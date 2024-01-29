В Самаре планируют построить общежитие для перспективных футболистов

В понедельник, 29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального правительства. На обсуждение был вынесен ряд вопросов, касающихся строительства социальных объектов на территории Самарской области.
Так, в ходе совещания обсудили вопрос строительства гостиницы-интерната для юных спортсменов - воспитанников "Академии футбола "Крылья Советов". Ранее с просьбой о содействии в создании в Самаре такого объекта к губернатору обращалось руководство академии и клуба "Крылья Советов".
Сегодня в самарской футбольной школе занимается около 300 детей, из них около 20 - иногородние (проживают в УСЦ "Грация"). Собственная гостиница-интернат позволит "Академии Крыльев" приглашать больше талантливых ребят из различных городов и муниципалитетов региона, а также сильнейших ребят из других субъектов страны, что заметно повысит качество подготовки юных самарских футболистов. Помимо тренировок для ребят, проживающих в интернате, дополнительно будет организован учебный процесс в одной из близлежащих общеобразовательных школ.
Как доложила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, по поручению губернатора совместно с "Академией "Крылья Советов", клубом "Крылья Советов" и минстроем были изучены различные предложения о размещении гостиницы, в том числе переобустройство существующих зданий.
Приоритетным вариантом рассматривается строительство здания интерната на территории около стадиона "Солидарность Самара Арена". Здесь в ближайшее время будет открыт новый крытый футбольный манеж, где будут тренироваться команды "Академии "Крыльев Советов". Кроме того, рядом со стадионом находятся две полноразмерные футбольные площадки "Энергия" и "Восход", где сейчас занимаются воспитанники академии.
"Вариант строительства нового здания на территории около стадиона "Солидарность Самара Арена" представляется наилучшим для "Академии", - отметила Лидия Рогожинская.
Дмитрий Азаров поручил минспорту и минстрою взять это предложение в дальнейшую проработку и более подробно доложить по данному вопросу через месяц.
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