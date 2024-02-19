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Губернатор Власть и политика

Медики Самарской области получат единовременные выплаты

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял решение о единовременной выплате всем медицинским работникам Самарской области — в дополнение к тем мерам поддержки, которые утверждены президентом России Владимиром Путиным. Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.

Фото: Юлия Рубцова

Губернатор напомнил, что буквально несколько дней назад были приняты важнейшие решения по поддержке отрасли здравоохранения. Глава государства продлил программу модернизации первичного звена здравоохранения. "Это значит, что в регионах страны и в нашей Самарской области продолжится работа по обновлению поликлиник, сельских подразделений, оснащению новым автотранспортом и современным оборудованием, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Напомню, что программа модернизации первичного звена впервые в стране была апробирована здесь, на территории Самарской области. Именно нам министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко доверил эту работу. И успешный опыт региона затем тиражировался по всей стране, была сформирована федеральная программа".

Также президентом принято решение о запуске еще одного проекта по развитию современных технологий здравоохранения. Вырастет и финансирование научных разработок, что, безусловно, также важно и для Самарской области, которая обладает колоссальным научным потенциалом.

И самое главное, Владимиром Путиным приняты важнейшие решения о дополнительной поддержке специалистов отрасли. Это и введение новой меры поддержки для медицинских работников в малых населенных пунктах, и повышение заработной платы. С 1 апреля будет повышена до 50% их окладная часть заработной платы, с сохранением дополнительных выплат. Кроме того, с 1 марта текущего года президент поручил повысить размер выплат для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах.

Решением главы государства в городах, где живет от 50 до 100 тыс. человек, врачи дополнительно помимо базовой заработной платы будут получать 29 тыс. рублей, средний медперсонал — 13 тыс. В населенных пунктах, где живет менее 50 тыс. человек, такие специальные выплаты будут существенно выше, а именно: 50 тыс. руб. ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи и 30 тыс. — медицинские работники среднего звена.

Не отстает в своей работе и регион. "Целый ряд работ по капитальному ремонту, введению новых объектов здравоохранения, дооснащению больниц и поликлиник мы опережающими решениями обеспечиваем финансирование из регионального бюджета", — подчеркнул губернатор.

Руководитель области добавил, что регион по итогам прошлого года показал достойные результаты по развитию отрасли и поблагодарил всех медиков за работу, отметив, что "достойные результаты достойны благодарности".

"Чтобы благодарность была более ощутима, хочу вам сказать, что мною принято решение о дополнительном поощрении. С учетом достижений региональной системы здравоохранения, успешного исполнения национального проекта "Здравоохранение" мы осуществим единовременные выплаты всем работникам медицинских учреждений по итогам года. Суммы выплат составят: для врачей — 40 тыс. руб., для средних медицинских работников — 20 тыс. руб. и для остальных сотрудников — 10 тыс. руб., и это с учетом уплаты налогов, — заявил Дмитрий Азаров. — Надеюсь, это будет уважительной благодарностью за труд и высокое служение врачей, медсестер, водителей — всех, кто помогает в организации системы здравоохранения. Очень надеюсь, что это будет стимулировать на более эффективную работу, повышение доступности и качества предоставления медицинской помощи".

О таком решении губернатора главные врачи лечебных учреждений региона отозвались с благодарностью. "Я не понаслышке знаю о кадровой ситуации, которая сложилась в сельских территориях и малых городах. Поэтому мы с большой надеждой и благодарностью принимаем новости о новых мерах поддержки и повышении зарплат медработников. Мы видим ту поддержку, которую оказывает президент Владимир Владимирович Путин, Правительство Российской Федерации, губернатор Самарской области. В свою очередь, мы будем работать во благо здоровья наших жителей", — отметила главный врач Сызранской центральной городской и районной больницы Вера Лиходедова.

"Такие существенные выплаты в наше время накладывают дополнительную ответственность на врачей. Кроме того, они будут способствовать привлечению кадров. И президентские выплаты, и губернаторские выплаты по итогам 2023 года — это очень важно. Думаю, что медицинское сообщество это оценит в полной мере", — добавила главный врач Нефтегорской ЦРБ Наталья Мухортова.

"Работа, которую проводят медицинские сотрудники, высоко оценена. Принятые решения обязывают к оказанию более качественной медицинской помощи. То, что нас слышат, видят, и то, что губернатор принял решение о дополнительном поощрении медицинских работников, еще раз подчеркивает важность дела, которое мы все вместе делаем", — считает главный врач Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Сергей Пушкин.

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