В Самаре возложили цветы к Вечному огню в память о погибших защитниках Отечества

В пятницу, 23 февраля, в День защитника Отечества губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с участниками специальной военной операции, Героями Отечества, а также родными погибших героев возложил цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы.
Участие в церемонии приняли руководители министерств, правоохранительных органов, депутаты, студенты вузов и колледжей, представители общественных и молодежных организаций, волонтерских объединений и юнармейских отрядов.
"Этот всенародный праздник - дань глубокого уважения и самой искренней благодарности нашим героям-защитникам. Всем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, исполнял свой воинский долг в локальных войнах и конфликтах и кто сегодня защищает нашу Родину, - отметил Дмитрий Азаров в своем поздравлении. - Вооруженные Силы России всегда были гарантом свободы, независимости и территориальной целостности нашей страны. И сегодня армия и флот, а также наши доблестные силовые ведомства надежно обеспечивают национальные интересы Российского государства, безопасность и благополучие граждан".
В этот день звучат особые слова благодарности нынешним защитникам - участникам специальной военной операции. Бойцы с оружием в руках защищают интересы Родины, свой дом и семьи, выполняя задачи, поставленные верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Путиным.
"Новое поколение защитников Отечества унаследовало лучшие качества ветеранов - любовь к Родине, высокий боевой дух, готовность к решению сложнейших задач, - считает губернатор. - Особенно ярко эти качества проявляются в ходе проведения специальной военной операции. Как их деды и прадеды, наши воины героически сражаются на поле боя. Отважно защищают рубежи, штурмуют вражеские позиции, совершают подвиги ради нас с вами, ради мирной жизни на родной земле".
Ярким примером тому служит освобождение Авдеевки, в которой военнослужащие проявили свою отвагу, мужество и добились отступления врага. К сожалению, с полей боев не все возвращаются живыми. Память павших героев почтили минутой молчания.
"В День защитника Отечества мы чтим память погибших и желаем здоровья тем, кто сегодня находится в зоне специальной военной операции, чтобы вернулись без потерь, живыми и здоровыми домой к своим семьям", - отметил участник специальной военной операции Андрей.
"Я чувствую гордость за нашу страну, за нашу армию и флот. Уверен, что мы уничтожим врага, разобьем черные силы - главное, чтобы ребята вернулись живыми и здоровыми", - сказал ветеран боевых действий, член Самарской региональной организации "Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Павел Булацкий.
Военнослужащих, участников специальной военной операции, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей России с Днем воинской славы поздравил глава государства. Президент отметил, что защитники Отечества в стране окружены народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются важнейшими, непререкаемыми ценностями.
"Солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. На переднем крае сегодня - участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы - наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги. Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи, - подчеркнул Владимир Путин. - В современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота - это гарантия безопасности России, ее свободного, суверенного развития. С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные Силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию".
С Днем защитника Отечества жителей поздравил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он отметил, что 23 февраля в жизни страны является особым днем - праздником мужества, доблести и преданности Родине. "Мы уважаем каждого, кто защищал и защищает нашу большую страну, и поклоняемся ветеранам, - отметил полпред в своем поздравлении. - В День защитника Отечества мы с особым чувством думаем и говорим о наших воинах. Они, рискуя жизнью, отстаивают национальные интересы и суверенитет России, право нашего народа жить в безопасном и справедливом мире. Сотни тысяч людей сегодня трудятся на оборонных предприятиях для обеспечения вооружением армии, миллионы волонтеров помогают солдатам на фронте. И все это - наши защитники. На поле боя и в тылу эти достойные люди являются опорой и надеждой России!"
В Самарской области продолжаются памятные и торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. "Для меня День защитника Отечества играет огромное значение, особенно для моей семьи, в которой все мужчины участвовали в военных конфликтах. А я сам принимаю участие в гуманитарных миссиях на Донбассе. И вижу, как наши защитники, не жалея себя, отдают свои жизни за нас, за страну, - рассказал активист "Молодой Гвардии", недавно вернувшийся с Донбасса, Кирилл Бунин. - Мы сегодня собрались с ребятами, чтобы почтить память наших героев, защитников нашего Отечества. Считаю, что это долг каждого гражданина страны".
В эти дни из разных городов региона в зону специальной военной операции отправляются гуманитарные грузы. Жители губернии активно помогают своим защитникам, собирая все необходимое для фронта: специальное оборудование, дополнительное обмундирование, теплые вещи, печи, маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания и многое другое.
"Мы непременно будем оставаться для вас надежным тылом. Будем упорно трудиться, заботиться о ваших родных и близких, всеми силами приближать победный день. Продолжим молиться за вас, отправлять на фронт гуманитарные грузы и письма. Рассказывать о вас и ваших подвигах детям, чтобы они знали настоящих героев нашей страны и могли на них равняться, - подчеркнул в своем поздравлении губернатор Дмитрий Азаров. - Я горд тем, что в эти трудные времена наши земляки вновь едины в мыслях и действиях. Уверен, что консолидация общества вокруг задач, поставленных президентом РФ, Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным приведет нас к долгожданной победе, вновь докажет всему миру, что никому не по силам покорить Россию".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!