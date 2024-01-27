Самарцы-блокадники приняли участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге

В субботу, 27 января, в России проходят памятные мероприятия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Памятные мероприятия прошли и в Самаре. Возложение цветов к Вечному огню, а также памятнику "Жителям и защитникам блокадного Ленинграда" состоялось в парке Победы. Участие в церемонии приняли руководство области и города, представители политических партий, общественных организаций и молодежных объединений.

Основные мероприятия состоялись в Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище. Там захоронено почти полмиллиона жителей города и бойцов, которые его защищали. В церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина участие приняли президент России Владимир Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководители федеральных министерств и ведомств, представители ветеранских и общественных организаций, жители и гости северной столицы.

В составе делегации Самарской области — блокадники — непосредственные участники тех событий, руководители и члены общественных организаций. Вместе с ними в торжественно-траурной церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Беспримерный подвиг ленинградцев в нашей стране уж точно никогда не забудут, но я думаю, и мир будет помнить. Во всяком случае мы постараемся, чтобы об этом подвиге помнили всегда, и передадим эти знания, историческую память будущим поколениям, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Хорошо, что сегодня очень в мероприятиях здесь, в Санкт-Петербурге, в Самаре участвует много молодых людей, которые непосредственно от ветеранов узнают о героических и трагических страницах истории нашей страны, подвиге ленинградцев".

Битва за Ленинград началась 10 июля 1941 г. и длилась до 9 августа 1944 г., став самым длительным сражением Великой Отечественной войны. На долю жителей и защитников города выпали тяжелые испытания: артобстрелы, изнурительный труд, голод, холод. Почти 900 дней и ночей люди противостояли врагу, отстаивали свой город.

"Меня как-то спросили, жители какого города любят свой город больше всего. Когда у тебя перед глазами подвиг ленинградцев, сдерживающих напор врага почти 900 дней и ночей под бомбежками в неимоверных условиях убивающего голода, наверное, трудно назвать людей, которые больше любят свой город, невозможно, потому что подвиг, действительно, беспримерный. И героизм ленинградцев, я уверен, вдохновил всю нашу страну на победу. Снятие блокады, полное освобождение Ленинграда — это победа всей страны. И слава защитникам, нашим героям, которые здесь держали оборону, которые освобождали город. Но значение этой победы в истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны переоценить просто невозможно", — подчеркнул губернатор.

Выстоять Ленинграду помогала вся страна. В боях за город-герой участвовали и куйбышевцы, самоотверженно защищали северную столицу и шли на прорыв. Эвакуированных по "дороге жизни" ленинградцев принимали в нашей области с любовью и заботой. Всего Куйбышевская, ныне Самарская область приняла к размещению около 50 тыс. человек из блокадного города, в том числе 5 тыс. детей, не имеющих родных.

"Я сегодня здесь, потому что здесь блокадники, руководители, члены наших общественных организаций. Этот день в сердце мы носим и никогда о нем не забудем. Мы имеем возможность сегодня знать правду о том, как выживали, как сражались, как трудились. 150 видов вооружения выпускалось здесь ленинградцами. Знаю это с детства, поскольку в моей коммунальной квартире, в которой мы жили, жил защитник Ленинграда, артист нашего драматического театра Ольгерд Георгиевич Тарасов. Юношей он был вывезен из блокадного Ленинграда, и потом уже освобождал свой родной город, но тем не менее жил до конца своих дней в Куйбышеве, — отметил Дмитрий Азаров. — Светлая память о героях-защитниках Ленинграда в наших сердцах останется навсегда".

Сейчас в Самаре проживает 78 блокадников, а по всему региону — 144 ветерана, которые участвовали в обороне Ленинграда или имеет знак "Житель блокадного Ленинграда". Среди них — Валерий Иванович Довгялло, который в настоящий момент возглавляет Самарскую городскую общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда".

Валерий Довгяло родился в Ленинграде за 10 дней до начала войны. Его отец был кадровым военным, мать трудилась на фабрике по производству канцелярских принадлежностей. "Когда немецкие войска напал на страну, отец сразу отправился на фронт, а мы с мамой остались одни. Она всегда мало рассказывала о том времени, — рассказал он. — Почти сразу у нее пропало грудное молоко, и я рос на искусственном питании пока были продукты. Сложности начались осенью, когда город стали сильно бомбить. Магазины опустели, было организовано жесткое нормирование продовольствия. Жители кормились тем, что давали по продуктовым карточкам. Думаю, если бы не посылки отца, который, когда удавалось, передавал нам часть своего довольствия военнослужащего, вряд ли бы мы смогли пережить это страшное время".

Несмотря на то, что Валерий Иванович был в те годы совсем маленьким, его мать продолжала работать. "Еще мама вспоминала, когда объявляли тревогу, мы спускались в бомбоубежище, оно было неподалеку. И если осенью там пряталось около 20 детей, то к февралю-марту нас осталось только двое — остальные умерли от голода и бомбежек. В марте как семью военнослужащего нас эвакуировали на Большую землю по Ладожскому озеру, знаменитой "Дороге жизни". Мама рассказывала, что во время движения нас стали бомбить, многие погибли, но нам повезло", — добавил блокадник.

Среди тех, кто в детстве оказался в блокаде — Эдуард Брониславович Марчик. Ему на тот момент было три года. Зима 1941–1942 гг. выдалась самой холодной. Его мать работала в 32 км от дома, добираться было сложно, потому ребенка она оставляла у соседей и навещала раз в три — четыре дня. "Мама приходила домой изможденная, измученная холодом, голодом и усталостью. В мае 1942 года наш дом сильно пострадал от бомбежки. Из восьми подъездов шесть рухнули мгновенно, но наша часть здания уцелела, — поделился блокадник, рассказывая о своих родителях. — Остаться в живых мне удалось благодаря моему отцу. Он был из "25-тысячников" — хороший специалист, убежденный партиец. Ему была положена повышенная норма хлеба — 250 г. Большую часть своего пайка он отдавал мне. А сам, как потом выяснилось, чтобы утолить чувство голода, ел таблетки из семейной аптечки. 22 января 1942 г. пришли люди узнать, почему он не вышел на работу. Вошли в квартиру и увидели его уже окоченевшего".

