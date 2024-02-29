На всемирный фестиваль молодежи отправились участники и волонтеры из Самарской области

Волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой гвардии" вошли в состав добровольческой команды от Самарской области. Есть они и среди участников фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
Арсений Ганин, Виктория Замятина, Кристина Майорова и Алиса Суркова из Самары представят самарский регион на Всероссийском фестивале молодежи, который пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта.
Ребята готовы не только принять участие в масштабном мероприятии, но и внести свой вклад в создание незабываемой атмосферы праздника: они будут задействованы в качестве team-лидеров, в управлении потоками, сопровождении СМИ и на других локациях.
"Мы подали заявки еще в начале октября, прошли отбор. На обучении познакомились с концепцией фестиваля, узнали о необходимых компетенциях, которыми должен обладать волонтер мероприятия, научились проводить интервью с потенциальными волонтерами фестиваля. Готовы приступить к работе", - рассказали волонтеры.
Амбассадорами фестиваля среди земляков станут Виктория и Кристина.
"Мы будем рассказывать обо всем, что будет происходить на фестивале, о тех событиях и мероприятиях, в которых будем участвовать. Наша первоочередная задача - помогать участникам фестиваля в адаптации, привыкнуть к новой среде и обстановке в рамках Города молодежи мира, ориентировать по событиям фестиваля. Ну и конечно, будем работать над тем, чтобы, несмотря на языковой барьер, обмен идеями и опытом стал максимально эффективным", - рассказала студентка из Самары, руководитель штаба "Молодой гвардии" в Советском районе областной столицы Кристина Майорова.
Важная роль в создании атмосферы фестиваля и его медиасобытий отводиться социальным сетям. Фактически ребята становятся инфлюэнсерами ВФМ, рассказывая в своих микроблогах и пабликах ровесникам и пользователям Сети о том, в чем участвуют.
"Миссия фестиваля - укрепить образ России как открытого государства. Мы готовы рассказать всему миру о наших главных человеческих ценностях - единстве, равноправии, справедливости, взаимопомощи, командной работе и милосердии - и хотим, чтобы молодые люди всего мира смогли приобщиться к искреннему и прямому диалогу об общем настоящем и будущем человечества в самых разных сферах - от науки и образования до бизнеса и культуры", - рассказала Виктория Замятина.
По итогам отбора в составе региональной делегации 180 человек - это активисты и представители молодежных организаций по самым разным направлениям деятельности, а на фестивальных площадках будут работать еще 90 волонтеров из Самарской области, в числе которых будут и представители "Единой России". Всего волонтерский корпус фестиваля насчитывает пять тысяч человек.
Напомним, всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров из 188 стран. После фестиваля иностранные участники отправятся в 30 субъектов страны, а также посетят выставку "Россия" на ВДНХ.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.