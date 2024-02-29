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Молодежная политика Общество

Самарские студенты и волонтеры проверили свой интеллект

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Серия интеллектуальных игр прошла в областной столице при поддержке городской думы Самары и "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

За звание самой эрудированной команды Самары боролись шесть лучших команд студентов самарских колледжей. Все они успешно прошли отборочный тур и полуфинал: это команды студентов Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной, Технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова, Поволжского государственного колледжа, Самарского колледжа цифровой экономики и предпринимательства "МИР" и Самарского колледжа строительства и предпринимательства.

Из сотни участников "Зимнего Кубка игр" до последнего испытания дошли не все. В финале интеллектуального квиза студенты колледжей ответили на 20 вопросов первого тура, а во втором туре должны были угадать известных личностей, таких как Олег Табаков, Александра Пахмутова и Сергей Жуков.

Победителем серии игр "Зимний кубок городского округа Самара" стала команда Самарского колледжа строительства и предпринимательства.

Дипломы победителям вручила координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области, депутат Думы г. о.Самара Светлана Макушева.

Светлана поблагодарила ребят за участие в интеллектуальном турнире, а активистов "Молодой Гвардии" — за инициативу проведения интеллектуального турнира среди студентов средне-специальных учебных заведений и организацию игр.

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