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Молодежная политика Общество

Равнение на героев: волонтеры Победы Самарской области соберутся на молодежном слете

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 12 по 14 февраля в поселке Прибрежный состоится молодежный слет "Равнение на Героев" в рамках областного социально-патриотического проекта "Герои России — Герои нашего времени!". В мероприятии примут участие представители движения "Волонтеры Победы".

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Организатором слета является Самарское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и министерства молодежной политики Самарской области.

В течение трех дней участники пройдут образовательную программу, включающую установочные сессии, семинары, тренинги и встречи с почетными гостями. Волонтеры Победы презентуют и обсудят успешные практики лидеров областного рейтинга движения, проработают новые идеи мероприятий и акций, а также примут участие в фотопроекте "Лица Героев" и творческом квизе.

В рамках программы слета 13 февраля 2024 года в 10:00 состоится выездное заседание комиссии общественной палаты Самарской области по образованию, науке и молодежной политике с участием представителей министерства молодежной политики и министерства образования и науки Самарской области. На заседании обсудят организацию работы общественных центров гражданско-патриотического воспитания.

В мероприятии примет участие исполнительный директор всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова (Москва). Завершится молодежный слет встречей "Диалог с Героем" и награждением участников.

Напомним, движение "Волонтеры Победы" — одно из крупнейших добровольческих организаций России. В Самарской области волонтерское движение развивается активно. Волонтеры Победы, по словам губернатора Дмитрия Азарова, особая категория людей — "с пламенем любви к Родине в сердце". Его участники занимаются сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории с помощью современных и интересных форматов. В Самарской области действует 37 местных отделений и 50 общественных центров гражданско-патриотического воспитания молодежи на базе образовательных учреждений. На протяжении нескольких лет областная команда волонтеров Победы становится лидером всероссийского рейтинга ВОД "Волонтеры Победы" среди регионов с численностью населения более 2 млн.

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