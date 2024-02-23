23 февраля из Самары в зону СВО отправили очередной гуманитарный конвой

В пятницу, 23 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в отправке гуманитарного груза из Самары для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Это уже 31-й гуманитарный конвой, отправленный на передовую в рамках акции Общественной палаты Самарской области "Своих не бросаем".

В формировании грузов участвовали Общественная палата Самарской области, Федерация профсоюзов региона, Торгово-промышленная палата Самарской области, Нотариальная палата региона, Союз женщин Самарской области, Благотворительный фонд "Звезда и Лира", неравнодушные жители из муниципальных образований региона.

Дмитрий Азаров поздравил участников акции с Днем защитника Отечества и выразил благодарность землякам за поддержку участников СВО. "Всех вас сердечно благодарю за эту постоянную работу. Помощь нашей армии сплотила людей, и отправка гуманитарных грузов происходит по всей территории Самарской области не только по праздникам, но и каждый день. Искренне благодарю всех земляков за такое внимание и такую поддержку военнослужащих, - обратился глава региона. - Армия наша крепка, есть все необходимые вооружения, боеприпасы и технические средства, но когда от родной земли приходят посылки, такие грузы - конечно, с ними мы передаем частичку тепла нашей родной земли и наших сердец, для ребят это очень многое значит".

Как отметила заместитель директора фонда "Звезда и Лира" Анастасия Самыкина, груз укомплектован в соответствии с запросами бойцов, и сейчас приступают уже к формированию следующей партии гуманитарной помощи.

"Сегодня мы отправляем 31-й гуманитарный конвой, он идет нашим ребятам из 2-й общевойсковой гвардейской армии, все набрано четко по их заявкам, здесь есть и вкусные подарки, и наши ребятишки не остались в стороне и написали большое количество личных обращений. Это очень трогает и, правда, очень нужно сегодня", - сообщил член Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Бойцам также направили шанцевый инструмент, укрывной материал, окопные свечи, изготовленные волонтерами, горелки, большое количество маскировочных сетей с учетом наступающей весны - к приходу тепла военнослужащие просили сети определенной цветности.

Признательность всем землякам, которые помогают защитникам Отечества, выразил генерал-лейтенант Андрей Колотовкин: "С первого дня начала специальной военной операции жители Самары, Самарской области включились в помощь армии. Очень приятно, очень тепло получать бойцам на передовой посылки, письма. Письма всегда востребованы, очень приятно, когда пишут и дети, и взрослые, желают скорейшей победы, здоровья. Поэтому продолжаем. Низкий вам поклон".

Также губернатор осмотрел тематические интерактивные площадки, которые в День защитника Отечества были организованы на первой очереди набережной Волги в Самаре, и пообщался с жителями, пришедшими на праздник.

Здесь работали выставки оружия и спецсредств, демонстрировалась специальная техника. Были организованы площадки регионального отделения ДОСААФ России Самарской области, Самарского окружного казачьего общества, военного комиссариата Самарской области, работал пункт отбора на военную службу по контракту. О своей деятельности рассказывали представители поискового движения, Самарской таможни, Росгвардии, ГУ МЧС по Самарской области, ГУ МВД по Самарской области, погранотряда "Поволжье", Главного управления ФССП по Самарской области, Дома офицеров Самарского гарнизона, ЦСКА ВВС и других организаций.

Сегодня же Дмитрий Азаров пообщался по телефону с участниками специальной военной операции, освобождавшими Авдеевку, которые обратись к нему с личными просьбами во время встречи накануне праздника. Военнослужащий Дмитрий попросил руководителя области оказать содействие в прохождении лечения в Самарской городской клинической больнице №1 им. Н.И.Пирогова.

"Звоню, чтобы поздравить вас с праздником - с Днем защитника Отечества. Благодарю вас за мужество, храбрость, за защиту мирного неба над родной землей, - обратился к воину глава региона. - Вчера вы задавали вопрос по поводу операции. Мы проверили наличие шовного материала в больнице, проблемы дефицита нет". Дмитрий Азаров также поинтересовался у бойца, назначена ли консультация врачей. "Есть определенный алгоритм. Сначала необходимо обратиться в военный госпиталь, а они дадут направление на операцию в городскую больницу им. Н.И.Пирогова", - пояснил Дмитрий. Глава региона подчеркнул, что окажет необходимое содействие: "Дополнительно этим вопросом сегодня позанимаюсь".

Дмитрий Азаров позвонил и Ивану - тот обращался к губернатору с просьбой об ускорении прохождения реабилитации. "Поздравляю с вашим праздником по праву - Днем защитника Отечества - вас, товарищей, родных и близких людей, - поздравил губернатор. - Вчера вы обозначили вопрос по дополнительному лечению в ожоговом центре. Скажите, связывались с вами?"

"Да, со мной связались, уже в четверг начну проходить лечение", - ответил защитник Родины и поблагодарил Дмитрия Азарова за заботу и помощь в решении вопроса. "Буду следить за тем, чтобы все необходимое лечение и реабилитация были предоставлены", - подчеркнул губернатор во время телефонного разговора.

Губернатор также пообщался с вдовой погибшего участника специальной военной операции Меминой Наушикеновой. Она обращалась к руководителю области с просьбой помочь с газификацией частного дома, в котором она проживает со своей семьей. "Все хорошо, газ провели, уже готовлю на нем. Честно сказать - даже не верится. Спасибо вам большое за помощь, я вам очень благодарна", - обратилась женщина к Дмитрию Азарову.

В доме были смонтированы все трубы и необходимое оборудование. Голубое топливо поступило в дом накануне Дня защитника Отечества, 20 февраля. "Я очень рад, что все получилось", - сказал глава региона.

"Я поздравляю вас с праздником и хочу пожелать вам счастья, добра, благополучия. Именно под вашим руководством наша Самарская область процветает", - подчеркнула Мемина Наушикенова и пригласила Дмитрия Азарова в гости.

"Спасибо за приглашение и добрые слова. Если есть какой-то вопрос, обращайтесь, мы всегда готовы помогать", - ответил губернатор.