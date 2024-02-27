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Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской губернской думы

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в очередном пленарном заседании Самарской губернской думы. Утверждены важнейшие поправки в областной бюджет, предложенные главой региона и депутатским корпусом. Приняты решения о выделении дополнительных средств на социальную поддержку жителей губернии и развитие социальной сферы, обеспечение жильем детей-сирот, поддержку участников СВО и их семей, повышение зарплат отдельным категориям бюджетников, реализацию важнейших инфраструктурных проектов.

Фото: Юлия Рубцова

Изменения в закон Самарской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", направленные на дополнительную социальную поддержку граждан, предусматривают выделение 3,5 млрд рублей на повышение заработных плат, а также поощрение отдельных категорий "бюджетников" за достигнутые высокие результаты работы. Это сотрудники сферы образования, культуры, спорта, социального обслуживания населения, учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС.

"Есть результаты по итогам прошлого года. И конечно, люди заслуживают не только слов нашей благодарности, но и премиальных выплат. Результаты совершенно очевидные, которые были отмечены, в том числе, на федеральном уровне", - сказал Дмитрий Азаров.

На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в Самарской области будет направлено 1 млрд 653,7 млн рублей. Из них более 1 млрд рублей будет направлено на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

"Мы с вами ведем эту работу на протяжении последних лет. Удалось добиться изменения ситуации, когда у нас очередь сокращается. Отдельно отмечу здесь активную работу по данному вопросу депутатского корпуса и прокуратуры Самарской области, - подчеркнул губернатор. - Нам, конечно, этот тренд надо поддерживать. Как мы с вами договаривались, появляется возможность, и мы постоянно будем выделять средства на это направление, обеспечение жильем детей-сирот. Так и сейчас поступаем при рассмотрении поправок в бюджет".

Также предусмотрены дополнительные 294 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 256 млн рублей на предоставление "жилищных сертификатов" многодетным семьям.
На проведение капитального ремонта, ремонта и оснащение объектов здравоохранения, образования, спорта и социального обслуживания населения из областного бюджета будет дополнительно выделено 504 млн рублей. Для обеспечения организации регулярных перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, в том числе на садово-дачные массивы, предусмотрено 706 млн рублей.

"Вопросы по ремонту объектов, по транспорту ставились в том числе депутатским корпусом губернской думы. Коллеги, это совместная работа, и сегодня такие поправки вносим", - отметил глава региона.
На 5,2 млрд рублей в 2024 году увеличивается объем средств на расходы дорожного фонда Самарской области. "Это направление работы сохранится для нас как приоритетное", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Предусмотрены средства на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, заключающим контракт на прохождение военной службы в 2024 году.

"Продолжаем заботиться о защитниках Отечества. Крайне важно нам поддержать людей, которые подставляют плечо нашим товарищам, и с оружием в руках защищают мир и мирное небо над нашей Самарской областью", - сказал Дмитрий Азаров.

Принято решение по предоставлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел и федеральной службы национальной гвардии РФ по Самарской области.

"Это целый ряд категорий, так называемый младший начальствующий состав, люди, которые в первую очередь отвечают за безопасность на улицах наших городов и сел. Там есть сложности, кадровая неукомплектованность. Поэтому из регионального бюджета этим службам МВД и Росгвардии плечо подставим, предусматриваем значительные средства", - отметил губернатор.

Кроме того, дополнительные средства предусмотрены в сфере сельского хозяйства, культуры и спорта, для общественных объединений ветеранов и инвалидов, социально ориентированным НКО.
"Таким образом, социальная направленность областного бюджета значительно усилена", - подчеркнул глава региона.

По итогам голосования депутаты губернской думы единогласно поддержали изменения в закон Самарской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". После голосования губернатор подписал соответствующий закон.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что в дальнейшем все депутаты губернской думы, как и прежде, будут действовать системно, скоординированно, эффективно, с полным пониманием ответственности за результаты совместной работы.

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