Дмитрий Азаров поздравил ученых с профессиональным праздником

В четверг, 8 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником - Днем российской науки - ученых, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов.

"От всей души поздравляю вас с Днем российской науки и 300-летним юбилеем Российской академии наук, который отмечается в 2024 году! - обратился губернатор. - Сегодня одной из важнейших для нас задач является обеспечение технологического суверенитета нашей страны. На это направлены реализующиеся по решению президента России Владимира Владимировича Путина национальные проекты "Наука и университеты", "Образование", "Цифровая экономика", усилия представителей фундаментальной и прикладной науки, всего научного сообщества России".

Глава региона напомнил, что в Самарской области активно развиваются научные школы, 23 вуза ведут подготовку высококвалифицированных специалистов. Создан и работает НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", занимающий лидирующие позиции среди научно-образовательных центров России. Благодаря поддержке президента стартовала реализация важного проекта по строительству международного межвузовского кампуса IT-направления.

"Глава государства нацеливает нас на необходимость четко расставить приоритеты, сконцентрировать ресурсы на получении конкретных, принципиально значимых научных результатов, имеющих критическое значение для жизни страны, прежде всего в тех сферах, где у нас есть хорошие заделы. Наш регион располагает всем необходимым, чтобы стать крупным научно-технологическим центром современной России, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы обладаем серьезными наработками по целому ряду направлений, которые станут магистральными для экономики будущего".

Как отметил губернатор, речь идет, прежде всего, о машиностроении, системах накопления энергии, перспективных космических системах и сервисах, технологиях создания новых материалов, развитии водородной энергетики, биомедицинских технологиях.

Научный, кадровый и производственный потенциал региона позволяет развернуть разработку и выпуск самой востребованной продукции ОПК, необходимой нашим бойцам — участникам СВО — для достижения победы, - отметил глава региона. - Мы по праву гордимся нашими выдающимися учеными, исследователями, людьми подвижнического труда, всецело преданными науке. Их деятельность способствует укреплению экономической мощи и безопасности нашей страны, ее международного авторитета".

Губернатор поблагодарил ученых за неустанный труд, энергию, энтузиазм, стремление к глубине и новизне творческой мысли.

"Здоровья вам, счастья, благополучия, творческого долголетия, новых открытий во благо России и Самарского края!", - пожелал Дмитрий Азаров.