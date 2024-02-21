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ИТ Транспорт и связь

Консорциум "Интегра-С" принял участие в форуме "Технологии и безопасность — 2024" в Москве

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Консорциум "Интегра-С" принял участие в Международном форуме "Технологии и безопасность-2024", который прошел в Москве, в выставочном центре Крокус Экспо, с 13 по 15 февраля. Специалисты "Интегра-С" поделились колоссальным опытом в области обеспечения комплексной безопасности.

Фото: предоставлено ЗАО "Интегра-С"

Миссия ТБ Форума — выработка подходов и мер для опережающего развития в области национальной безопасности и цифровой трансформации во всех ключевых отраслях российской экономики, решения задач обеспечения промышленного и технологического суверенитета России.

Специалисты "Интегра-С" продемонстрировали реализованные решения, среди которых: интеграционная платформа "Интегра 4D–Планета Земля" — единственная в мире геоинформационная система в формате 4D, в которой все объекты, датчики, устройства и даже видеоизображение привязаны к географическим координатам и времени (патенты на изобретение № 2602389, № 2667793).

Также были представлены: интеграционная платформа для проектов "Умный и Безопасный город", реализованная в Новомосковске (Тульская область) и в части правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" — в Самаре, сертифицированные системы по обеспечению транспортной безопасности, реализованные на объектах Минтранса (на Керченском транспортном переходе — Крымском мосту), на объектах Российских железных дорог, Росморречфлота и РосАвтоДора) и система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД "Интегра-КДД", реализованная в Самарской, Калининградской, Свердловской и Кемеровской областях, в Хабаровском крае и других регионах.

Генеральный директор ЗАО "ИНТЕГРА-С", Заслуженный изобретатель Владимир Куделькин принял участие в нескольких конференциях в рамках деловой программы форума: "Терроризм и безопасность на транспорте. Цифровая трансформация транспортного комплекса", "Безопасная и умная городская среда. Автоматизация многоквартирных домов и интеллектуальная эксплуатация ЖК", "Цифровая трансформация для компаний и органов власти. Платформы, продукты и сервисы для автоматизации бизнес-процессов", "Технологии защиты периметра и верхней полусферы от атак БПЛА для крупных и распределенных объектов" и "Комплексная безопасность и защищенность объектов промышленности, нефтегазового сектора и электроэнергетики".

Ознакомиться более подробно можно здесь.

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