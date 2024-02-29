Самарские студенты и волонтеры проверили свой интеллект

Серия интеллектуальных игр прошла в областной столице при поддержке городской думы Самары и "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
За звание самой эрудированной команды Самары боролись шесть лучших команд студентов самарских колледжей. Все они успешно прошли отборочный тур и полуфинал: это команды студентов Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной, Технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова, Поволжского государственного колледжа, Самарского колледжа цифровой экономики и предпринимательства "МИР" и Самарского колледжа строительства и предпринимательства.
Из сотни участников "Зимнего Кубка игр" до последнего испытания дошли не все. В финале интеллектуального квиза студенты колледжей ответили на 20 вопросов первого тура, а во втором туре должны были угадать известных личностей, таких как Олег Табаков, Александра Пахмутова и Сергей Жуков.
Победителем серии игр "Зимний кубок городского округа Самара" стала команда Самарского колледжа строительства и предпринимательства.
Дипломы победителям вручила координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области, депутат Думы г. о.Самара Светлана Макушева.
Светлана поблагодарила ребят за участие в интеллектуальном турнире, а активистов "Молодой Гвардии" — за инициативу проведения интеллектуального турнира среди студентов средне-специальных учебных заведений и организацию игр.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.