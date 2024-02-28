Самарская делегация участников отправилась на Всемирный фестиваль молодежи-2024

180 представителей активной молодежи Самарской области стали участниками Всемирного фестиваля молодежи. 28 февраля делегация региона отправилась в Сочи, где и будет проходить фестиваль. Там их ожидают семь дней насыщенной программы, состоящей из нескольких блоков: международные отношения, спорт, культура, волонтерская программа и другое.

"В состав самарской делегации вошли яркие, активные представители молодежи Самарской области. Наша сплоченная команда готова делиться своим опытом с участниками фестиваля из разных стран и регионов России, учиться новому и перенимать самые актуальные практики. Фестиваль позволит наладить связи, завести полезные знакомства, вдохновиться новыми идеями и получить колоссальный заряд энергии", - отметил министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

В последние недели перед отправкой на Фестиваль для самарских участников провели цикл встреч, во время которых ребята смогли пообщаться с министром молодежной политики Сергеем Бурцевым, министром туризма Самарской области Артуром Абдрашитовым, преподавателями самарских вузов. Также будущие делегаты познакомились с историей и культурой Сербии - страны-партнера Самарской области на ВФМ-2024. В рамках встреч и навели мосты - накануне в областном молодежном центре в ходе телемоста состоялось первое знакомство двух делегаций.

"Однозначно, мы будем знакомиться с ребятами из разных стран, но большую часть времени все же проведем с сербами - делегатами нашей подшефной страны на фестивале. У нас запланированы мероприятия, которые помогут сплотиться, больше узнать друг друга и завести полезные контакты", - рассказала руководитель самарской делегации участников на Всемирном фестивале молодежи Екатерина Снигирь.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта и соберет 20 тыс. молодых людей, включая 10 тыс. иностранных гостей. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.

"Молодежь - это драйвер развития любой страны. И когда молодежь разных стран собирается в одном месте, то происходит обмен опытом, который позволяет рождать какие-то новые идеи. А вместе мы - сила", - поделилась мыслями участница самарской делегации на Всемирном фестивале молодежи Мария Клевина.