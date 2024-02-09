В Совете Федерации приняли заявление о прямой ответственности государств коллективного Запада за гибель мирных российских граждан

В ходе пленарного заседания Совета Федерации 7 февраля 2024 г. сенаторы приняли Заявление о прямой ответственности государств коллективного Запада, поставляющих оружие киевскому режиму, за гибель мирных граждан Российской Федерации.

"Совет Федерации заявляет, что продолжение поставок оружия, боеприпасов и военной техники превращает государства коллективного Запада в прямых соучастников преступлений киевского режима, на которых ложится ответственность за гибель мирных жителей, в том числе женщин и детей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры, грубые нарушения международного права", — отмечается в документе.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что большинство граждан стран, участвующих в поставках вооружений на Украину (Германия, Франция, Великобритания, Соединенные Штаты, Чехия), осудили бы действия своих правительств.

"Очень важно, чтобы граждане этих стран услышали, что на их деньги, деньги налогоплательщиков, покупается смертоносное оружие, поставляется на Украину и используется против мирного населения Российской Федерации и гражданской инфраструктуры…", — подчеркнула председатель Совета Федерации.

"Киевский режим регулярно наносит удары по гражданским объектам в России. Пострадали Белгород, Донецк, Лисичанск, там погибли сотни мирных граждан. Эти удары не могли бы быть нанесены без оружия, поставляемого Украине странами Запада, которые делают вид, что не являются участниками конфликта. Доподлинно известно, что это смертоносное оружие направляется на Украину из государств НАТО и Европейского союза, которые пытаются сделать все, чтобы превратить Украину в анти-Россию и нанести нам невосполнимый ущерб. Все это делается под видом соблюдения международных норм и правил, а также неприкрытой лжи Западных стран относительного того, что удары западным оружием по российской территории наноситься не будут. Но мы видим совершенно иную картину, и киевскому нацистскому режиму становится все труднее скрывать свои террористические акты и преступления, как это было недавно с бортом ИЛ-76", — комментирует заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин.

Российские сенаторы призвали парламенты стран НАТО и ЕС осознать прямую ответственность своих стран за гибель мирных людей в результате атак украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры в России и принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия, боеприпасов и военной техники преступному киевскому режиму.

"Наше заявление призывает парламенты соответствующих стран осознать свою ответственность и принять необходимые меры. Считаю особенно важным, не только официально проработать содержание заявления по дипломатическим каналам через наши посольства, но и, как справедливо отметила Валентина Ивановна, донести всеми возможными способами, включая СМИ, нашу информацию до граждан всех этих государств", — подчеркнул Фарит Мухаметшин.