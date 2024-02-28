Дмитрий Азаров провел совещание с самарскими производителями беспилотников

Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам развития в Самарской области отрасли беспилотных авиационных систем. В нем приняли участие порядка ста специалистов - разработчики БАС, руководители компаний, научные работники и потенциальные потребители продукции.

"Мы проводим первое такое крупное совещание. Со многими производителями мы встречались и уже не раз: были и индивидуальные встречи, и небольшим составом участников. Понимаю, что все вопросы мы сегодня не обсудим. Но я хотел бы, чтобы сегодняшнее наше совещание стало точкой сборки отрасли в целом, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Очень важно сегодня поговорить по делу, обозначить перспективные направления разработок, посмотреть, как крупные предприятия могут помочь и небольшим инновационным компаниям в разработке и производстве беспилотников".

В последние годы отрасль активно развивается. Понимая значимость этого направления, президент РФ Владимир Путин дал поручение о формировании отдельного национального проекта БАС. Его реализация началась с первого января текущего года. Проект определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года. Его реализация на ближайшие шесть лет предусматривает федеральное финансирование в размере более 570 млрд рублей. Регион имеет все шансы стать лидером в новой и перспективной сфере.

"Бесспорно, сегодня беспилотные авиационные системы - одна из наиболее перспективных отраслей, от развития которой напрямую зависит не только достижение технологического суверенитета страны, но и в значительной степени ее суверенитет в целом, - подчеркнул Дмитрий Азаров, открывая встречу с разработчиками и производителями беспилотников. - Национальный проект БАС нацелен на то, чтобы наша страна одной из первых масштабно вошла на рынок беспилотных авиационных систем, получила доминирующее положение, стала его лидером. Согласно нацпроекту, в следующие шесть лет в стране должна появиться перспективная самостоятельная отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Зная, какой движущей силой обладают национальные проекты в целом, мы убеждены в том, что и нацпроект по беспилотным авиационным системам будет способствовать достижению нами значительных успехов в отрасли беспилотной авиации".

В рамках нацпроекта развернута масштабная работа, и Самарская область в ней активно участвует. Региону, имеющему сильнейшие научные школы, огромный опыт в развитии авиастроения, доверена особая роль в развитии отрасли беспилотных авиационных систем. "У нас предполагается реализация всей цепочки внедрения беспилотников: разработка и производство отечественных комплектующих, испытание, сертификация, отработка концепций коммерческого применения, сервисное и техническое обслуживание", - отметил губернатор.

Сейчас, когда в стране формируется новая, перспективная, технологически насыщенная и привлекательная отрасль, необходимо сделать все возможное, чтобы беспилотники, произведенные в Самарской области, стали известными и востребованными как в нашей стране, так и за ее пределами. "У нас есть все для того, чтобы наш регион стал лидером в этой сфере. Очень важно, чтобы мы максимально эффективно использовали свои преимущества, которые уже есть (и исторически сложившиеся, и созданные в последние 1,5 года)", - акцентировал внимание участников совещания Дмитрий Азаров. Именно поэтому было решено провести такое расширенное совещание со всеми разработчиками, производителями дронов различного назначения, а также образовательными организациями, которые будут готовить специалистов.

Губернатор добавил - на этом этапе крайне важно, чтобы каждая из организаций обозначила возможные точки развития в сфере беспилотной авиации, направления для взаимодействия и планы сотрудничества с уже действующими отраслевыми компаниями.

На базе технологических и образовательных компетенций создан региональный кластер беспилотных авиационных систем. В него вошли шесть организаций - "Транспорт будущего", Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева, "ДельтаТех", "Авиакор-Сервис", "АвтоКом", "Тольятти-Проект". Также разработана и утверждена региональная программа развития беспилотной авиации до 2030 года, которая определяет ключевые цели, задачи и ожидаемые результаты развития отрасли в регионе.

Для эффективного развития кластера БАС в Самарской области, созданного по инициативе Дмитрия Азарова и при личной поддержке президента РФ Владимира Путина, был установлен экспериментальный правовой режим. Соответствующее постановление подписано правительством страны в ноябре прошлого года. Особый статут дает возможности для полномасштабного тестирования и совершенствования летных характеристик, производственных технологий для БАС, а также сценариев их применения в интересах развития отрасли.

"С конца 2023 года мы приступили к созданию регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БАС, который в 2024 году в рамках национального проекта будет оснащен высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, в рамках национального проекта будет создана наземная инфраструктура для выполнения полетов беспилотных воздушных судов, оснащены оборудованием пилотные образовательные учреждения региона, а также закуплены беспилотные авиационные системы для нужд министерства лесного хозяйства", - отметил губернатор.

