Николай Шульгинов и Дмитрий Азаров обсудили возможность участия Электрощит Самара в проектах модернизации электросетей

В пятницу, 16 февраля, министр энергетики России Николай Шульгинов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценили мощности АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара". Компания является крупнейшим производителем электротехнического оборудования и входит в число системообразующих предприятий российской экономики в сфере энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности.

Напомним, с 2022 года Электрощит Самара перешел из-под иностранного управления в российскую юрисдикцию — акции приобрел крупнейший российский вертикально-интегрированный промышленно-металлургический холдинг полного цикла ГК "Акрон Холдинг". За свою 80-летнюю историю предприятие реализовало целый ряд проектов, которые внесли значимый вклад в развитие экономики региона и страны в целом.

"Можно гордиться 80-летней историей Электрощит Самара, достижениями, но рад, что у руководства компании есть заинтересованность в развитии, в разработке новых продуктов. Сегодня продукция предприятия занимает больше трети рынка всей электротехнической продукции. И стратегия развития направлена на то, чтобы увеличивать долю, качество и надежность изделий, выпускать новые инновационные решения. Я горд за компанию, потому что продукция пользуется спросом — уже реализовано множество объектов, — подчеркнул Николай Шульгинов. — Есть большая программа по развитию электросетевого комплекса, в рамках которой еще очень много работы, в том числе по модернизации энергосистемы в новых регионах страны. Вижу, что предприятие обеспечено заказами по строительству, восстановлению, модернизации, реконструкции различных энергетических объектов, что позволяет присоединять потребителей к электроэнергии и в целом обеспечивать надежность и качество электроснабжения".

Сегодня оборудование предприятия применяется во всех отраслях промышленности, в том числе нефтегазовой, генерации, машиностроении и сетях. Электрощит Самара выступает стабильным и надежным поставщиком электротехники для крупнейших российских компаний — ПАО "Газпром", ОАО "РЖД", ПАО "Роснефть", ПАО "Транснефть", ГК "Росатом", ПАО "Новатэк".

В настоящее время предприятие активно участвует в проектах по реконструкции электросетей и строительству крупных промышленных объектов Республики Узбекистан. Среди перспективных стран для экспорта — Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, а также Монголия, Африка, Куба, Индия, Бангладеш, Афганистан, Латинская Америка. Вся продукция для передачи и распределения электроэнергии в сегментах низкого, среднего и высокого напряжения полностью сертифицирована и аттестована ведущими экспертными и промышленными организациями России.

"Сейчас у нас значительно увеличилось количество заказов и их объем с каждым годом растет. В связи с этим у нас началась масштабная модернизация парка оборудования, что позволит нам увеличивать производительность, повысить качество. Раньше мы работали на западные компании, сейчас мы работаем на российском рынке и ближнем зарубежье. Оборудование наше известно. Все это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее", — уверен руководитель металлообрабатывающего производства Дмитрий Чугунов.

После вхождения Электрощит Самара в состав ГК "Акрон Холдинг" на предприятии началась активная реализация инвестиционных проектов. В частности, масштабная модернизация производственных мощностей. В цех металлообрабатывающего производства были приобретены два новых станка лазерной резки. Они отличаются от старого оборудования более высокой скоростью обработки и наличием системы автоматической загрузки и выгрузки металла, что позволит существенно увеличить производительность.

Приобретение нового оборудования стало возможным благодаря привлечению льготного кредитования Фонда развития промышленности.

"Сейчас коллектив ощущает динамику развития предприятия после нескольких лет стагнации. В условиях, когда собственником Электрощит Самара стала российская компания, мы видим заинтересованность в инвестировании в перспективные разработки предприятия. Фактически в первый год работы в новых условиях объем инвестиций ГК "Акрон Холдинг" составил порядка 500 миллионов, инвестиционная программа этого года — 1,5 млрд рублей. Она даст возможность предприятию динамично развиваться, осваивать новые высокотехнологичные виды продукции, успевать за временем, за запросом потребителей продукции Электрощит Самара, вносить свой вклад в технологический суверенитет — такую задачу ставит президент страны Владимир Владимирович Путин", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сейчас в проработке есть другие проекты по замене производственного оборудования. Так, например, в планах предприятия значится переход на 3D лазерную резку профильного проката, что позволит за одну операцию получать готовую деталь. Сейчас в процессе изготовления задействованы пилы, пресса, сверлильные станки. Переход на новую технологию позволит сократить время изготовления детали и повысить качество. Применение такого оборудования в свою очередь позволит в дальнейшем применять роботизированную сварку.

"Визит такого высокого уровня подчеркивает значимость деятельности нашей компании в масштабах всей страны. Мы имеем амбициозные цели и идем по пути их достижения. Мы намерены продолжить модернизацию производства Электрощит Самара, искать новые направления для экспорта продукции, увеличивать долю собственных комплектующих, разрабатывать и производить новые изделия", — подчеркнул генеральный директор ГК "Акрон Холдинг" Павел Морозов.

Министр энергетики РФ и губернатор Самарской области также познакомились с процессами сборки распределительных устройств и этапами сборки модульных зданий с полностью смонтированным электротехническим оборудованием внутри. После этого состоялось совещание по развитию мер государственной поддержки электротехнической отрасли, на котором обсуждались вопросы дополнительной поддержки самарского предприятия.

"Я заметил настрой руководителей Электрощит Самара, которые сами хотят развивать и совершенствовать технологии, потому что у них уже созрел запрос на технологический суверенитет, исходя из работы. Они понимают, что нужно делать свое. Делать качественнее и надежнее", — подчеркнул министр энергетики РФ.

Важно отметить, что весной прошлого года Электрощит Самара стал активным участником национального проекта "Производительность труда", который реализуется по решению Главы государства. На базе производственной площадки "Русский трансформатор" был реализован пилотный проект по улучшению производительности масляных трансформаторов типа ТМГ. В итоге на почти на 37% удалось увеличить количество выпускаемых изделий. При этом обучение по программам бережливого производства прошли 73 сотрудника компании.

"Электрощит Самара благодарит президента страны Владимира Владимировича, Путина Правительство РФ и Губернатора Самарской области за неизменную поддержку нашего предприятия. Благодаря этому содействию компания продолжает сохранять лидирующие позиции на электротехническом рынке России. Мы рады, что сегодня перед предприятием открываются новые перспективы и возможности для дальнейшего роста и развития", — отметил генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов.