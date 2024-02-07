Новое здание театра "Грань" планируют открыть до конца 2024 года

В ходе рабочей поездки в Новокуйбышевск губернатор Дмитрий Азаров проверил ход строительства нового здания театра-студии "Грань". Глава региона совместно с депутатом Государственной думы Леонидом Симановским, руководителями профильных ведомств, администрации города, компании-подрядчика и театра оценил объем уже выполненных работ, а затем провел совещание по вопросам дальнейшего строительства объекта.

Напомним, театр — студия "Грань" с момента своего создания в 1970 году базируется в городском доме культуры Новокуйбышевска. Знаменитый на всю страну творческий коллектив, неоднократно становившийся лауреатом всероссийского конкурса "Золотая маска", давно нуждается в собственном современном здании. Вопрос удалось решить после того, как инициативу поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона заручился поддержкой руководителя ПАО "НОВАТЭК" Леонида Михельсона в софинансировании проекта на паритетных началах: регион и компания взяли на себя по 50% от стоимости работ. Соответствующие договоренности были зафиксированы в рамках соглашения о сотрудничестве региона и компании, заключенного в ходе Петербургского международного экономического форума-2022. Строительство нового здания для новокуйбышевского театра началось летом 2022 года.

Дмитрий Азаров провел выездное совещание на строительной площадке объекта, где представители компании — подрядчика доложили о текущем ходе работ. По информации строителей, текущая готовность объекта составляет 52%. Художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе рассказал о том, где и какие будут располагаться помещения, обозначил их функциональное назначение. Новое пятиэтажное здание возводится по уникальному проекту с применением современных инженерных и технологических решений. Здесь разместятся сразу 4 сценические площадки, включая основной зал на 200 мест, а также выставочное пространство, кафе, необходимые вспомогательные помещения, классы для детских творческих секций.

"Объект значим не только для Новокуйбышевска, нашего региона, но и всей страны. Мы возводим первый в новейшей истории театр в малом городе Российской Федерации. Понятно, что это решение было принято не случайно. Театр "Грань" не раз доказывал своими творческими успехами, признанием зрителей, признанием экспертного сообщества, что он достоин нового здания, — сказал Дмитрий Азаров. — О таком здании в театре даже не мечтали: 4 сцены, сложнейшие и инновационные инженерные решения, современное технологическое оборудование. Даже не знаю, с каким еще объектом можно сравнить этот проект, его можно считать уникальным".

Губернатор особо подчеркнул вклад компании "НОВАТЭК" и лично ее руководителя Леонида Михельсона в реализацию этого проекта. В том числе, компания в условиях санкционных ограничений обеспечивает закупку и поставку специализированного высокотехнического оборудования, которое будет использоваться в работе театра "Грань".

"Хочу в первую очередь поблагодарить Леонида Викторовича Михельсона, который оказывает неоценимую поддержку в реализации проекта. Без него мы бы не смогли реализовать проект. То оборудование, которое поставляют по решению и при финансовом участии Леонида Викторовича, мы даже не смогли бы приобрести, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Напомню, что это средства благотворительные. Это накладывает на нас тоже дополнительную ответственность за успешную реализацию проекта. Высокотехнологичное оборудование требует такого же уровня качества выполнения строительных работ".

Глава региона отметил благотворительную деятельность руководителя "НОВАТЭК" на благо родного для предпринимателя города Новокуйбышевска. "Им здесь сделано очень много — это школы, колледжи, филиалы институтов, детский дом", — добавил Дмитрий Азаров.

Губернатор также выразил благодарность депутату Государственной думы Леониду Симановскому за всемерное содействие в строительстве нового здания театра "Грань".

"Леониду Викторовичу и вам огромное спасибо. Строительство нового здания театра "Грань" — это действительно значимое событие в культурной жизни нашего региона и, уверен, всей страны, — сказал глава региона. — На постановки театра приезжают не только со всей Самарской области, но и много гостей из других регионов. Новое здание театра "Грань" станет важнейшим культурным центром на карте Самарской области. Новокуйбышевск, сохраняя компетенции города нефтехимиков и нефтепереработчиков, становится одной из важнейших точек культурной жизни не только Самарской области, но и страны".

Леонид Симановский считает, что открытие нового здания театра "Грань" — долгожданное событие для новокуйбышевцев, жителей всего региона.