Успешно продвигается реализация комплексного проекта по созданию производства БАС полного цикла со стороны ключевого индустриального партнера региона - компании "Транспорт будущего". Напомним, в конце прошлого года проведены пусконаладочные работы в рамках первого этапа развития проекта по сборке БАС, где в первую очередь будут выпускаться агродроны в интересах сельского хозяйства. Уже в 2024 году 1,5 тысячи беспилотников должны быть там изготовлены, есть планы по расширению производства.

"Сегодня мы активно расширяемся - это производство не только дронов, но и комплектующих: набор винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров. И сегодня во время большого совещания мы обсуждали в том числе функционирование научно-производственного центра БАС в Самарском регионе. Ведь задача у нас непростая. Нужно не просто произвести полторы тысячи беспилотников в этом году, а запустить всю линейку отечественных комплектующих", - подчеркнул генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.

В настоящее время продолжается набор сотрудников. Согласно планам, весь комплекс узлов и агрегатов, а также сами БАС будут выпускаться в Самарской области. "Уже к осени текущего года регион выйдет на локализацию ключевых элементов всех беспилотников, которые применяются в России", - заявил руководитель компании "Транспорт будущего".

Перспективы развития и применения БАС достаточно разнообразны. Это не только сельское хозяйство, но и целый ряд других направлений. "Мы активно работаем в формировании спроса в регионе на услуги беспилотной авиации. Это и мониторинг, доставка лекарственных препаратов как отдельная отрасль медицинского назначения. Здесь уже есть успехи, отмеченные федеральным министром здравоохранения. Некоторое время назад мы встречались с Михаилом Альбертовичем Мурашко, он сказал, что наилучшие результаты как раз в Самарской области были представлены в ходе нашего пилотного проекта. Кроме того, мы видим возможность использования беспилотных систем трубопроводными, инженерными компаниями, а также в обследовании конструкций, в строительстве", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

На совещании присутствовали держатели ключевых компетенций в сфере беспилотной авиации. Это крупные высокотехнологичные предприятия - финишеры регионального кластера БАС; предприятия аэрокосмического кластера; предприятия - производители компонентов, в том числе из смежных отраслей; представители центров научных разработок ведущих вузов; потенциальные потребители услуг беспилотной авиации, а также ключевые общественные организации и институты развития.

"Мы совместно должны сосредоточить усилия на решении актуальных для отрасли задач. Способствовать тому, чтобы беспилотные системы обеспечили ускоренное развитие в самых разных отраслях деятельности. В числе этих задач - в первую очередь развитие спроса. Оно включает в себя открытие новых сегментов рынка и снятие избыточных ограничений для применения беспилотников. Второй большой блок - стимулирование разработки серийного производства отечественных беспилотных систем и комплектующих. И не менее важно обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами, привлечение в нее молодежи - школьников и студентов", - обозначил приоритеты руководитель региона.

В этом направлении Самарская область активно работает. Регион уже третий год участвует во Всероссийском конкурсе "Кибердром", направленом на создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров для управления беспилотными летательными аппаратами. В прошлом году команда Самарской области на базе "ОДК-Кузнецов" заняла третье место.

Подготовке кадров содействует и Самарский университет имени Королева, где создан центр беспилотных систем и организовано присутствие направления БАС в рамках работы передовой инженерной школы. "Они направлены на то, чтобы совместно с предприятиями генерировать, реализовывать совместные проекты. То есть мы делаем то, что интересно индустрии в первую очередь. Поэтому среди участников совещания присутствовали компании, которые уже являются нашими партнерами. Мы взаимодействуем как в направлении подготовки кадров, так и в реализации совместных НИОКР, создании конечного продукта", - подчеркнул директор института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета имени Королева Иван Ткаченко.

Он считает, что с учетом крайне сильных позиций и компетенций именно в авиационной и аэрокосмической технике Самарская область в сфере развития БАС уже занимает позицию номер один. "Поддержка государства и региона имеет самое важное значение. Это связано и с выходом на рынок, востребованностью нашей продукции, а также с охватом аудитории в плане подготовки кадров - мы можем и готовы сегодня обучить существующим технологиям специалистов", - добавил Иван Ткаченко.

"Активность губернатора, его вовлеченность не только в производство, но и в развитие, применение беспилотников служит одним из фундаментов достижения целей. И сегодня нам важна поддержка правительства, которое сознает задачу не просто производства, но и последующего применения гражданских беспилотников, пока они не станут полезны населению", - согласился Юрий Козаренко.

Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область добилась значимых успехов во всех национальных проектах, которые реализуются по решению президента РФ Владимира Путина. "По всем национальным проектам, где активно участвует наш регион, у нас есть знаковые достижения. Уверен, и по реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" добьемся результатов заметных, нужных не только для нашей области, но и для страны в целом", - резюмировал губернатор.