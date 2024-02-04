В Самаре торжественно дан старт Года семьи в регионе

В воскресенье, 4 февраля, в Самарском театре оперы и балета им. Д. Шостаковича в рамках гала-концерта IX Губернского фестиваля народного творчества "Рожденные в сердце России" губернатор Дмитрий Азаров торжественно дал старт Году семьи в Самарской области. Также глава региона вручил награды лауреатам фестиваля.
2024 г. объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи и стал естественным продолжением Года педагога и наставника. Глава государства дал старт Году семьи в России на Всероссийском форуме "Родные-любимые". Главным событием форума стала церемония зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России", в которой приняли участие семьи со всей страны. Огонь для "Сердца России" в Москву привезли из Свято-Троицкого монастыря из Мурома — родины Петра и Февронии, история любви которых — одна из почитаемых в России. В Самарскую область этот огонь доставила семья Казаковых, Екатерина и Кирилл Казаковы заключили брак в День Самарской области на выставке "Россия" и приняли участие в открытии семейного форума.
В Самаре огонь будет храниться в Храме в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских Чудотворцев, и каждая семья сможет здесь зажечь огонь и для своего домашнего очага.
Приветствуя собравшихся в зале, Дмитрий Азаров отметил: "В своем выступлении Президент отдельно подчеркнул, что Россия — это семья семей, люди разных национальностей, разных народов составляют единство и главное достояние России. Я горд тем, что традиции проживания в мире, согласии, братстве свято хранят семьи Самарской области". Глава региона напомнил о символе семейного очага — сердце России, которое неслучайно стало символом года. "Все мы знаем, что сердце России — это здесь, в Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатор отдельно поприветствовал многодетные семьи Судаковых из Сызрани и Мулялиных из Тольятти. "Жанна Михайловна и Вера Владимировна Указом Президента получили высокое звание "Мать-героиня". Мы горды тем, что такие высокие звания присвоены вам", — обратился он со сцены к матерям.
Особые слова благодарности глава региона адресовал семьям героев — защитников Отечества, участников специальной военной операции. "Спасибо вам и низкий поклон. Благодарность мы носим в своем сердце. Уверен, что каждый житель Самарской области готов вам подставить плечо, помочь, если это нужно, ведь вы вдохновляете наших героев, вы храните традиции", — сказал Дмитрий Азаров.
В числе гостей фестиваля присутствовали и жители Снежного — города-побратима Самарской области.
Губернатор пожелал всем семьям мира, добра и благополучия. "На защите мира и добра, самарских семей стоят наши доблестные воины, наши земляки, которые с оружием в руках за тысячи километров отсюда защищают мирное небо над Самарской областью, а значит над всей нашей прекрасной Родиной — Россией. Гордость за подвиг наших земляков стимулирует нас на трудовые успехи. Каждый из нас, я уверен, делает все здесь, в тылу, для того чтобы приблизить этот святой день — день победы". Единство, которое есть сегодня в российском народе, важно пронести через времена испытаний и сохранить, уверен глава региона.
"15 марта начнется голосование на выборах президента страны. И как же важно проявить свою гражданскую позицию, прийти на избирательные участки, сделать свой выбор, выбор в поддержку нашей страны, нашей Родины, — сказал губернатор. — На вас равняются, вы авторитет для своих родных, для всех, кто вас знает. Давайте вместе поговорим с людьми, вместе объясним, зачем нужно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор в пользу нашей страны, за Россию".
Губернский фестиваль народного творчества "Рожденные в сердце России" проводится в девятый раз. Губернатор вручил награды коллективам, которые стали лауреатами фестиваля.
В номинации "Самый юный участник фестиваля" был отмечен детский вокальный ансамбль "Славушки" — коллектив-спутник народного ансамбля русской песни "Славица" МАУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" м. р. Сергиевский.
Как самый активный возрастной участник фестиваля была поощрена участница Народного фольклорного ансамбля "Верея" межпоселенческого культурно-досугового центра м. р. Сызранский Вера Индова.
Гран-при фестиваля досталось фестивальной концертной программе, посвященной Петру Алабину. Ее представляла творческая команда из Отрадного.
В номинации "Творческая семья фестиваля" была отмечена многодетная семья Булановых из поселка Светлое Поле Красноярского района. Глава семьи Сергей Николаевич, аккомпаниатор народного ансамбля "Светлопольские зори", сейчас принимает участие в СВО, служит на первой линии обороны. Мама, Светлана Буланова, — руководитель детско-юношеского хора. В семье воспитывают шестерых детей, три старшие дочери и два сына занимаются вокалом и хореографией, самому младшему всего два года, и он также перенимает творческие стремления братьев и сестер.
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