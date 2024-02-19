Делегация Самарской области принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"

В понедельник, 19 февраля, губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с самарской делегацией, которая представляет регион на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Форум проходит 19–20 февраля в Москве. Он проводится по инициативе президента страны Владимира Путина уже в четвертый раз. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров входит в организационный штаб по подготовке и проведению форума, лично принимает участие в его организации на территории региона.

Губернатор подчеркнул: Самарская область как всегда активно включилась в выработку новых идей и предложений, направленных на улучшение жизни людей, и традиционно показывает достойные результаты участия в форуме.

"У нас большое количество заявок. Мы попали в пятерку лучших регионов страны по количеству представленных идей. 32 идеи от Самарской области вошли в федеральный топ-1000. При этом мы продемонстрировали один из лучших результатов по соотношению количества идей, вошедших в топ-1000, к общему количеству идей региона. Значит, все они содержательные, — отметил он результат, с которым регион подошел к финалу форума. — Есть над чем работать, но уверен, получив опыт на форуме, вы поделитесь опытом на самарской земле о новых идеях и проектах, которые предлагаются небезразличными, активными людьми из других регионов".

Губернатор напомнил: перед финальным форумом были проведены региональные сессии по семи тематическим направлениям. "Победителями регионального этапа стали в общей сложности 56 проектов. Уверяю вас, что эти проекты получат поддержку органов власти", — заверил он.

В прошлом году для поддержки авторов проектов был создан "Навигатор сильных идей", где разработчики могут взаимодействовать с органами исполнительной власти напрямую, получать оперативную информацию о форуме, о конкурсах Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. "Очень рад, что мы реализовали нашу идею, которая родилась в прошлом году, — создание Навигатора сильных идей, чтобы авторы проектов могли своевременно получать всю необходимую информацию и поддержку с одной стороны, с другой стороны — чтобы люди узнавали о новых сильных идеях. Я надеюсь, что это также будет помогать в формировании новых предложений, — сказал он. — Мы продолжим совместную работу с вами и многими людьми, которые хотят вместе с нами создавать будущее родного региона, улучшать жизнь людей. Все это входит в задачи, которые определяет для нас президент страны Владимир Владимирович Путин. Неслучайно глава государства всегда принимает личное участие в этих форумах, дает четкие, исчерпывающие поручения, чтобы те идеи, которые становятся победителями, которые важны для людей, реализовывались при помощи органов власти всех уровней".

Дмитрий Азаров пожелал региональной команде успешно представить свои проекты на форуме.

В составе делегации от региона — одна из победителей региональной сессии, директор Регионального центра развития трудовых ресурсов Евгения Галкина с проектом цифрового решения кадровых задач предприятий ОПК и трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций. Разработанная платформа, по ее словам, поможет предприятиям быстро сориентироваться в ресурсах профессионального образования, обозначить свой кадровый запрос и выйти на контакт с конкретными образовательными учреждениями, которые, в свою очередь ориентируются на запрос ОПК и готовят соответствующих специалистов. Проект также позволяет проводить ярмарки вакансий точечно для выпускников учреждений СПО под запрос предприятий. Ближайшая такая ярмарка уже запланирована к проведению совместно с региональным минтруда. Еще одно направление проекта — развитие наставничества. Платформа, аккумулирующая информацию о наставниках региона, позволит, к примеру, малым территориям подобрать для своих молодых специалистов наставников не только из своих учреждений, но и на уровне региона.

"Кадровое обеспечение предприятий ОПК — очень важная задача. Идея точно перспективная, надеюсь, что в дальнейшем будем ее совершенствовать и она станет одним из важных инструментом для подготовки кадров", — отметил Дмитрий Азаров.

Елена Маркелова, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийская федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Самарской области, не впервые участвует в форуме "Сильные идеи для нового времени". В этом году представляет проект "Через спорт — к успеху в жизни!", который также стал победителем региональной сессии и попал в топ-1000. Он направлен на работу с детьми и подростками с интеллектуальными нарушениями, находящимися в специальных интернатах и нуждающихся в социальной адаптации — с помощью участия в инклюзивных спортивных мероприятиях.

Она поблагодарила главу региона за выстроенную поддержку участников форума в регионе и создание Центра адаптивных видов спорта, который начал функционировать с 1 января 2024 года. "Это большое подспорье для всех участников адаптивного спорта в Самарской области", — отметил она.

Также Елена Маркелова рассказала, что их проект 2022 г. был опубликован на платформе АСИ и уже реализован Институтом физической культуры и спорта Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Республики Татарстан. "Настолько заинтересовал наш проект по адаптивной гимнастике для детей с нарушениями интеллекта, что Татарстан взялся внедрять у себя эту практику. Более того, сейчас мы с ними очень плотно взаимодействуем по гранту в рамках Фонда президентских грантов, вместе с институтом будем разрабатывать программу дополнительного образования по адаптивной физической культуре и спорту. Такой программы в России сейчас нет. Мы здесь будем, получается, новаторами".

Руководитель Главного управления социальной защиты населения Самарского округа Лариса Дубровина рассказала о проекте "Счастливые мамы" — создании единого семейного портала со сводной информацией о мерах социальной поддержки со стороны государства, о помощи и различных услугах со стороны некоммерческого сектора, социально ориентированного бизнеса. Проект направлен на защиту и поддержку семьи, материнства и отцовства, акцент сделан на молодые семьи. "Очень актуальный проект, тем более в Год семьи, объявленный президентом в 2024 году. Меры поддержки увеличиваются, и дополнительные решения принимаются президентом страны — конечно же, мы должны рассказать о тех дополнительных возможностях, которые открываются благодаря постоянному вниманию Владимира Владимировича Путина к семьям, к семьям с детьми", — отметил губернатор.

В рамках форума сегодня проходят тематические сессии, итоги будут подведены завтра в ходе финальной пленарной сессии, в которой запланировано участие президента РФ.