Равнение на героев: волонтеры Победы Самарской области соберутся на молодежном слете

С 12 по 14 февраля в поселке Прибрежный состоится молодежный слет "Равнение на Героев" в рамках областного социально-патриотического проекта "Герои России — Герои нашего времени!". В мероприятии примут участие представители движения "Волонтеры Победы".
Организатором слета является Самарское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и министерства молодежной политики Самарской области.
В течение трех дней участники пройдут образовательную программу, включающую установочные сессии, семинары, тренинги и встречи с почетными гостями. Волонтеры Победы презентуют и обсудят успешные практики лидеров областного рейтинга движения, проработают новые идеи мероприятий и акций, а также примут участие в фотопроекте "Лица Героев" и творческом квизе.
В рамках программы слета 13 февраля 2024 года в 10:00 состоится выездное заседание комиссии общественной палаты Самарской области по образованию, науке и молодежной политике с участием представителей министерства молодежной политики и министерства образования и науки Самарской области. На заседании обсудят организацию работы общественных центров гражданско-патриотического воспитания.
В мероприятии примет участие исполнительный директор всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова (Москва). Завершится молодежный слет встречей "Диалог с Героем" и награждением участников.
Напомним, движение "Волонтеры Победы" — одно из крупнейших добровольческих организаций России. В Самарской области волонтерское движение развивается активно. Волонтеры Победы, по словам губернатора Дмитрия Азарова, особая категория людей — "с пламенем любви к Родине в сердце". Его участники занимаются сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории с помощью современных и интересных форматов. В Самарской области действует 37 местных отделений и 50 общественных центров гражданско-патриотического воспитания молодежи на базе образовательных учреждений. На протяжении нескольких лет областная команда волонтеров Победы становится лидером всероссийского рейтинга ВОД "Волонтеры Победы" среди регионов с численностью населения более 2 млн.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.