В Самарской области стартовал цикл встреч с будущими участниками Всемирного фестиваля молодежи - 2024

В молодежном многофункциональном центре началась образовательная программа для участников самарской делегации Всемирного фестиваля молодежи. Во время первой встречи гости познакомились с руководителями делегации и координаторами групп — атташе, а также прошли тренинги "Как сделать фестиваль эффективным" и "Коммуникации и первое впечатление".
"Каждый из участников прошел большой путь, чтобы стать частью самарской делегации, и теперь наша общая задача — достойно представить наш регион на одном из самых масштабных международных молодежных событий этого года. Для участников мы подготовили тренинги и лекции по краеведению, английскому языку, международным отношениям. Уверены, что такая насыщенная подготовка позволит ребятам комфортно чувствовать себя на Фестивале и получить максимум эмоций от участия", — рассказала руководитель самарской делегации ВФМ-2024 Екатерина Снигирь.
Всего планируется провести 6 подобных встреч по разным направлениям. Среди спикеров, которые встретятся с участниками самарской делегации, руководители органов власти, преподаватели самарских вузов, тренеры неформального образования. Каждая встреча предусматривает проведение мастер-классов и тренингов, посвященных позиционированию Самарской области на Фестивале. Также отдельное внимание уделяется программе "Культурное шефство": на Фестивале делегация региона будет работать с участниками из Сербии.
Всего во Всемирном фестивале молодежи — 2024 примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и др., включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.