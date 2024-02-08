При пожаре в с. Бахилова Поляна пострадал мужчина

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В четверг, 8 февраля, в 1:10, загорелся частный дом на ул. Заповедной, 11 в с. Бахилова Поляна в Жигулевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.