работают волонтеры, приходят люди, которые плетут маскировочные сети, пишут письма, делают окопные свечи, отправляют гуманитарные грузы и много что еще, - отметил Дмитрий Азаров. - В том числе там волонтеры проводят занятия по оказанию первой медицинской помощи. Подобного рода центры есть не только в Самаре, у нас открыты различные молодежные центры, центры поддержки воинов СВО. Считаю, что везде надо проехать и поделиться своим опытом".

Еще одну актуальную тему подняла студентка 5 курса филологического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета, победитель конкурса "Студент года"-2023 в номинации "Студенческий лидер вуза" Анастасия Чернышева. Ее вопрос касался включения молодых студенческих семей в региональный координационный совет по проведению Года семьи. Напомним, по решению президента Владимира Путина, 2024 год посвящен именно этому направлению. Кроме того, студентка предложила провести фестиваль молодых семей.

"Очень хорошая идея. Мы стартуем фестивалем Года семьи, по-моему, 4 февраля, надо студенческие, молодые семьи туда пригласить. С удовольствием поддержу ваш проект такого фестиваля. Давайте сделаем это интересно", - дал свою оценку губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что в бюджете Самарской области уже запланированы средства на поддержку семей с детьми. "У нас прирост финансирования поддержки семей с детьми на 2024 год по сравнению с 2023-м - почти 15 млрд рублей, всего будет направлено 50 млрд рублей на поддержку семей с детьми. В первую очередь, это благодаря решению президента. Внимание к семье как ячейке общества - колоссальное", - отметил губернатор.

В эти дни на выставке "Россия" на ВДНХ на стенде Самарской области проходит профильная неделя молодежной политики региона, оттуда был организован телемост и студенты, которые представляют наш регион, смогли пообщаться с губернатором.

Так, студент СГСПУ Владислав Газиев - активный участник движения КВН, капитан команды "Волга" СГСПУ. Он поблагодарил главу региона за проведение Кубка КВН губернатора Самарской области во Дворце спорта в новом двухдневном формате - для взрослых и для детей. По его мнению, такой формат нужно продолжать. Кроме того, Владислав предложил создать лигу КВН в Сызрани. Инициативы студента также нашли поддержку главы региона.

Дмитрий Азаров поздравил команду, которая работает на стенде Самарской области, и напомнил, что на прошлой неделе регион был отмечен оргкомитетом за лучшую просветительскую деятельность на выставке. Награду Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента, председатель оргкомитета Сергей Кириенко.

Руководитель области пояснил, что, готовясь к выставке, продумывали стенд так, чтобы содержательная, просветительская часть была главной. Стенд красиво оформлен, там есть место для того, чтобы люди могли удобно расположиться, и каждый день проходят активности.

"Это работает на популяризацию нашего региона, потому что, когда человек больше узнает о регионе, он как минимум хочет там побывать, а потом влюбляется. Невозможно любить то, что ты не знаешь. Узнаете больше об истории и традициях родной земли - и вы точно влюбляетесь в родную Самарскую область и нашу великую Россию. Очень рад, что наш стенд пользуется популярностью", - сказал губернатор.

Студентка Самарского колледжа цифровой экономики и предпринимательства МИР Сафия Садыкова задала Дмитрию Азарову вопрос о молодежном форуме "iВолга". Учитывая федеральный статус, который приобрел форум, а также наличие специального детского направления, куда нужны вожатые, она предложила провести Всероссийский образовательный семинар для вожатых вместе с молодежным "Движением Первых".

"То, что форум становится всероссийским, дает больше возможностей для реализации этой идеи. Поддержу ее с удовольствием, нужно будет обсудить с соорганизаторами. Хорошая идея, берем на отработку, но вместе", - ответил Дмитрий Азаров.

Обсудили и вопрос благоустройства площадки форума - Грушинской поляны. Глава региона обратил внимание ребят на то, что улучшения в части инфраструктуры там происходят каждый год - каждый раз на основании обратной связи от участников. Грушинская поляна, где также традиционно проходит и Грушинский фестиваль, меняется - поэтапно реализуется концепция развития территории Мастрюковских озер. Посетители уже смогли оценить новую лестницу, подсвеченные дорожки, площадки сцен. В этом году на "iВолге" также обсудят, как форуму развиваться в том числе в благоустройстве. "Мы совершенно точно будем идти от вашего запроса, обещаю", - подчеркнул глава региона.

В этом году состоится еще одно масштабное событие - Всемирный фестиваль молодежи. О ходе подготовки к нему в Самарской области рассказал Никита Анучин, студент Самарского государственного технического университета и победитель конкурса "Студент года 2020" в номинации "Доброволец года".

Никита входит в команду организаторов от Самарской области, он рассказал, что в регионе большой интерес к этому событию: на участие в самарской делегации поступило 5,5 тысяч заявок, это 30 человек на место. Сейчас идет активная подготовка участников и волонтеров, остался месяц. Никита пригласил губернатора встретиться с самарской делегацией уже непосредственно на фестивале в Сочи.

"Я был на предыдущем фестивале в Сочи - запоминающееся зрелище и теплые воспоминания. Спасибо за приглашение, постараюсь приехать, если позволит график", - ответил глава региона. Он пожелал ребятам хорошо подготовиться и достойно представить область.

Также на встрече был задан вопрос о расширении возможностей Пушкинской карты, например, чтобы использовать ее для приобретения научной или художественной литературы и посещения спортивных мероприятий. Кроме того, есть запрос на увеличение возраста участников проекта - это было бы актуально для многих студентов и магистрантов. Губернатор подчеркнул, что идея Пушкинской карты изначально состояла именно в образовательно-просветительской деятельности, популяризации культурных мероприятий. Как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура", Дмитрий Азаров отметил, что обсудит вопрос, касающийся возраста участников проекта, в Министерстве культуры РФ.

Затронули ребята и вопрос предстоящих выборов президента России - чем волонтеры могут помочь в подготовке к их проведению. По словам губернатора, это важнейшее политическое событие, которое привлекает особое внимание и граждан нашей страны, и наших друзей, и недругов.

"Говорить о том, как важно проявить гражданскую позицию в это время, это очень значимо - чтобы та консолидация, которая в обществе есть, нашла свое отражение и в ходе всенародного голосования, - сказал он. - Прийти на избирательные участки - долг каждого настоящего гражданина страны, а в этот период, конечно, это и проявление гражданской позиции. Активность голосования говорит о поддержке людей в первую очередь своей страны - России".

Одно из предложений касалось развития туризма в области, его озвучил Василий Елагин, студент Сызранского филиала Самарского технического университета. Он отметил рост турпотока и тот факт, что регион вошел в десятку Национального туристического рейтинга. Василий предложил летом провести Межрегиональный молодежно-семейный форум, это, по его мнению, тоже могло бы повлиять на привлечение молодых туристов. Губернатор одобрил идею, сделав акцент на содержательности мероприятия.

По завершении встречи со студентами губернатор осмотрел технопарк ПГУТИ, где представлены технические разработки студентов вуза.