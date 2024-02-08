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"СамараАвтоГаз" рассказал о планах закупки новых автобусов и комплектовании штата водителей

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре перевозчик рассказал о планах закупить новые автобусы и укомплектовать штат водителей, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Фото: Юлия Рубцова

Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу развития общественного транспорта в Самаре. В нем приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, глава Самары Елена Лапушкина, а также председатель совета директоров "СамараАвтоГаз" Сардал Умалатов.

Глава региона указал на существующие в Самаре проблемы в сфере общественных перевозок, в том числе, на автобусных маршрутах, которые обслуживает перевозчик. Дмитрий Азаров потребовал улучшения ситуации уже в ближайшее время.

"Вам необходимо в сжатые сроки добиться заметного улучшения в транспортном обслуживании по вверенным вам маршрутам, — подчеркнул губернатор. — А индикатором того, насколько вы преуспели, станет обратная связь от жителей Самары. Пока жалоб на транспортное обслуживание от жителей поступает много. Рассчитываю, что ситуацию исправите".

В ходе встречи достигнуты договоренности о приоритетной поставке на линии дополнительных автобусов. Перевозчик ожидает произвести поставку подвижного состава уже до конца февраля. Кроме того, председатель совета директоров "СамараАвтоГаз" взял на себя обязательство по комплектации штата предприятия необходимым числом водителей. Часть из них будет командирована в Самару из других регионов.

В ходе совещания состоялся предметный разговор, рассмотрен ряд системных решений, направленных на перспективу развития общественных перевозок в Самаре.

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