"Спасибо Леониду Викторовичу за участие в проекте. Для нас с ним Новокуйбышевск — родной и любимый город. Мы провели здесь большую часть своей трудовой жизни. Как будет время, он обязательно приедет в Новокуйбышевск, посмотрит, что здесь строится, — сказал Леонид Симановский. — Строить надо качественно. Жители ждут этот объект. В комплексе с городскими властями надо думать над тем, чтобы новое здание театра стало культурным центром. Главное сегодня, что Новокуйбышевск из центра химии и нефтепереработки превратился и в культурный центр, где можно проводить досуг, обучать детей. Для города и Самарской области театр имеет колоссальное значение. Таких театров в России больше нет. Чем более качественно мы построим новое здание, тем лучше будет всем, в том числе жителям Самарской области".

Дмитрий Азаров отметил, что крайне важно создать условия, чтобы театр работал для жителей города не только в дни спектаклей. Планируется, что в новом здании разместятся различные творческие студии и детские секции.

"Мы обсуждали возможность открытия мастерских, кружков для детей. Очень важно, чтобы здесь могли реализовывать свои творческие замыслы и идеи юные жители города", — сказал губернатор.

Как отметил Денис Бокурадзе, помимо творческих кружков, обучению ребят актерскому мастерству и вокалу, предполагается знакомить их с основами различных театральных профессий, таких как гримеры, бутафоры, реквизиторы и так далее. Он подчеркнул, что квалифицированных специалистов по этим направлениям найти непросто, поэтому важно готовить свои кадры.

В ходе совещания, которое провел Дмитрий Азаров, был рассмотрен целый комплекс вопросов, связанных с дальнейшим строительством объекта. Один из них — благоустройство прилегающей к театру территории.

"Проектом это предусмотрено, но нам необходимо синхронизировать эти работы с обустройством других близлежащих территорий — сделать не только сквер, но и прилегающие дороги, дома, дворы. Все это должно радовать жителей. Считаю, что городские власти обязаны привести в порядок всю прилегающую территорию. Надеюсь, эти планы на текущий год обеспечены финансированием", — сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям Новокуйбышевска.

Особое внимание губернатор обратил на решение проблемных моментов и сложностей, связанных с реализацией проекта строительства нового здания театра "Грань". В том числе, они возникли и в связи с санкциями в отношении нашей страны. Глава региона поставил подрядчикам и всем ответственным службам задачу принять все необходимые меры, чтобы проект был реализован до конца 2024 года.

"Очень непростой объект, а когда объект сложный, то возникают и некоторые трудности. Мы вместе с проектировщиками, строителями, заказчиками, будущими хозяевами театра разобрали все сложные вопросы, — отметил Дмитрий Азаров по итогам совещания. — Мы приняли все необходимые решения, чтобы стройка двигалась, и в текущем году театр был введен эксплуатацию. Приложим к этому все усилия".

Напомним, что помимо строительства нового здания театр "Грань" в августе 2023 года получил статус государственного драматического театра областного подчинения. Прежде он считался структурным подразделением Дворца культуры города Новокуйбышевска, и де-юре был любительским театром.

"Путь нашего становления в профессиональный театр начался именно с идеи, что надо построить свое здание. Театр "Грань" крайне необходим городу, но в городе нет ни одного здания театра. Надеюсь, что с новым зданием у нас появится больше зрителей и поклонников, мы сможем радовать как можно больше людей, сохраняя при этом свою аутентичность, свое лицо, камерность пространства, — отметил Денис Бокурадзе. — О таком здании, которое сейчас строится, мечтают руководители многих театров, но возможность получить его есть не у многих. Это стало возможным благодаря руководству нашего региона, губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, который поддержал мою идею, и Леониду Викторовичу Михельсону. Он финансирует половину огромной суммы на строительство, приобретает оборудование, которое сейчас очень трудно достать, найти в связи со сложившейся в мире ситуацией. Их отношение к делу дает возможность увидеть то, что мы уже видим. Театр сегодня построен более чем на 50%. Планируется, что мы примем первых зрителей до конца года".

Художественный руководитель театра-студии "Грань" отметил важность поддержки культуры на уровне государства, руководителей Самарской области, меценатов.

"Несмотря на трудности, сложности, культура имеет большое значение. Без культуры мы не сможем воспитать патриотичного, порядочного человека, который будет любить свой дом, свою Родину, который будет вкладывать именно в свою землю все то, что имеет", — уверен Денис Бокурадзе.