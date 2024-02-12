Самарские молодежные организации представили достижения на выставке "Россия"

10 февраля на выставке "Россия" прошел профильный день Форума национальных достижений, посвященный молодежной политике в РФ — "Молодежная Россия".

От самарского региона в событии приняли участие более 130 молодых ребят. Среди них — воспитанники военно-патриотических объединений, представители молодежных организаций губернии и волонтеры. Возглавлял делегацию министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

День начался с шоу-презентации ключевых достижений сферы в различных областях, а также рекордов и побед молодежи страны во всех существующих направлениях: от науки, волонтерства и карьеры до искусства, молодежного туризма и предпринимательства.

Презентацию открыла заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Вице-премьер провела ретроспективу событий молодежной политики. Она отметила глубокую вовлеченность молодых в сложные периоды, развитие волонтерского движения, а также важность правовых изменений в сфере.

"В сложный 2020 год — год пандемии — вы не стали равнодушными. Вы приходили в семьи, несмотря на все сложности. Вы помогали тем, кто не мог выйти на улицу, кто имел ограничения по здоровью. Друзья, спасибо за то, что вы это сделали! Но 2020 год ознаменовался еще одним важным событием. Принят Закон о молодежной политике в России. И в том числе благодаря этому закону мы теперь можем себя посчитать. Нас стало больше, и мы знаем, как это регулируется. Хотя невозможно регулировать такое активное движение, как молодежь.<…>При вашей непосредственной поддержке по Поручению главы государства будет принята и Стратегия развития молодежной политики до 2030 года, написанная исходя из того, что мы наработали за 10 лет. И, наконец, еще одно важное событие — Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи в марте. Можно перечислять огромное количество событий, в которых вы все — непосредственные участники. Вы все пишете историю. И страна пишет историю вместе с вами", — сказала Татьяна Голикова.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, говоря о молодежной политике, отметила, что ее главное достижение — молодые люди. Кроме того, глава Росмолодежи рассказала о патриотическом воспитании молодежи, инфраструктуре для молодых и наставничестве.

"Сейчас время настоящих героев, потому что воспитание возможно только на личных примерах. И сегодня неоднократно упоминался проект "Твой герой", который объединяет демобилизованных бойцов СВО, в том числе демобилизованных студентов из новых регионов. Всех, кто, пройдя специальную военную операцию, пришли к тому, что хотят вкладываться в подрастающее поколение. Сегодня уже более 500 таких ребят, они выступают наставниками, трудоустраиваются в наши центры патриотического воспитания в регионах, становятся частью молодежной политики. И, действительно, сегодня очень большая инфраструктура по стране: более 36 центров патриотического воспитания. Это более 50 000 педагогов, воспитателей, людей, которые выступают личным примером для молодежи", — подчеркнула Ксения Разуваева.

Пять молодых людей, представляющих различные направления деятельности Росмолодежи, поделились со сцены своими удивительными историями успеха. Среди них: победительница конкурса Росмолодежь.Гранты, руководитель Всероссийского профориентационного проекта "Образ будущего", куратор проектов профориентации Молодежного совета при Министерстве энергетики РФ Айгюль Шадрина; ветеран специальной военной операции, главный специалист по работе с участниками РДДМ "Движение Первых", наставник Никита Кудинов; победитель конкурса "Большая перемена-2020" и Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" Михаил Башкирев; активист "Движения Первых", ведущий проектов Института развития интернета (ИРИ), инструктор детского военно-патриотического лагеря "Полигон" Всеволод Алымов; участник сообщества "Проводники смыслов" программы "Больше, чем путешествие", экскурсовод Международной выставки-форума "Россия" и ВФМ-2024 Екатерина Шляпникова.

В диалоге с ребятами Ксения Разуваева рассказала о возможностях самореализации для молодежи, представленных сегодня проектами и программами экосистемы Росмолодежи.

Кроме того, на презентации ключевых достижений молодежной политики рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия, достижения комиссии Госсовета, инструменты социальных лифтов в университетах, а также принимаемые меры по системному подкреплению сферы.

Основная деловая программа профильного дня "Молодежная Россия" состоялась в павильоне № 75. В нее вошли презентация регионов, Российского общества "Знание", платформы "Россия — страна возможностей", Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", а также трех круглогодичных образовательных центров (Центр знаний "Машук", Мастерская управления "Сенеж" и Академия творческих индустрий "Меганом").

В павильонах выставки прошли дискуссии, мастер-классы, кинопоказы и культурные мероприятия, демонстрирующие успехи в области молодежной политики, а также ключевые мероприятий треков Росмолодежи. Среди них — запуск 4 сезона программы "Больше, чем путешествие", Установочная сессия "Кадры для села-2024", запуск работы круглогодичного центра компетенций по работе с сельской молодежью "Молодежная станица "Дон", кейс-чемпионат "ГосСтарт" и многое другое.

На стенде Самарской области прошло торжественное награждение представителей молодежных организаций региона. Заслуженные награды вручил министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

Обращаясь к активистам, руководитель профильного ведомства отметил большое внимание к сфере молодежной политики со стороны президента РФ Владимира Владимировича Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. "Сегодня открываются новые пространства для молодых людей, развивается инфраструктура, проводятся крупные мероприятия, — все это делается для того, чтобы вам было комфортно жить, развиваться и работать в нашей стране", — подчеркнул министр.

Организаторами профильного дня "Молодежная Россия" Форума национальных достижений на выставке "Россия" выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с региональными органами власти, курирующими молодежную политику в субъектах РФ.

Этот день посвящен главным достижениям молодежной политики в России за последние несколько лет в различных областях, а также рекордам и победам молодежи страны во всех существующих направлениях: от науки, волонтерства и карьеры до искусства, молодежного туризма и предпринимательства.