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Губернатор Власть и политика

Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров раскритиковал городские власти за ситуацию с уборкой снега в Самаре. Совещание в областном Правительстве в среду, 31 января, он начал с вопроса уборки снега, по которому продолжают поступать жалобы от жителей областного центра.

"Провел совещание с городской администрацией, — рассказал Дмитрий Азаров. — Ситуация с уборкой снега просто отвратительная в городе. Выйдут на субботник. Раз не могут организовать процесс — значит, сами чиновники выйдут с лопатами на улицу".

Губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ Самарской области Владимиру Василенко отработать ситуацию по управляющим компаниям "с самым жестким подходом".

"Три дня уже снега нет в помине — не могут порядок навести. Помогите городским властям с задачей справиться. Ситуация совершенно упущена, никуда не годится. Доложите мне о работе ГЖИ, как отработали городские и районные власти, как провели чиновники субботник, как убрались на территории города, в том числе во дворах — пусть идут, встречаются с людьми и каются, что работу организовать не могут", — заявил Дмитрий Азаров.

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