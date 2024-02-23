Губернатор поздравил бойцов в самарском военном госпитале

В пятницу, 23 февраля, губернатор Дмитрий Азаров поздравил участников СВО, проходящих лечение в 426-м военном госпитале Министерства обороны РФ. Также глава региона оценил условия, созданные для лечения и реабилитации участников СВО после проведенного в отделениях ремонта. В госпитале в Самаре лечатся и проходят реабилитацию участники СВО как из Самарской области, так и из других регионов России.

Военнослужащий Иван родом из Удмуртии, в декабре 2023 г. отправился на СВО, получил ранение в Авдеевке. Новости о полном взятии Авдеевки под контроль российскими войсками узнал уже в госпитале. "Рад, что наконец взяли", — говорит боец.

Военнослужащий Андрей ушел на СВО вместе с друзьями в прошлом ноябре. Получил два ранения в Луганской области, был эвакуирован и доставлен в госпиталь в Самару. Из Архангельской области к нему приехала жена, сейчас помогает ему восстанавливаться. "Поздравляем всех ребят, которые защищают нашу родину. Настроение у них здесь хорошее, подбадривают друг друга", — отметила она. В госпитале бойцам помогают и волонтеры.

На вопрос главы региона о том, есть ли какие-то замечания, просьбы или пожелания, военнослужащие отметили, что условия для лечения в госпитале хорошие, чуткий персонал, такое внимание к ним со стороны персонала и волонтеров поднимает настроение.

Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за проявленное мужество в ходе выполнения задач СВО. "Благодарю вас сердечно за защиту родины, поздравляю с праздником — в первую очередь он ваш, низкий вам поклон за то, что вы делаете для всех", — обратился он и пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления. Вместе с генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным глава региона вручил бойцам подарки ко Дню защитника Отечества.

В ходе общения с сотрудниками госпиталя губернатор отметил их профессионализм и душевность. "Очень важно слышать, что такие отзывы о врачах, о персонале. Спасибо вам за заботу о наших бойцах", — поблагодарил он.

Начальник военного госпиталя Михаил Игнатов сообщил губернатору о планах расширения лечебного учреждения. По его словам, уже к осени текущего года предполагается запустить новый хирургический корпус с операционными, отделениями анестезиологии и реанимации. Корпус будет рассчитан на 100 коек. "Фактически такой же госпиталь, как в Рощинском или в Сызрани", — отметил Михаил Игнатов. Он также поблагодарил главу региона за содействие в ремонте имеющегося корпуса учреждения, при содействии правительства Самарской области была отремонтирована крыша, решены другие насущные вопросы.