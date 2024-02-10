Полпред президента Игорь Комаров назвал успешным развитие экономики Самарской области

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прибыл с рабочей поездкой в Самарскую область. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он провел ряд совещаний, направленных на социально-экономическое развитие региона, реализацию национальных проектов, а также подготовку к выборам президента России.

Полномочный представитель отметил, что по итогам прошлого года по многим показателям Самарская область демонстрирует хорошие результаты.

"Регион динамично развивается, показывает успехи и в промышленности, и в социальной сфере, - подчеркнул Игорь Комаров. - Индекс промышленного производства за 11 месяцев вырос на 9%. Еще более впечатляющих результатов регион добился в обрабатывающей промышленности - рост порядка 16%. Важно отметить, что несмотря на санкционное давление, сложности, увеличивается инвестиционный потенциал - Самарская область показывает хорошие темпы роста. А это - будущее развитие".

Сегодня в регионе в различной стадии реализации находятся более 250 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей. Наиболее крупные проекты реализуются в химической промышленности, автомобилестроении, аэрокосмическом кластере, пищевой промышленности, логистике, сельском хозяйстве, фармацевтике.

"Традиционные отрасли, например, автомобилестроение, тоже демонстрируют хорошие темпы развития. Мы видим, что АвтоВАЗ увеличивает долю рынка, и на следующие три года запланированы интересные инвестиционные проекты. С учетом помощи, которую оказывает и государство, и регион, мы уверены в перспективном развитии предприятия, - подчеркнул Игорь Комаров. - Традиционно в авиационной и аэрокосмической отрасли мы видим, что не только растет потенциал, но и обеспечивается развитие".

При этом Самарская область активно осваивает новое направление, создавая мощный кластер беспилотных авиационных систем. Так, в конце прошлого года совместно с компанией "Транспорт будущего" была запущена первая очередь завода по производству БАС полного цикла на территории Особой экономической зоны "Тольятти". В 2024 году компания планирует произвести более 1,5 тыс. агродронов и других типов БАС массой более 10 кг.

Увеличилось количество субъектов МСП до 130,6 тыс. Число самозанятых граждан по итогам 2023 года составило почти 213 тыс. человек. По этому показателю Самарская область входит в десятку лидеров среди регионов России и занимает 2 место в ПФО.

Следует отметить, что в 2023 году в Самарской области заработало 31 новое производство, из них 11 крупнейших, с объемом инвестиций более 1 млрд рублей каждое. В общей сложности создано около 10 тысяч новых рабочих мест. Такая тенденция сохраняется на протяжении последних 6 лет. Это привело к тому, что количество вакансий, имеющихся в распоряжении службы занятости населения, в 6 раз превышает численность зарегистрированных безработных.

Игорь Комаров отметил достижения и в социальной сфере - здравоохранении, образовании, культуре и спорте. Только в 2023 году введено в эксплуатацию 86 объектов капитального строительства, включая вновь построенные, реконструированные и капитально отремонтированные. Построено 1,9 миллионов квадратных метров жилья.

"Мы видим знаковые, хорошие события. Введена одна из крупнейших школ в Тольятти. Ведется строительство международного межвузовского кампуса. Мы видим, что растет и наука, доля научных разработок, в том числе с привлечением высших учебных заведений", - отметил полпред.

Губернатор Самарской области отметил, что все успехи стали возможны благодаря поддержке целого ряда проектов президентом России Владимиром Путиным, федеральным Правительством и полпредом Игорем Комаровым.

"Работа с Правительством Российской Федерации строится абсолютно на принципах командного взаимодействия. Отдельно я бы хотел поблагодарить Игоря Анатольевича, аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Действительно, многое удалось и за ушедший год. По всем важнейшим стратегическим вопросам развития нашего региона мы чувствуем постоянную поддержку и включенность Игоря Анатольевича Комарова. Целый ряд проектов, крайне важных для нашего региона, без его поддержки вряд ли были бы или завершены, или находились в высокой степени готовности", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отдельно отметил, что серьезный импульс социально-экономическому развитию городов и районов, Самарской области в целом придаст крупнейший и стратегически важный инфраструктурный проект - мостовой переход через Волгу в составе международного транспортного маршрута в Западный Китай.

"Уже в ближайшие недели мы закончим надвижку последнего пролета мостового перехода через Волгу - нашего главного инфраструктурного проекта, соединим правый и левый берега реки, - заявил Дмитрий Азаров. - Этот проект значим и для всей страны, и для наших земляков - жителей Жигулевска, Тольятти, Сызрани, многих жителей Самарской области. Совсем недавно провел встречу в Жигулевске, люди с нетерпением ждут реализации этого проекта. И попросили даже, чтобы мы их пригласили на завершение надвижки последнего пролета".

Губернатор отметил, что за последние годы в Самарской области многое сделано, но еще больше предстоит сделать. "Все задачи, которые поставлены Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным для реализации на территории Самарской области, будут выполнены", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО также дал оценку ходу подготовки в регионе к выборам президента России.

"Подробно, в деталях обсудили все вопросы подготовки и проведения выборов, чтобы выполнить главную задачу - обеспечить комфортные, качественные условия для избирателей, а также доступность, прозрачность, легитимность и безопасность, - подчеркнул Игорь Комаров. - После обсуждения важных вопросов со всеми участниками процесса подготовки выборов есть основания считать, что в регионе созданы все условия для того, чтобы провести выборы президента России на должном уровне".