В Самаре обсудили продолжение благоустройства гостевых маршрутов по области

В понедельник, 5 февраля, на оперативном совещании областного правительства, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, обсудили ход работы по благоустройству гостевых маршрутов на территории Самарской области.

Поручение выстроить работу по развитию, обустройству и содержанию гостевых маршрутов ранее губернатор дал главам муниципалитетов. Это улицы, по которым складывается впечатление о городе у приезжающих гостей. Как отмечал глава региона, гостевыми маршрутами пользуется абсолютное большинство самих жителей городов, ведь это самые насыщенные трассы, самые востребованные общественные пространства и пешеходные зоны. Их благоустройство, в первую очередь, отвечает интересам местных жителей. О выполнении задач по итогам предыдущего обсуждения этой темы доложили представители администраций Самары, Тольятти, Волжского, Красноярского, Ставропольского районов.

В Самаре, в частности, продолжается работа по ликвидации незаконных вывесок и рекламных конструкций. В течение 2023 г. на гостевых маршрутах их демонтировали 123. "В случае выявления незаконной рекламы составляем акты, проводим демонтаж, направляем обращения в правоохранительные органы для возбуждения дел, предусмотренных статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — отметил Максим Харитонов.

За 2023 г. и начало 2024 г. сотрудники администраций районов провели разъяснительные беседы с представителями торговых центров и коммерческих организаций относительно цветового оформления наружной рекламы и информационных конструкций, эта работа продолжится.

Часть работ была связана с ул. Ново-Садовой. По информации первого заместителя главы Самары Максима Харитонова, собственник ТЦ "Поляна" проведел работы по замене фасада здания, демонтировал незаконные рекламные конструкции и вывески, а остальные привел к единому стилю.

В судебном порядке продолжается работа по торговым рядам вблизи ТЦ "Май", которые фактически являются самовольной постройкой.

Разработана дорожная карта, по которой ряд пространств гостевых маршрутов сможет участвовать в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" и программе "Содействие". "При разработке проектов мы будем идти от инициатив жителей, но, в то же время, придерживаться разработанного нами альбома решений для оформления гостевых маршрутов", — пояснил Максим Харитонов.

Также дорабатывают предложения по архитектурно-световому оформлению гостевых маршрутов, элементов благоустройства и озеленения, опор мостовых сооружений. В целом, как отметил Максим Харитонов, работу по приведению гостевых маршрутов в порядок активизируют с установлением теплой погоды.

На основе опыта Самары в Тольятти разработали четыре гостевых маршрута. Как доложил глава Автограда Николай Ренц, в основном это магистрали, которые затрагивают туристический центр города, места расположения крупных предприятий, места притяжения граждан. По ним предполагается благоустройство прилегающих территорий, разработка и актуализация градостроительной документации, оформление внешнего вида зданий и сооружений, развитие общественных пространств.

Принято решение на первом этапе сконцентрировать усилия на маршруте Обводное шоссе — ОЭЗ и туристическом центре города. Уже определены первоочередные задачи: приведение в порядок въездной стелы, меры по недействующим и неработающим объектам. В рамках работы по гостевым маршрутам уже смонтирована подсветка монумента "Ладья". На территории гостевого маршрута по Южному шоссе запланирована покраска металлических опор, замена бетонных опор, разметка, установка на опорах праздничной иллюминации, вертикальных клумб на мачтах освещения, замена остановочных павильонов в соответствии с дизайн-кодом территории Автозаводского района, замена старых пешеходных ограждений. Разработана концепция развития общественного пространства "32 квартал", формируется мастер-план территории.

В Волжском районе два гостевых маршрута, они связаны с аэропортом Курумоч. Один — через пос. Волжский Красноярского района, второй — через трассу М-5 мимо пос. Новосемейкино Красноярского района. Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, трасса является дорогой федерального значения, зона ответственности района — проработать концепцию приведения в надлежащий вид прилегающей территории (лесополосы, склоны, полосы отвода). Кроме того, дополнительно обсуждались подъезды к аэропорту, Кировский мостовой переход. Заместитель главы Волжского района Владимир Чихирев сообщил, что конкретные предложения по прилегающим территориям представят в течение месяца.

По словам главы Красноярского района Юрия Горяинова, на территории района проходит два гостевых маршрута протяженностью 12 и 23 км, это дороги регионального значения. Предложения рабочей группы по ним также представят в течение месяца. Иван Пивкин сделал акцент на том, что главам необходимо обратить внимание на размещенные объекты сервиса, уличной торговли, сетевые опоры вдоль дорог, улично-дорожное освещение.

В Ставропольском районе работа ведется в части маршрута по участку протяженностью 44 км федеральной автодороги М-5 и участку 17,7 км региональной дороги Обводное шоссе Тольятти. И. о. главы Ставропольского района Юрий Забродин доложил о принятых мерах по результатам проведенного рабочей группой обследования гостевого маршрута на предмет выявления несанкционированных объектов торговли и рекламы, несанкционированных свалок мусора, состояния дорожного полотна, остановок общественного транспорта.

По итогам докладов Дмитрий Азаров дал главам муниципалитетов ряд поручений. В частности, он поручил главе Самары усилить работу по гостевому маршруту в Красноглинском районе. Кроме того, он обратил внимание, что внешний облик ограждений ряда социальных объектов не соответствует гостевым маршрутам, в частности возле нового корпуса детской инфекционной больницы, Поволжского государственного колледжа. Он подчеркнул, что работа здесь должна быть организована городской администрацией во взаимодействии с региональными министерствами.

"Если мы понимаем, что задача общая, в том числе по региональным магистралям, значит нужно соответствующим образом отрабатывать", — обратился глава региона к участникам совещания.

Дмитрий Азаров обратил внимание главы областного министерства транспорта Ивана Пивкина на важность отработки вопроса освещения трассы М-5 на перегоне Самара-Тольятти: "Имея в виду, что это единая Самарско-Тольяттинская агломерация, этот вопрос надо решать. Нам нужно, чтобы этот участок освещался. Давайте смотреть, как это сообща решать".

В Тольятти на кольце перед заводоуправлением "АвтоВАЗа" в 2024 г. должны установить российский флаг. "АвтоВАЗ" вернулся в юрисдикцию Российской Федерации, пора поднять российский флаг, как и договаривались", — отметил Дмитрий Азаров и напомнил, что этот вопрос обсуждался с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым. Администрации Тольятти поручили обеспечить благоустройство прилегающей территории.

В связи с подготовкой к первому национальному фестивалю скорости на льду "Жигулевская миля", который пройдет в Тольятти с 7 по 11 февраля, Дмитрий Азаров поручил Николаю Ренцу и Ивану Пивкину усилить работу по приведению в надлежащее состоянии маршрутов.

Комплексные планы работ по благоустройству гостевых маршрутов на 2024 г. муниципалитеты должны будут представить до 1 марта. "На начало марта я хотел бы четко понимать, что вы сделаете за этот год, — поставил задачу глава региона. — В следующий раз слушаем ваши планы: как они законтрактованы, как отражены в бюджете, что конкретно будет сделано".