Сегодня, в памятный день, Валерий Иванович Довгялло и Эдуард Брониславович Марчик вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым почтили память погибших ленинградцев и бойцов Красной Армии, освободивших город. Во время беседы с руководителем региона они рассказали о том, что приняли участие в 29 съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

"Мы выполнили свою миссию, приняли участие в съезде, выступили с несколькими предложениями, которые войдут в итоговую резолюцию, — отметил Валерий Довгялло. — И сегодня мы выполняем не менее важную миссию, отдавая дань памяти всем блокадникам, защитникам. Мы, когда приехали в Санкт-Петербург, почувствовали родную землю, свои корни". Дмитрий Азаров отметил, что многие блокадники вернулись в родной город на Неве, а некоторые "остались трудиться в Куйбышеве над создание космического щита родины".

"Это поколение, которое обеспечило наши сегодняшние дни, — отметил заместитель председателя организации Эдуард Марчик. — Только когда начали прорывать блокадное кольцо врага, только за первые семь дней свои жизни отдали 34 тысячи наших бойцов, 88 тысяч защитников были ранены. Ни с чем на планете нельзя сравнить подвиг нашего народа".

Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев блокадников Ленинграда за то, что они, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор в строю — ведут активную общественную работу, в том числе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

"Я почувствовал, что являюсь частицей ленинградской земли. Я здесь родился, вырос, жил в блокаду и сегодня испытываю очень волнительные чувства, — отметил во время беседы Валерий Довгялло. — Сейчас в нашей стране не очень спокойно. И мы, блокадники, тоже переживаем, следим за ходом ведения специальной военной операции. Сегодня важно сохранять память о наших предках, поэтому мы клянемся, что будем передавать эту эстафету памяти нашей молодежи".

"Мы находимся в городе, где особо чувствуется гордость за наш народ, который сумел победить такого страшного врага. Поэтому сегодня, в день 80-летия снятия полной блокады Ленинграда, мы отдаем дань памяти поколению, благодаря которым мы сегодня живем. Сегодня мы встречаемся с молодежью, чтобы ребята знали, что такое блокада. Хочется пожелать молодому поколению, чтобы они были достойны памяти тех великих людей, патриотов, которые спасли не только Россию, но и весь мир от этой коричневой чумы", — добавил Эдуард Марчик.

Мероприятия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады продолжились на площадке патриотического объединения "Ленрезерв". Это общественная некоммерческая организация, которая создала уникальный музей, где собрана вся хроника жизни блокадного города. В памятный день собрались представители 50 регионов России и 37 зарубежных государств.

"Для меня и делегации наших ветеранов, общественников большая честь принимать участие в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных юбилею освобождения, прорыва блокады и снятия блокады Ленинграда", — отметил Дмитрий Азаров. Он поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за заботу о каждом блокаднике вне зависимости от того, где он проживает сегодня. "Главной наградой и благодарностью вам были горящие светом глаза ветеранов, участвовавших в торжественных и памятных мероприятиях. Спасибо за заботу о них, которую вы продолжаете на протяжении десятилетий. Мы знаем, что, благодаря им и тому, что знания о героической истории Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда передается молодым поколениям, эта память будет в нашем народе всегда, — уверен глава самарского региона. — Отрадно видеть тысячи молодых людей, которые принимают участие в этих памятных мероприятиях не только в Санкт-Петербурге, но и по всей нашей стране. Память жива, она передается из поколения в поколение".

Дмитрий Азаров отметил, что у российского народа множество славных подвигов, но подобного тому, что совершили ленинградцы для своего города — нет в истории. "Ленинград стал настоящим символом будущей победы для всей нашей страны. Город жил и это вселяло уверенность, что враг будет разбит, а победа будет за нами. Так было и так будет", — заявил глава региона.

Организаторы мероприятий особо отметили вклад жителей Куйбышева — запасной столицы страны в годы Великой Отечественной войны. Люди начали помогать блокадному городу с зимы 1941–1942 гг. — постоянно шли поставки продовольствия. Из Ленинграда в Куйбышев эвакуировалт десятки тысяч людей, среди них — композитор Дмитрий Шостакович.

Губернатор отметил что, великий и выдающийся композитор связал города — Ленинград и Куйбышев в годы Великой Отечественной войны — творческой жизнью. "Это в памяти самарцев сохранится навсегда. Сегодня седьмая ленинградская симфония, которая также стала символом победы, звучит в том же здании театра оперы и балета нашей столицы региона, звучит на всю страну. Мы приглашаем выдающихся дирижеров, оркестры для исполнения этой симфонии, — отметил губернатор Самарской области. — Тысячи человеческих судеб связывают наши регионы".

"Ленрезерв" находится в цехах бывшего автомобильного завода, сразу несколько экспозиций здесь посвящены жизни нашей страны в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу. Выставлены более сотни образцов раритетной военной и гражданской техники, которая до сих пор на ходу, уникальная коллекция оружия, амуниции, документов и знамен.

На площадке "Ленрезерва" Дмитрий Азаров договорился с руководителем музейного комплекса Анатолием Бернштейном об участии военной техники, представленной в экспозиции, в Параде Памяти 7 ноября в Самаре — самом масштабном всероссийском патриотическом проекте.