На всемирный фестиваль молодежи отправились участники и волонтеры из Самарской области

Волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой гвардии" вошли в состав добровольческой команды от Самарской области. Есть они и среди участников фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Арсений Ганин, Виктория Замятина, Кристина Майорова и Алиса Суркова из Самары представят самарский регион на Всероссийском фестивале молодежи, который пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта.

Ребята готовы не только принять участие в масштабном мероприятии, но и внести свой вклад в создание незабываемой атмосферы праздника: они будут задействованы в качестве team-лидеров, в управлении потоками, сопровождении СМИ и на других локациях.

"Мы подали заявки еще в начале октября, прошли отбор. На обучении познакомились с концепцией фестиваля, узнали о необходимых компетенциях, которыми должен обладать волонтер мероприятия, научились проводить интервью с потенциальными волонтерами фестиваля. Готовы приступить к работе", - рассказали волонтеры.

Амбассадорами фестиваля среди земляков станут Виктория и Кристина.

"Мы будем рассказывать обо всем, что будет происходить на фестивале, о тех событиях и мероприятиях, в которых будем участвовать. Наша первоочередная задача - помогать участникам фестиваля в адаптации, привыкнуть к новой среде и обстановке в рамках Города молодежи мира, ориентировать по событиям фестиваля. Ну и конечно, будем работать над тем, чтобы, несмотря на языковой барьер, обмен идеями и опытом стал максимально эффективным", - рассказала студентка из Самары, руководитель штаба "Молодой гвардии" в Советском районе областной столицы Кристина Майорова.

Важная роль в создании атмосферы фестиваля и его медиасобытий отводиться социальным сетям. Фактически ребята становятся инфлюэнсерами ВФМ, рассказывая в своих микроблогах и пабликах ровесникам и пользователям Сети о том, в чем участвуют.

"Миссия фестиваля - укрепить образ России как открытого государства. Мы готовы рассказать всему миру о наших главных человеческих ценностях - единстве, равноправии, справедливости, взаимопомощи, командной работе и милосердии - и хотим, чтобы молодые люди всего мира смогли приобщиться к искреннему и прямому диалогу об общем настоящем и будущем человечества в самых разных сферах - от науки и образования до бизнеса и культуры", - рассказала Виктория Замятина.

По итогам отбора в составе региональной делегации 180 человек - это активисты и представители молодежных организаций по самым разным направлениям деятельности, а на фестивальных площадках будут работать еще 90 волонтеров из Самарской области, в числе которых будут и представители "Единой России". Всего волонтерский корпус фестиваля насчитывает пять тысяч человек.

Напомним, всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров из 188 стран. После фестиваля иностранные участники отправятся в 30 субъектов страны, а также посетят выставку "Россия" на ВДНХ.