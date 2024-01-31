Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега

Губернатор Дмитрий Азаров раскритиковал городские власти за ситуацию с уборкой снега в Самаре. Совещание в областном Правительстве в среду, 31 января, он начал с вопроса уборки снега, по которому продолжают поступать жалобы от жителей областного центра.
"Провел совещание с городской администрацией, — рассказал Дмитрий Азаров. — Ситуация с уборкой снега просто отвратительная в городе. Выйдут на субботник. Раз не могут организовать процесс — значит, сами чиновники выйдут с лопатами на улицу".
Губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ Самарской области Владимиру Василенко отработать ситуацию по управляющим компаниям "с самым жестким подходом".
"Три дня уже снега нет в помине — не могут порядок навести. Помогите городским властям с задачей справиться. Ситуация совершенно упущена, никуда не годится. Доложите мне о работе ГЖИ, как отработали городские и районные власти, как провели чиновники субботник, как убрались на территории города, в том числе во дворах — пусть идут, встречаются с людьми и каются, что работу организовать не могут", — заявил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!