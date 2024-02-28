Объем инвестиций в самарский электросетевой комплекс планируют увеличить на 13 млрд рублей

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором ПАО "Россети Волга" Александром Гавриловым. Глава региона и руководитель одной из крупнейших сетевых компаний Поволжья обсудили вопросы развития сотрудничества, реализации инвестиционных программ и важнейших для региона проектов.

Начиная встречу, Дмитрий Азаров подчеркнул, что между правительством Самарской области и ПАО "Россети Волга" выстроено тесное взаимодействие.

"С компанией "Россети Волга" мы выстраиваем надежное партнерство. Сегодня у нас на повестке инвестиционная программа и технические присоединения к важнейшим объектам, и, конечно, традиционный вопрос тарифной политики", - сказал Дмитрий Азаров.

Один из важнейших проектов, который сегодня на территории Самарской области реализует "Россети Волга", - переустройство энергообъектов, линий электропередач в рамках строительства Волжского моста и трассы "Обход Тольятти". На этой неделе на мосту завершили надвижку последнего пролетного строения.

Напомним, 16 февраля в ходе рабочей поездки министра энергетики РФ Николая Шульгинова в Самарскую область обсуждались вопросы развития энергетического комплекса региона. Министр провел совещание с участием руководителей крупнейших сетевых компаний региона, а также оценил мощности АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", крупнейшего производителя электротехнического оборудования. Николай Шульгинов отметил взаимодействие руководства Самарской области и сетевых компаний.

"Считаю, очень важно, что развитие тех направлений работы, которые были обозначены министром энергетики Российской Федерации Николаем Григорьевичем Шульгиновым в ходе визита в Самарскую область, мы сегодня имеем возможность обсудить уже в практической плоскости", - сказал губернатор.

Генеральный директор ПАО "Россети Волга" Александр Гаврилов поблагодарил Дмитрия Азарова за тесное взаимодействие.

"Спасибо за то, что уделяете большое внимание и время вопросам энергетики. Есть задачи, которые поставлены на нашей последней встрече и на встрече с министром энергетики России во время поездки на завод "Электрощит". Мы запланировали встречу с руководством завода для того, чтобы в новых инвестиционных программах учитывать покупку оборудования заводов Самарского региона. У нас большой масштаб работы, который мы наметили", - сообщил Александр Гаврилов.

Генеральный директор ПАО "Россети Волга" отметил, что подписание регуляторного соглашения позволит увеличить инвестиции в развитие и повышение надежности электросетевого комплекса Самарской области на 13 млрд рублей в ближайшие пять лет.

"С министерством энергетики и ЖКХ Самарской области мы определили приоритетные проекты, которые должны повлиять на надежность поставки электроэнергии. Это та задача, которую вы поставили, и те проекты, которые в ближайшем будущем, в период от трех до пяти лет, дадут налоговую базу в регионе", - сказал Александр Гаврилов.

Губернатор подчеркнул, что правительство Самарской области очень внимательно относится к реализации энергоснабжающими организациями инвестпрограмм и контролю за исполнением компаниями ранее взятых обязательств по данному направлению.

"Мы с вами уже обсуждали, что наш регион отмечен на федеральном уровне как регион с наивысшим процентом исполнения инвестпрограмм. Здесь мы, с одной стороны, благодарим всех наших коллег и партнеров в энергетической сфере, - сказал Дмитрий Азаров. - С другой стороны, контроль за исполнением инвестпрограммы и договоренностей, конечно, будет дальше осуществляться. Я думаю, это будет на пользу и компании, и региону, потому что инвестпрограмма согласовывается на уровне руководителей, и важно, чтобы все подразделения выполняли все в полной мере. Приоритетность здесь очевидна - это надежность обеспечения электроэнергией, учет, перспективы развития".